Iran tuyên bố đóng cửa eo biển Hormuz cho đến khi Mỹ đáp ứng các điều kiện

Ngày 4/10, Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Baqer Qalibaf cho biết lập trường của Tehran về eo biển Hormuz là "rõ ràng và kiên định". Theo ông, tuyến đường biển chiến lược này sẽ chưa được mở lại cho đến khi 7 điều kiện của Iran, dựa trên Bản ghi nhớ Islamabad, được đáp ứng.

"Lập trường của Cộng hòa Hồi giáo Iran hoàn toàn rõ ràng và kiên định, và eo biển Hormuz sẽ không được mở cho đến khi 7 điều kiện của chúng tôi, dựa trên Bản ghi nhớ Islamabad, được đáp ứng", ông Qalibaf nêu rõ.

Ảnh minh hoạ.

Theo truyền thông nhà nước Iran, Tehran trước đó đã trình một đề xuất tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, trong đó cho phép khôi phục hoạt động hàng hải bình thường qua eo biển Hormuz trong vòng 7 ngày nếu các điều kiện được đáp ứng. Mỹ được cho là đã phản hồi đề xuất này thông qua các kênh trung gian của Qatar vào tuần trước.

Ông Qalibaf cũng cảnh báo "Washington cần hiểu rằng thời kỳ kéo dài các cuộc đàm phán và đưa ra những yêu cầu đơn phương đã kết thúc".

Iran không muốn thảo luận về hạt nhân

Trong khi đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei cho biết Tehran đã chuyển phản hồi tới Mỹ thông qua các bên trung gian, song vẫn còn một số vấn đề cần được làm rõ.

Theo ông Baghaei, các đề xuất của Washington nhìn chung vẫn xoay quanh những lập trường trước đây, đặc biệt là vấn đề hạt nhân. Tuy nhiên, ưu tiên hiện tại của Tehran là eo biển Hormuz và khôi phục an ninh trên tuyến hàng hải này.

"Các đề xuất của phía Mỹ nhìn chung phù hợp với lập trường trước đây của họ, đặc biệt là về vấn đề hạt nhân. Chúng tôi đã nói với họ rằng trọng tâm của chúng tôi ở giai đoạn này là vấn đề eo biển Hormuz và việc khôi phục an ninh ở tuyến đường thủy này đòi hỏi những bước đi rõ ràng từ phía Mỹ", ông nói.

Ông cũng bác bỏ thông tin cho rằng Iran đề nghị cho phép cơ quan giám sát hạt nhân của Liên Hợp Quốc thanh sát các cơ sở hạt nhân để đổi lấy việc Mỹ dỡ bỏ các lệnh trừng phạt, đồng thời khẳng định Iran chưa từng tham gia vào các cuộc thảo luận hạt nhân với Washington.

Trước đó, một quan chức am hiểu cuộc đàm phán cho biết tài liệu đang được lưu hành đề cập đến một giai đoạn xây dựng lòng tin kéo dài 7 ngày, với mục tiêu đưa Washington và Tehran trở lại một phiên bản mở rộng của bản ghi nhớ đạt được hồi tháng 6.

Theo nguồn tin này, bất đồng giữa hai bên chủ yếu liên quan đến trình tự thực hiện các bước trong thỏa thuận, chứ không phải nội dung tổng thể của kế hoạch.

Ngoại trưởng Iran cảnh báo Mỹ

Qatar tiếp tục đóng vai trò trung gian chuyển thông điệp giữa Washington và Tehran, trong nỗ lực chấm dứt xung đột và tìm cách khôi phục hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz.

Trong một diễn biến khác, Ngoại trưởng Iran Abbas Araqchi nói với các đại sứ và nhà ngoại giao nước ngoài tại Tehran, rằng Iran vẫn hy vọng Mỹ lựa chọn con đường ngoại giao, nhưng đã chuẩn bị cho khả năng Washington nối lại hành động quân sự.

Trước đó, Reuters đưa tin, Iran đang chuẩn bị một phản ứng rộng hơn và mạnh mẽ hơn nếu Washington nối lại các cuộc tấn công quân sự quy mô lớn.

Ông Araqchi tuyên bố nếu Mỹ tiếp tục lựa chọn giải pháp quân sự, Iran "đã chuẩn bị kỹ lưỡng hơn trước" và sẽ thực hiện những hành động cần thiết để tự vệ.

"Nếu họ lại hướng tới các giải pháp quân sự, chúng tôi đã chuẩn bị kỹ lưỡng hơn trước và sẽ thực hiện bất kỳ hành động cần thiết nào để tự vệ", ông nhấn mạnh.

Trong khi đó, người phát ngôn quân đội Iran Mohammad Akraminia nói với hãng thông tấn Fars rằng Tehran sẽ nâng cấp tầm bắn của tên lửa.

Eo biển Hormuz hiện tiếp tục trở thành một trong những điểm nóng then chốt trong cuộc đối đầu giữa Iran và Mỹ, khi hoạt động hàng hải tại đây gắn trực tiếp với các cuộc đàm phán ngoại giao và nguy cơ xung đột quân sự.