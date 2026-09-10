Nguyên nhân vụ bé gái 11 tháng tuổi mất tích, bất ngờ địa điểm phát hiện

Tối 9/9, trao đổi với VietNamNet, đại diện UBND xã Vĩnh Xương (tỉnh An Giang) cho biết, địa phương phối hợp Công an xã Vĩnh Xương và các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh An Giang đã tìm thấy bé gái Nguyễn Thị Minh Thư (11 tháng tuổi) sau 2 ngày mất tích.

Cháu bé được tìm thấy tại một nhà trọ ở phường Châu Đốc, cùng một đôi nam nữ. Địa điểm này cách nơi cháu bé sinh sống khoảng 30km.

Công an bàn giao bé gái cho gia đình. Ảnh: UBND xã Vĩnh Xương

Theo cơ quan chức năng, đôi nam nữ được xác định là những người đã bế cháu Thư rời khỏi sạp quần áo từ thiện ven quốc lộ 80B vào trưa 7/9.

Làm việc với công an, đôi nam nữ cho biết trưa 7/9, khi đến sạp quần áo từ thiện, họ nhìn thấy cháu Thư đang bò dưới nền đất.

Trước đó, hai người từng hỏi mẹ cháu bé xin nuôi nhưng không được đồng ý. Sau khi người mẹ rời đi, họ thấy cháu bò một mình nên bế lên và chở đi tìm mẹ nhưng không gặp.

Theo lời khai ban đầu, do không có con, muốn có con nuôi và thiếu hiểu biết pháp luật, đôi nam nữ đã đưa cháu bé về phòng trọ chăm sóc.

Sau khi thấy thông tin chính quyền và mạng xã hội đăng tải việc tìm kiếm cháu Thư, đôi nam nữ đã đến công an trình báo.

Chiều tối 9/9, lực lượng chức năng bàn giao cháu Thư trong tình trạng sức khỏe bình thường cho gia đình chị Nguyễn Thị Mỹ Hảo (SN 1995, ngụ ấp Giồng Bàng, xã Thường Phước, tỉnh Đồng Tháp), mẹ ruột cháu bé.

Sau khi con được trở về an toàn, chị Hảo viết thư cảm ơn lực lượng công an, cơ quan chức năng và người dân đã hỗ trợ tìm kiếm.

Trong thư, chị Hảo cho biết Công an xã Vĩnh Xương đã nhiệt tình tiếp nhận tin báo, phối hợp các lực lượng tìm kiếm và sau hai ngày đã đưa con gái trở về an toàn.

Trước đó, ngày 7/9, Công an xã Vĩnh Xương tiếp nhận tin báo của chị Hảo về việc con gái 11 tháng tuổi mất tích tại ấp Phú Lộc.

Theo thông tin ban đầu, chị Hảo để cháu Thư bò dưới đất tại một sạp quần áo cũ rồi rời đi. Sau đó, một phụ nữ đi cùng một người đàn ông đã bế cháu lên xe máy, di chuyển theo hướng Vĩnh Xương - Tân Châu.

Công an đã trích xuất camera tại khu vực xảy ra vụ việc và dọc tuyến đường nghi vấn để truy tìm cháu bé.