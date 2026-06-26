Sự thật câu chuyện 2 mẹ con bị bắt cóc tại Thái Nguyên

Thông tin xác minh từ cơ quan Công an cho biết: Ngày 24/6, chị T.M, sinh năm 2002, trú tại tổ dân phố Gò Móc, phường Quyết Thắng (bị khuyết tật về tâm thần thể nhẹ) ở nhà trông con. Mẹ đẻ và chồng chị T.M đi làm công ty từ 6h30.

Khi đó ở nhà còn có bố đẻ chị T.M (ở tầng 1). Khoảng 6h50, có một người đàn ông mặc áo trắng đến và được chị T.M đưa vào nhà (lên tầng 2). Sau hơn 6 tiếng ở trong nhà, đến khoảng 13h05, người đàn ông mặc áo trắng cùng chị T.M bế con ra khỏi nhà và lên một taxi màu trắng đi khỏi nơi cư trú.

Đây là thông tin chưa được kiểm chứng, gây hoang mang trong dư luận xã hội. Ảnh: Công an tỉnh Thái Nguyên

Đến khoảng 18h, mẹ và chồng chị T.M đi làm về nhà thì không thấy con và cháu đâu. Gia đình đã đi tìm xung quanh và trình báo cơ quan Công an.

Công an phường Quyết Thắng đã tiến hành lấy lời khai của tài xế taxi, những người biết việc và thu thập từ các nguồn thông tin khác. Sơ bộ bước đầu xác định, vụ việc trên không có dấu hiệu bắt cóc bà mẹ, trẻ em như một số trang mạng xã hội đăng tải.

Hiện cơ quan Công an đã ra thông báo tìm người, tiếp tục triển khai các biện pháp nghiệp vụ để xác minh, làm rõ.

Đề nghị quần chúng nhân dân nếu phát hiện chị T.M và con trai ở đâu thông báo cho Công an phường Quyết Thắng, số điện thoại 0982.418.785 hoặc người nhà của chị T.M, số điện thoại 0366.344.852 biết để phối hợp giải quyết.