Thông tin mới nhất vụ bé gái bị bắt cóc: Đối tượng không hề quen biết gia đình

Liên quan đến vụ cháu Thào Thị A. (SN 2020, trú tại bản Kẻ, xã Ngọc Chiến, tỉnh Sơn La, bị một đối tượng nam giới lạ mặt bắt cóc khi đang bán hoa quả ven đường, đến nay lực lượng chức năng đã giải cứu thành công cháu bé và bắt giữ đối tượng gây án để phục vụ điều tra.

Trao đổi thêm với phóng viên, ông Vàng A Dế – Bí thư Chi bộ bản Kẻ, xã Ngọc Chiến cho biết: Sự việc xảy ra vào khoảng 8 giờ sáng ngày 4/7. Thời điểm đó, cháu Thào Thị A đang cùng các anh chị ngồi bán dưa ven đường thì một người đàn ông lạ mặt tiếp cận hỏi mua hàng.

Theo ông Dế, đối tượng nói không có tiền lẻ và dụ cháu bé lên xe để đi đổi tiền. Tuy nhiên, sau khi cháu lên xe, người này lập tức chở cháu rời khỏi địa phương.

“Lúc đó còn có mấy đứa trẻ khác là anh em của cháu ở đó nhưng các cháu tưởng em mình đi đâu một lúc rồi về nên không ai nghi ngờ. Đến khoảng 11 giờ - 12 giờ trưa, khi không thấy cháu về, các anh chị mới báo cho bố mẹ và tôi để trình báo lên xã tổ chức tìm kiếm”, ông Dế kể lại.

Cháu Thào Thị A đã được giải cứu an toàn. Ảnh: Cao Thiên

“Hiện sức khỏe cháu ổn định, tâm lý vẫn bình thường. Cháu còn quá nhỏ nên có lẽ chưa nhận thức rõ những gì đã xảy ra”, ông Dế nói.

Ông Dế cho cho biết thêm, đối tượng không có quan hệ họ hàng hay liên quan gì đến gia đình nạn nhân.

Bà Hờ Thị Tra – thím của cháu Thào Thị A, cho biết: "Sáng xảy ra vụ việc, bố cháu đi chăn trâu, còn mẹ chở cả 4 anh em ra ven đường bán dưa. Trong lúc các con bán hàng, người mẹ tranh thủ đi sửa đường nước. Đến khoảng 11 giờ trưa quay lại thì không thấy cháu A đâu nên hốt hoảng báo tin cho người thân".

Công an tỉnh Sơn La chủ trì, phối hợp với các lực lượng chức năng Công an tỉnh Lào Cai, Lai Châu bắt giữ thành công đối tượng Hà Văn Tý (dấu X). Ảnh: Cao Thiên

"Sau khi nhận được tin, tôi đã chở mẹ cháu lên xã trình báo sự việc và nhờ chính quyền hỗ trợ tìm kiếm”, bà Tra cho biết.

Hiện vụ án đang được Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Sơn La tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ theo quy định của pháp luật.

Đối tượng Hà Văn Tý đang được lấy cung. Ảnh: Cao Thiên

Công an tỉnh Sơn La khuyến cáo phụ huynh không để trẻ nhỏ ở một mình tại khu vực vắng vẻ hoặc ven đường khi không có người lớn giám sát; đồng thời cần dạy trẻ kỹ năng nhận biết người lạ, tuyệt đối không đi theo hoặc nhận quà từ người không quen biết.

Bên cạnh đó, người dân cần chủ động thông báo ngay cho cơ quan công an khi phát hiện các trường hợp có dấu hiệu nghi vấn tiếp cận, dụ dỗ trẻ em để kịp thời ngăn chặn, xử lý.