Đợt mưa dông giải nhiệt ở miền Bắc và miền Trung sẽ kéo dài

Miền Bắc và miền Trung chuyển mát kèm mưa từ ngày 14/8

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, thời tiết từ đêm 13/8 đến ngày 21/8, Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng vùng núi chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; ngày 15-16/8 có mưa rào và rải rác dông, cục bộ có nơi mưa to; từ ngày 17/8 khu vực ven biển và đồng bằng có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. (Mưa tập trung vào chiều tối, đêm và sáng).

Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế từ đêm 13-14/8 chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; từ ngày 15-20/8 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Miền Bắc, miền Trung sắp đón mưa dông giải nhiệt.

Khu vực từ Đà Nẵng đến phía Đông tỉnh Lâm Đồng: có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, riêng thời kì từ ngày 15-17/8 khả năng có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to; từ ngày 19/8 mưa giảm dần.

Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ: chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, riêng thời kì từ 15-17/8 khả năng có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to; từ khoảng ngày 20/8 mưa có khả năng giảm dần. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

TS Nguyễn Ngọc Huy, chuyên gia về biến đổi khí hậu và cảnh báo thiên tai nhận định, từ nay đến 14/8, khu vực các tỉnh đồng bằng Sông Cửu Long, miền Đông Nam Bộ và Tây Nguyên bị ảnh hưởng của hoàn lưu gió của bão Podul, mang theo hơi ẩm từ biển Tây và vịnh Thái Lan vào gây mưa lớn trong chiều nay (11/8) và chiều mai (14/8). Trong cơn mưa đề phòng có dông lốc mạnh cục bộ. Mưa có thể kéo dài tới ngày 16/8.

Khu vực các tỉnh miền núi phía Bắc sẽ có mây dông cục bộ vào các buổi chiều trong ngày từ nay đến 14/8. Những cơn mưa dông này có thể khiến đất ngậm nước và bão hòa. Khi có mưa lớn diện rộng từ ngày 15/8 sẽ có nguy cơ cao kích hoạt các điểm sạt lở.

Khu vực đồng bằng Bắc Bộ và miền Trung có xu hướng giảm nhiệt dần từ nay đến 14/8. Dù vậy nền nhiệt ban ngày vẫn duy trì cao ở mức 33-35 độ C. Buổi tối không quá nóng vì có các cơn mưa rào rải rác làm dịu nền nhiệt

Dự báo bão Podul khả năng cao sẽ đổ bộ vào các tỉnh phía Đông Nam của Trung Quốc và hoàn lưu mưa bão có thể vươn tới các tỉnh miền núi, trung du phía Bắc và đồng bằng Bắc Bộ từ ngày 15/8. Bà con cần đề phòng nguy cơ lũ quét và sạt lở ở các tỉnh miền núi và Trung du.

Hà Nội mưa lớn kéo dài nhiều ngày tới

Từ ngày 14/8, Hà Nội bước vào đợt mưa vừa, mưa to. Trên các sông trong thành phố có khả năng xuất hiện một trận lũ với biên độ lũ lên 1-3m.

Đài Khí tượng thủy văn Bắc Bộ dự báo, do ảnh hưởng rìa phía Nam rãnh áp thấp nên đêm 11 và chiều tối 12/8, Hà Nội có mưa rào và dông rải rác; thời tiết dịu mát, nhiệt độ dao động 26-29 độ C. Trưa và chiều 12/8, thành phố nắng nóng, nhiệt độ cao nhất phổ biến 34-36 độ C, riêng khu vực trung tâm 35-37 độ C.

Trạng thái thời tiết này tại Hà Nội có khả năng duy trì đến ngày 13/8. Từ ngày 14 đến 17/8, rãnh áp thấp có trục qua Bắc Bộ có khả năng thiết lập trở lại, kết hợp với hội tụ gió trên cao. Trong thời gian này, thành phố nhiều mây, có mưa rào và dông; có ngày mưa vừa, mưa to kèm lốc, sét và gió giật mạnh. Trên các sông trong thành phố Hà Nội có khả năng xuất hiện một trận lũ với biên độ lũ lên 1-3m. Đỉnh lũ trên sông Đà, sông Hồng, sông Đuống, sông Đáy có khả năng ở mức dưới báo động lũ cấp I. Mực nước hạ lưu các sông Hồng, Đà, Đuống, Đáy dao động theo điều tiết của hồ thủy điện, thủy triều và có khả năng tăng vào cuối tuần này.

Tại vùng núi Bắc Bộ tiếp tục mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa to với lượng mưa 10-30mm, cục bộ có nơi 80mm.

Theo Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn), do mưa lớn nên lưu lượng nước đổ về hồ thủy điện Sơn La tăng cao. Lúc 9h ngày 11/8, mực nước thượng lưu hồ ở cao trình 201,31m. Thực hiện Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Hồng, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã lệnh Giám đốc Công ty Thủy điện Sơn La mở một cửa xả đáy hồ vào 16h cùng ngày.

Để bảo đảm an toàn cho công trình và các hoạt động ven sông, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị các tỉnh Sơn La, Phú Thọ thông báo ngay đến các cấp chính quyền, người dân, các tổ chức có hoạt động trên và ven sông; cơ sở nuôi trồng thủy sản, phương tiện vận tải thủy; các bến đò ngang, đò dọc; rà soát, bảo đảm an toàn các công trình đang thi công; các hoạt động khai thác, tập kết, trung chuyển cát sỏi… biết thông tin xả lũ hồ thủy điện Sơn La để chủ động biện pháp phòng tránh, bảo đảm an toàn về người và tài sản.