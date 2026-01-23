Thời tiết từ nay đến hết tháng 1 diễn biến ra sao?

Ông Nguyễn Văn Hưởng - Trưởng phòng Dự báo Thời tiết, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia cho biết, nền nhiệt miền Bắc sáng 22/1 đã giảm từ 6-8 độ C so với sáng 21/1 thời điểm không khí lạnh mới ảnh hưởng. Riêng khu vực Hà Nội, nhiệt độ giảm mạnh từ 9-10 độ C.

"Đối với ngành chăn nuôi, trời rét đậm, rét hại, băng giá và mưa tuyết làm giảm sức đề kháng, gia tăng nguy cơ phát sinh dịch bệnh, gây thiệt hại cho gia súc, gia cầm. Trong sản xuất, thời tiết hiện nay có thể gây cháy lá, làm chậm quá trình sinh trưởng và phát triển của cây trồng. Đây là đợt rét đậm diện rộng thứ hai của mùa đông 2025-2026, với đặc điểm rét ẩm, nền nhiệt đêm thấp và nền nhiệt ngày cũng không cao. Điều này khác hoàn toàn đợt rét đậm diện rộng đầu tiên vào ngày 6-8/1. Khi đó rét khô, trời ít mây nên nhiệt độ đêm giảm thấp, trong khi ban ngày vẫn có nắng nên nhiệt độ tăng cao", ông Nguyễn Văn Hưởng chia sẻ.

Theo Trưởng phòng Dự báo Thời tiết, từ ngày 23/1, miền Bắc tiếp tục duy trì tình trạng rét đậm, vùng núi trung du rét hại với mức nhiệt thấp nhất về đêm và sáng ở ở vùng núi, trung du phía Bắc 5-7 độ C, khu vực đồng bằng Bắc Bộ nhiệt độ 10-12 độ C. Nhiệt độ cao nhất trong ngày 23/1 là 15-18 độ C.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh nên khu vực từ Hà Tĩnh đến TP. Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai có mưa, mưa rào, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Vùng núi cao các tỉnh Bắc Bộ đề phòng hiện tượng băng giá và mưa tuyết.

"Từ ngày 24/1, khối không khí lạnh suy yếu dần, miền Bắc trời sẽ ấm dần lên và xu hướng ấm sẽ duy trì từ nay đến hết tháng 1/2026. Dự báo xa hơn trong vòng 1 tháng tới, không khí lạnh có khả năng hoạt động yếu hơn so với trung bình nhiều năm, tuy nhiên vẫn gây ra các đợt rét đậm, rét hại ngắn ngày tại khu vực Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa - Nghệ An. Khu vực Hà Tĩnh - Huế và duyên hải Nam Trung Bộ có khả năng xảy ra một số đợt mưa diện rộng. Bên cạnh đó, thời tiết biển vẫn có nhiều đợt gió mạnh, sóng lớn và ảnh hưởng đến hoạt động của tàu thuyền", ông Nguyễn Văn Hưởng nhận định.