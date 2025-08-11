Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, Qua theo dõi trên ảnh vệ tinh, số liệu định vị sét và ảnh ra đa thời tiết cho thấy một số ổ mây đối lưu đang phát triển tại tỉnh Hưng Yên có xu hướng di chuyển vào khu vực nội thành Hà Nội.

Hà Nội có thể xuất hiện mưa dông vào chiều nay.

Trong khoảng 30 phút đến 1 giờ tới, các phường Vĩnh Hưng, Vĩnh Tuy, Tương Mai, Hoàng Mai, Yên Sở, Lĩnh Nam có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Vùng mưa dông có thể mở rộng sang các phường Bạch Mai, Phương Liệt, Định Công... Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá: cấp 1

TS Nguyễn Ngọc Huy, chuyên gia về biến đổi khí hậu và cảnh báo thiên tai nhận định, giai đoạn tới sẽ có mưa lớn nhiều vùng trên cả nước (mưa lớn cục bộ giai đoạn 11-14/8 và mưa lớn diện rộng từ 15-18/8)

Giai đoạn từ nay đến ngày 14/8, khu vực các tỉnh đồng bằng Sông Cửu Long, miền Đông Nam Bộ và Tây Nguyên bị ảnh hưởng của hoàn lưu gió của bão Podul, mang theo hơi ẩm từ biển Tây và vịnh Thái Lan vào gây mưa lớn trong chiều nay (11/8) và chiều mai (12/8). Trong cơn mưa đề phòng có dông lốc mạnh cục bộ. Mưa có thể kéo dài tới ngày 16/8.

Khu vực các tỉnh miền núi phía Bắc sẽ có mây dông cục bộ vào các buổi chiều trong ngày từ nay đến 14/8. Những cơn mưa dông này có thể khiến đất ngậm nước và bão hòa. Khi có mưa lớn diện rộng từ ngày 15/8 sẽ có nguy cơ cao kích hoạt các điểm sạt lở.

Khu vực đồng bằng Bắc Bộ và miền Trung có xu hướng giảm nhiệt dần từ nay đến 14/8. Dù vậy nền nhiệt ban ngày vẫn duy trì cao ở mức 33-35 độ C, nhiệt độ cảm nhận khoảng 39 -4 độ ⁰C. Buổi tối không quá nóng vì có các cơn mưa rào rải rác làm dịu nền nhiệt

Chuyên gia nhận định, bão Podul khả năng cao sẽ đổ bộ vào các tỉnh phía Đông Nam của Trung Quốc và hoàn lưu mưa bão có thể vươn tới các tỉnh miền núi, trung du phía Bắc và đồng bằng Bắc Bộ từ ngày 15/8. Bà con cần đề phòng nguy cơ lũ quét và sạt lở ở các tỉnh miền núi và Trung du.

Ngoài ra, hiện nay phía Đông của quần đảo Trường Sa đang hình thành một khối nhiễu động gió Đông. Khối nhiễu động này có thể hội tụ với gió Tây Nam đi từ Vịnh Thái Lan sang và hình thành hội tụ áp thấp nhiệt đới. Dù xác suất hình thành áp thấp nhiệt đới vào thời điểm này chưa cao nhưng cần theo dõi và đề phòng. Nếu áp thấp nhiệt đới hình thành có thể di chuyển theo hướng Bắc - Tây Bắc và gây mưa lớn ở các tỉnh ven biển miền Trung từ Đà Nẵng tới Hà Tĩnh trong các ngày từ 17-19/8.