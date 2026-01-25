Những khí tài quân sự Mỹ đang dồn dập triển khai tới Trung Đông

Tổng thống Trump xác nhận việc triển khai, cho biết: “Chúng ta có một hạm đội rất lớn đang hướng tới khu vực đó, và có thể chúng ta sẽ không phải sử dụng đến”. Ông đồng thời nhấn mạnh đây là động thái mang tính “phòng ngừa”.

Tàu sân bay USS Abraham Lincoln của Mỹ. Ảnh: AP

Động thái này diễn ra sau khi ông Trump trước đó cảnh báo sẽ có hành động quân sự nếu Iran tiến hành đàn áp mạnh tay những người biểu tình ôn hòa. Tuy nhiên, trong những phát biểu gần đây, ông dường như đã hạ giọng khi biểu tình có dấu hiệu lắng xuống.

Dù vậy, ông Trump vẫn để ngỏ các giải pháp. Phát biểu hôm 22/1, ông Trump nói rằng nếu chính quyền Iran tiếp tục tiến hành các biện pháp cứng rắn đối với một số người biểu tình, thì những hành động quân sự mà ông từng đề cập sẽ có quy mô lớn hơn nhiều so với các cuộc không kích của Mỹ nhằm vào các cơ sở hạt nhân Iran hồi năm 2025.

Tàu sân bay tiến về Trung Đông

Một quan chức Hải quân Mỹ cho biết tàu sân bay USS Abraham Lincoln cùng ba tàu khu trục hộ tống đã rời Biển Đông và bắt đầu di chuyển về phía tây từ đầu tuần này. Quan chức này nói rằng, đến ngày 23/1 nhóm tác chiến tàu sân bay Lincoln đã có mặt tại Ấn Độ Dương.

Khi tới Trung Đông, nhóm tàu này sẽ phối hợp với ba tàu tác chiến ven biển (LCS) đang neo đậu tại cảng Bahrain, cùng hai tàu khu trục khác của Hải quân Mỹ đang hoạt động trên Vịnh Ba Tư.

Việc triển khai nhóm tác chiến tàu sân bay dự kiến sẽ bổ sung khoảng 5.700 binh sĩ cho lực lượng Mỹ tại khu vực. Hiện Mỹ duy trì nhiều căn cứ quân sự tại Trung Đông, trong đó có Căn cứ Không quân Al Udeid ở Qatar – nơi đồn trú hàng nghìn binh sĩ Mỹ và là trụ sở tiền phương của Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM).

Đợt điều động lần này diễn ra sau khi chính quyền Tổng thống Trump đã rút một số lực lượng khỏi Trung Đông để chuyển sang khu vực Caribe, trong khuôn khổ chiến dịch gây sức ép đối với cựu Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro. Vào tháng 10/2025, tàu sân bay lớn nhất thế giới USS Gerald R. Ford đã rời Địa Trung Hải tới vùng biển Caribe cùng một số tàu khu trục. Cùng thời điểm, tàu sân bay USS Nimitz của Mỹ, từng tham gia các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở hạt nhân của Iran hồi tháng 6 – cũng rút khỏi khu vực.

Máy bay chiến đấu

Bên cạnh lực lượng hải quân, Mỹ và các đồng minh cũng đang tăng cường triển khai máy bay quân sự tới Trung Đông. Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) cho biết, các máy bay chiến đấu F-15E Strike Eagle của Không quân Mỹ hiện đã được điều động tới khu vực. Theo CENTCOM, loại máy bay này nhằm “tăng cường khả năng sẵn sàng chiến đấu, đồng thời thúc đẩy an ninh và ổn định khu vực”.

Cùng ngày, Bộ Quốc phòng Anh thông báo đã triển khai các máy bay chiến đấu Typhoon tới Qatar “với mục đích phòng thủ”.

Ngoài ra, các nhà phân tích dữ liệu theo dõi hàng không cho biết họ đã ghi nhận hàng chục máy bay vận tải quân sự của Mỹ đang trên đường tới Trung Đông trong những ngày gần đây.

Hoạt động tăng cường hiện diện quân sự lần này gợi nhớ tới các động thái tương tự năm 2025, khi Mỹ triển khai thêm các khí tài phòng không, trong đó có hệ thống tên lửa Patriot, nhằm đề phòng khả năng Iran trả đũa sau các cuộc không kích nhằm vào ba cơ sở hạt nhân quan trọng của nước này. Vài ngày sau các cuộc tấn công đó, Iran đã phóng hơn một chục tên lửa vào Căn cứ Không quân Al Udeid của Mỹ tại Qatar.

Từ cuối tháng 12/2025, Iran phải đối mặt với làn sóng biểu tình ngày càng lan rộng trên toàn quốc, bắt nguồn từ tình trạng suy thoái kinh tế nghiêm trọng. Các cuộc biểu tình đã tạo thêm sức ép lớn đối với chính phủ Iran, buộc giới chức nước này phải triển khai nhiều biện pháp cứng rắn để ứng phó và hạn chế truy cập internet.

Tuần trước, các quan chức Iran gửi đi tín hiệu cho thấy những người bị bắt liên quan đến các cuộc biểu tình có thể sẽ phải đối mặt với các phiên tòa xét xử nhanh và án tử hình. Tehran đồng thời cảnh báo sẽ có “phản ứng quyết liệt” nếu Mỹ hoặc Israel can thiệp vào tình hình nội bộ của nước này.