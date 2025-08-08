Trung Bộ và Nam Bộ mưa dông, nguy cơ lũ quét và sạt lở đất nhiều khu vực

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hiện nay (8/8), ở khu vực Tây Bắc Bắc Bộ có mưa rào và dông cục bộ. Dự báo ngày và đêm 8/8, ở khu vực Tây Bắc Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa 10-30mm, cục bộ có nơi trên 50mm (mưa tập trung vào sáng, chiều tối và đêm).

Nhiều tỉnh Trung Bộ có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất.

Chiều tối và tối 8/8, khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa 10-30mm, cục bộ có nơi trên 70mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.

Mưa lớn gây nguy cơ lũ quét, sạt lở đất nhiều khu vực. Cơ quan khí tượng cho biết, Trong 2 giờ qua (từ 15 giờ đến 17 giờ ngày 7/8), khu vực thành phố Đà Nẵng và các tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk đã có mưa, có nơi mưa vừa đến mưa to như: Zuôich 60,4mm (Tp. Đà Nẵng); Hồ C - TĐ Vĩnh Sơn 49,4mm (Gia Lai); Phú Hoà1 54,2mm (Đắk Lắk);... Mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực thuộc các tỉnh trên đã gần bão hòa (trên 85%) hoặc đạt trạng thái bão hòa.

Trong 3-6 giờ tới, khu vực các tỉnh trên tiếp tục có mưa với lượng tích luỹ phổ biến từ 10-20mm, có nơi trên 60mm. Trong 6 giờ tới, nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại nhiều xã/phường. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy: Cấp 1.

Các điểm có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất gồm:

TP. Đà Nẵng: Bến Giằng, La Dêê, La Êê, Nam Giang, Đông Giang, Hà Nha, Hiệp Đức, Nam Trà My, Phú Thuận, Phước Hiệp, Phước Thành, Phước Trà, Quế Phước, Sông Kôn, Tây Giang, Thượng Đức, Trà Giáp, Trà Linh, Trà Tập, Trà Vân.

Gia Lai: Đak Rong, Bình Khê, Cửu An, Đak Pơ, KBang, Kông Bơ La, Krong, P. An Khê, Sơn Lang, Tơ Tung, Vĩnh Quang, Vĩnh Sơn, Vĩnh Thạnh, Ya Hội.

Đắk Lắk: Phú Hòa 1, Phú Hòa 2, Sơn Thành, Cư Prao, Dang Kang, Đức Bình, Dur KMăl, Ea Kar, Ea Kly, Ea Knốp, Ea Ô, Ea Păl, Ea Phê, Hòa Mỹ, Hòa Phú, Hòa Sơn, Hòa Thịnh, Krông Ana, Krông Pắc, P. Đông Hòa, Sơn Hòa, Suối Trai, Tân Tiến, Tây Sơn.

Lũ quét, sạt lở đất có thể gây tác động rất xấu đến môi trường, uy hiếp tính mạng của người dân; gây tắc nghẽn giao thông cục bộ, làm ảnh hưởng tới quá trình di chuyển của các phương tiện; phá hủy các công trình dân sinh, kinh tế gây thiệt hại cho các hoạt động sản xuất, hoạt động kinh tế - xã hội.

Kiến nghị các cơ quan chức năng tại địa phương lưu ý rà soát các điểm nghẽn dòng, các vị trí xung yếu trên địa bàn để có biện pháp phòng tránh, ứng phó.