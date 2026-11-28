Mưa lớn vượt 500mm, sông Vệ vượt báo động 3

Theo Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia, từ tối 27/11 đến sáng 28/11, khu vực từ Huế đến Đắk Lắk xảy ra mưa lớn trên diện rộng, lượng mưa phổ biến từ 80-150mm. Đáng chú ý, tại Quảng Ngãi, mưa lớn với lượng phổ biến từ 200-400mm, một số nơi vượt 500mm. Trong đó, tại Ba Cung, lượng mưa đo được lên tới 509mm.

Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia yêu cầu triển khai lực lượng xung kích kiểm tra, rà soát các khu vực có nguy cơ cao; chủ động tổ chức di dời, sơ tán người dân tại khu vực ven sông, suối, vùng trũng thấp, nơi có nguy cơ ngập sâu, lũ quét và sạt lở đất đến nơi an toàn.

Mưa lớn kéo dài khiến mực nước sông Vệ (Quảng Ngãi) dâng cao, vượt mức báo động 3, làm gia tăng nguy cơ ngập lụt tại các khu vực ven sông, vùng trũng thấp và những địa bàn có địa hình thấp.

Diễn biến đáng lo ngại là mưa lớn được dự báo còn tiếp tục trong những ngày tới. Theo bản tin của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, từ sáng 28/11 đến sáng 30/11/2026, nhiều khu vực miền Trung tiếp tục có mưa lớn đến rất lớn.

Cụ thể, khu vực Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai được dự báo có lượng mưa từ 200-400mm, cục bộ có nơi trên 500mm. Tại TP Huế, phía Đông tỉnh Đắk Lắk và Khánh Hòa, lượng mưa phổ biến từ 100-250mm, cục bộ có nơi trên 350mm. Với lượng mưa dự báo ở mức cao, nguy cơ xảy ra lũ trên các sông, ngập lụt diện rộng, lũ quét tại khu vực miền núi và sạt lở đất tại các sườn dốc, khu vực xung yếu tiếp tục gia tăng.

Phát công điện khẩn, yêu cầu sơ tán dân khỏi khu vực nguy hiểm

Trước tình hình trên, Trưởng Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia đã có công điện gửi các Bộ: Quốc phòng, Công an, Xây dựng, Công Thương, Khoa học và Công nghệ, Giáo dục và Đào tạo, Y tế; UBND các tỉnh, thành phố từ Huế đến Khánh Hòa; Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam và Thông tấn xã Việt Nam. Ban Chỉ đạo yêu cầu các bộ, ngành và địa phương tập trung triển khai Công điện số 76/CĐ-TTg ngày 26/11/2026 của Thủ tướng Chính phủ, đồng thời khẩn trương thực hiện các nhiệm vụ ứng phó với mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét và sạt lở đất.

Trong đó, các địa phương phải theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, cập nhật thường xuyên các bản tin dự báo, cảnh báo nguy cơ mưa lớn, lũ lụt, lũ quét và sạt lở đất. Thông tin phải được truyền tải kịp thời, đầy đủ đến chính quyền cơ sở và người dân để chủ động triển khai biện pháp phòng tránh. Đặc biệt, Ban Chỉ đạo yêu cầu triển khai lực lượng xung kích kiểm tra, rà soát các khu vực có nguy cơ cao; chủ động tổ chức di dời, sơ tán người dân tại khu vực ven sông, suối, vùng trũng thấp, nơi có nguy cơ ngập sâu, lũ quét và sạt lở đất đến nơi an toàn.

Các địa bàn đã xảy ra mưa lớn cần được đặc biệt quan tâm. Cùng với việc sơ tán dân, lực lượng chức năng phải khơi thông dòng chảy, bố trí lực lượng tại chỗ để kịp thời hỗ trợ người dân ứng phó và khắc phục hậu quả nếu có tình huống phát sinh. Yêu cầu đặt ra là không được chủ quan, lơ là trước diễn biến mưa lũ, nhất là tại những khu vực có nguy cơ xảy ra thiên tai bất ngờ, đe dọa trực tiếp đến tính mạng người dân.

Kiên quyết chốt chặn ngầm tràn, khu vực ngập sâu, nước chảy xiết

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm được Ban Chỉ đạo nhấn mạnh là bảo đảm an toàn giao thông trong thời gian mưa lũ. Các địa phương phải tổ chức lực lượng canh gác, kiểm soát, hỗ trợ và hướng dẫn người dân lưu thông tại các ngầm, tràn, khu vực ngập sâu, nước chảy xiết, những vị trí đã xảy ra sạt lở hoặc có nguy cơ sạt lở đất.

Lực lượng chức năng phải kiên quyết không cho người và phương tiện đi qua những khu vực không bảo đảm an toàn, tuyệt đối không để xảy ra thiệt hại đáng tiếc về người do bất cẩn, chủ quan. Đồng thời, cần bố trí đầy đủ lực lượng, vật tư và phương tiện để sẵn sàng xử lý các sự cố, bảo đảm giao thông thông suốt trên những trục giao thông chính. Các phương án chống ngập tại khu đô thị, khu công nghiệp cũng phải được triển khai chủ động, kịp thời.

Đây là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng trong bối cảnh mưa lớn tiếp tục kéo dài, nguy cơ chia cắt giao thông và phát sinh các điểm ngập sâu, sạt lở có thể ảnh hưởng trực tiếp đến việc đi lại, sinh hoạt và công tác cứu hộ, cứu nạn.

Rà soát hồ chứa, chủ động điều tiết thủy điện, thủy lợi

Trước nguy cơ mưa lớn tiếp diễn, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia yêu cầu các địa phương kiểm tra, rà soát và triển khai biện pháp bảo đảm an toàn đối với các hầm, lò khai thác khoáng sản, công trình đang thi công, hồ chứa và khu vực hạ du.

Đặc biệt, cần chú trọng các hồ chứa thủy điện nhỏ, thủy lợi nhỏ đã tích đầy nước và những hồ chứa xung yếu, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn khi mưa lớn kéo dài. Việc vận hành, điều tiết các hồ chứa thủy điện, thủy lợi phải được thực hiện chủ động, đúng quy định, bảo đảm an toàn công trình và khu vực hạ du theo Chỉ thị số 39/CT-TTg ngày 30/10/2026 của Thủ tướng Chính phủ.

Các đơn vị quản lý hồ chứa phải bố trí lực lượng thường trực để theo dõi, vận hành điều tiết và sẵn sàng xử lý các tình huống phát sinh, không để bị động, bất ngờ trước diễn biến mưa lũ.

Yêu cầu trực ban nghiêm túc, báo cáo trước 16h hằng ngày

Cùng với các biện pháp ứng phó trực tiếp, Ban Chỉ đạo yêu cầu tăng cường công tác thông tin, truyền thông, đặc biệt là thông tin cơ sở, nhằm cập nhật diễn biến mưa lũ và phổ biến kỹ năng phòng tránh thiên tai đến người dân. Các cơ quan truyền thông cần đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn người dân nhận biết nguy cơ, chủ động phòng tránh mưa lớn, ngập lụt, lũ quét và sạt lở đất, qua đó giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra.

Các bộ, ngành căn cứ chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước và nhiệm vụ được phân công, chủ động chỉ đạo, phối hợp với các địa phương triển khai công tác ứng phó. Đáng chú ý, Ban Chỉ đạo yêu cầu các đơn vị thực hiện nghiêm chế độ trực ban, thường xuyên báo cáo kết quả triển khai về Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia trước 16h hằng ngày, thông qua Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường).

Trong bối cảnh mưa lớn tiếp tục bao phủ nhiều địa phương miền Trung, lượng mưa dự báo còn ở mức cao, nguy cơ lũ lụt, lũ quét và sạt lở đất vẫn hiện hữu. Việc triển khai quyết liệt các phương án ứng phó, chủ động sơ tán người dân và kiểm soát chặt các khu vực nguy hiểm là yêu cầu cấp thiết, nhằm bảo vệ tính mạng, tài sản của Nhân dân và hạn chế thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra.