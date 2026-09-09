Khởi tố 7 người livestream bán xô cát đãi vàng

Ngày 9/9, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Sơn La cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố 7 bị can về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", liên quan đến hoạt động livestream bán xô cát đãi vàng trên YouTube, với số tiền chiếm đoạt được xác định hơn 1 tỷ đồng.

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Sơn La tống đạt các quyết định khởi tố. Ảnh: Công an tỉnh Sơn La

Các bị can gồm Hoàng Văn Nhanh (SN 2000), Cam Văn Luân (SN 2000), Cam Văn Luyn (SN 1997), Mông Đức Lưu (SN 1984), Lý Thị Lắm (SN 2006), Hoàng Văn Chinh (SN 1993) và Hứa Văn Tuân (SN 1989), cùng cư trú tại tỉnh Lào Cai.

Theo kết quả điều tra, từ tháng 12/2025 đến tháng 4/2026, các đối tượng mua, thuê 2 kênh YouTube "Cuộc sống tìm vàng" và "bảo long", đồng thời sử dụng nhiều tài khoản ngân hàng, sim điện thoại để phục vụ hoạt động lừa đảo.

Trong các buổi livestream, các đối tượng quảng cáo, bán những xô cát có chứa các hạt màu vàng. Ảnh: Công an tỉnh Sơn La

Trong các buổi livestream, nhóm này quảng cáo, bán xô cát được giới thiệu có chứa các hạt màu vàng với giá 500.000 đồng/xô. Sau khi khách hàng chuyển tiền, các đối tượng đãi cát trực tiếp trên livestream, nhặt các hạt màu vàng rồi giới thiệu là vàng thật.

Tiếp đó, các đối tượng cân số hạt màu vàng, quy đổi thành tiền và yêu cầu khách hàng chuyển thêm tiền với lý do nộp thuế, phí vận chuyển để nhận vàng. Khi khách hàng tiếp tục chuyển tiền, nhóm này chặn liên lạc qua Zalo, YouTube và chiếm đoạt tiền.