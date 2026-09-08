21 tỉnh thành triển khai ứng phó với thiên tai dồn dập 10 ngày tới

Ban Chỉ đạo Phòng thủ Dân sự Quốc gia vừa có công văn gửi Ủy ban nhân dân 21 tỉnh, thành phố gồm: Quảng Ninh, Hải Phòng, Hưng Yên, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng, TP. Hồ Chí Minh, Đồng Tháp, Vĩnh Long, Cần Thơ, Cà Mau, An Giang về việc chủ động ứng phó với các hình thái thiên tai trong 10 ngày tới.

21 tỉnh thành triển khai ngay các biện pháp ứng phó với thiên tai dồn dập 10 ngày tới. Ảnh: PV

Theo thông tin dự báo xu thế thiên tai trong 10 ngày tới của Cục Khí tượng Thủy văn, từ ngày 09/9/2026, trên khu vực biển Đông hình thành một dải hội tụ nhiệt đới, có trục đi qua khu vực Trung Trung Bộ, có khả năng cao hình thành một áp thấp nhiệt đới trên khu vực giữa biển Đông trong khoảng từ ngày 12/9 đến ngày 13/9, sau đó có khả năng mạnh lên thành bão; khu vực phía Bắc của vịnh Bắc Bộ có gió Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, sóng biển cao từ 2-3m.

Khoảng từ ngày 10/9 đến ngày 17/9, khu vực Trung Bộ khả năng cao xuất hiện một đợt mưa vừa, mưa to trên diện rộng kèm theo nguy cơ cao xảy ra lốc, sét, lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ. Ngoài ra, ngày và đêm 8/9, khu vực Bắc và giữa biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa) có khả năng cao xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 7-8, sóng biển cao trên 2m.

Để chủ động ứng phó các hình thái thiên tai có thể xảy ra trong 10 ngày tới, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia đề nghị các tỉnh, thành phố chủ động triển khai các biện pháp ứng phó.

Đối với áp thấp nhiệt đới trên biển Đông có thể mạnh lên thành bão và gió mạnh trên biển (các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến An Giang) theo dõi bản tin cảnh báo, dự báo và diễn biến của áp thấp nhiệt đới, gió mạnh trên biển; thông báo, hướng dẫn cho thuyền trưởng, chủ các phương tiện, tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết để chủ động phòng tránh và có kế hoạch sản xuất phù hợp, đảm bảo an toàn về người và tài sản.

Giám sát chặt chẽ hoạt động của các phương tiện, nhất là tàu, thuyền du lịch hoạt động trên các vịnh, khu vực ven biển, đảo; duy trì thông tin liên lạc nhằm xử lý kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra.

Đối với mưa lớn, lốc, sét, lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ tại khu vực Trung Bộ, cần theo dõi chặt chẽ bản tin cảnh báo, dự báo về diễn biến thời tiết, mưa lớn, lốc, sét, mưa đá, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất và thông tin kịp thời cho các cấp chính quyền cơ sở và nhân dân để chủ động biện pháp phòng tránh phù hợp; chủ động rà soát, sơ tán người dân khu vực nguy cơ cao ngập lụt sâu, lũ quét, sạt lở đất đến nơi an toàn; sẵn sàng lực lượng tại chỗ để kịp thời hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả (nếu có).

Tăng cường công tác thông tin truyền thông, đặc biệt là tuyến thông tin cơ sở để cập nhật thông tin, tuyên truyền, phổ biến hướng dẫn nhân dân kỹ năng ứng phó mưa lớn, lốc, sét, lũ quét, sạt lở đất, ngập úng cục bộ, áp thấp nhiệt đới, gió mạnh trên biển để chủ động phòng, tránh, giảm thiểu thiệt hại.

Trực ban nghiêm túc, thường xuyên báo cáo về Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia (qua Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai - Bộ Nông nghiệp và Môi trường).