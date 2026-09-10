Thủ tướng Israel dọa đang ở 'rất gần' để đánh bại Iran

Theo đài RT, ông Netanyahu hôm 9/9 đã đến thăm đỉnh núi có vị trí chiến lược cùng với Bộ trưởng Quốc phòng Israel Katz và Phó Tổng tham mưu trưởng IDF, Thiếu tướng Tamir Yadai.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu trong chuyến thăm núi Hermon ngày 9/9. Ảnh: Anadolu

"Damascus ở ngay đây, Lebanon ở ngay đằng kia, Cao nguyên Golan thuộc Syria cũng ở ngay đó", Thủ tướng Israel nói trong một video do văn phòng của ông công bố, đồng thời khẳng định Tel Aviv hiện nắm quyền "kiểm soát tuyệt đối, chưa từng thấy" đối với khu vực xung quanh.

"Từ những đỉnh núi này, vẫn còn nhiều việc phải làm. Nhiệm vụ chính là đánh bại chế độ khủng bố tại Iran. Chúng tôi đang rất gần với mục tiêu đó. Chúng tôi biết toàn bộ trục liên minh của Iran cuối cùng sẽ sụp đổ. Chúng tôi cam kết thực hiện điều này và chúng tôi sẽ làm được”, ông Netanyahu nhấn mạnh.

Syria đã lên án chuyến thăm của ông Netanyahu là hành động "xâm nhập bất hợp pháp" vào lãnh thổ nước này. Bộ Ngoại giao Syria cáo buộc đây là hành động "khiêu khích, vi phạm trắng trợn" chủ quyền, sự toàn vẹn lãnh thổ của Syria cũng như luật pháp quốc tế. Damacus kêu gọi Liên Hợp Quốc và các bên quốc tế khác gây sức ép buộc Israel chấm dứt các cuộc xâm nhập như vậy.

Israel đã chiếm giữ núi Hermon của Syria của và các vị trí khác bên trong vùng đệm do Liên Hợp Quốc giám sát vào tháng 12/2024, sau khi chính quyền cựu Tổng thống Syria Assad sụp đổ. Ban đầu, Tel Aviv mô tả việc triển khai quân này chỉ là tạm thời, nhưng sau đó đã củng cố sự hiện diện tại đây. Trong chuyến đi hôm 9/9, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Katz khẳng định binh sĩ Israel sẽ không rời khỏi "vùng an ninh" này.

Chỉ một ngày trước đó, một ủy ban của Liên Hợp Quốc cảnh báo các hoạt động quân sự của Israel bên trong Syria đang trở nên "ngày càng kéo dài và kiên cố". Uỷ ban mô tả sự hiện diện của các lực lượng Tel Aviv là sự "chiếm đóng" và cho rằng một số hành động chống lại dân thường Syria có thể cấu thành tội ác chiến tranh.

Israel đã bác bỏ các cáo buộc trên, khẳng định họ không có tham vọng với lãnh thổ tại Syria và duy trì vùng đệm hoàn toàn vì mục đích an ninh.

Theo đài RT, việc Thủ tướng Israel Netanyahu duy trì sự hiện diện quân sự tại Syria và miền nam Lebanon cũng khiến ông bất đồng với Washington. Hồi tháng 7, Tổng thống Mỹ Donald Trump được cho đã hối thúc nhà lãnh đạo Israel rút quân khỏi cả 2 quốc gia láng giềng trên, đồng thời cảnh báo "họ không muốn ông ở đó".