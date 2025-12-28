Người phụ nữ và 2 em nhỏ rơi xuống kênh giữa đêm, may mắn được 3 người cứu

Khoảng 21h30 ngày 25/12, chị H.T.T, ở phường Bắc Gianh, tỉnh Quảng Trị điều khiển xe máy chở theo con và 1 bạn học cùng lớp của con (học sinh lớp 7 Trường THCS Ba Đồn) đi qua 1 con kênh gần cầu Gia Hy, phường Bắc Gianh.

Tại đây, xe máy chị T. xảy ra tai nạn. Cả 3 người rơi xuống dòng kênh giữa đêm mưa lớn, thời tiết lạnh, nguy hiểm đến tính mạng.

Kịp thời cứu sống 3 người gặp nạn trong dòng nước xiết

Thời điểm này, anh Nguyễn Thành Viên và con trai anh Viên là Nguyễn Văn Ngọc, trú tại tổ dân phố Minh Phượng, phường Bắc Gianh đang trên đường thì phát hiện dấu hiệu bất thường dưới kênh, nghi ngờ có người gặp nạn.

Bất chấp mưa lạnh và hiểm nguy, hai bố con anh Viên lập tức dừng xe, lao mình xuống dòng nước để cứu người. Do taluy kênh gần như dựng đứng, nước sâu và chảy mạnh, việc tiếp cận các nạn nhân gặp nhiều khó khăn.

Sau một hồi vật lộn với dòng nước lạnh, 2 bố con anh Viên đã lần lượt đưa chị T. và 2 cháu nhỏ lên mép kênh. Đúng lúc này, anh Ngô Bá Văn, ở tổ dân phố Tiền Phong, phường Ba Đồn cũng đến hỗ trợ đưa các nạn nhân lên bờ an toàn.

Hành động dũng cảm của 3 người đàn ông trong đêm mưa lạnh đã kịp thời cứu sống 3 mạng người, để lại hình ảnh đẹp về tinh thần trách nhiệm, lòng nhân ái và nghĩa cử cao đẹp giữa đời thường.