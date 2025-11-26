Giải cứu 2 nữ ngư dân bị mắc kẹt nhiều giờ giữa biển đêm

Khoảng 1h30 ngày 25/11, Công an xã Quảng Hà nhận được tin báo về việc có ngư dân đi bắt ốc tại vùng biển xã Quảng Hà nhưng không kịp vào bờ khi nước triều dâng, đối mặt nguy cơ bị đe dọa đến tính mạng.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Quảng Hà đã khẩn trương triển khai lực lượng, phối hợp với Tổ công tác Cảnh sát đường thủy đang làm nhiệm vụ trên địa bàn tổ chức tìm kiếm, cứu nạn trên khu vực biển.

Lực lượng Cảnh sát đường thủy kịp thời đưa 02 nạn nhân vào bờ đi cấp cứu.

Trong điều kiện đêm tối, thời tiết và địa hình trên biển phức tạp, lực lượng chức năng mất hơn 3 giờ đồng hồ rà soát trên phạm vi rộng. Đến khu vực Cỏ Gà, luồng Hà Cối, tổ công tác phát hiện 2 ngư dân đang mắc kẹt và nhanh chóng tổ chức tiếp cận, đưa các nạn nhân lên phương tiện an toàn, đưa vào bờ.

Danh tính 2 nạn nhân được xác định là chị Phùn Sám Múi (SN 1968) và chị Tằng Sám Múi (SN 1971), đều là người dân tộc Dao, trú tại thôn Vạn Lý, xã Đường Hoa (tỉnh Quảng Ninh). Sau khi được đưa vào bờ, hai chị được chuyển ngay đến cơ sở y tế để kiểm tra, chăm sóc. Đến nay, sức khỏe và tinh thần đều đã ổn định.

Theo tường trình, hai chị đi bắt ốc từ chiều 24/11, do mải làm nên không để ý thời điểm thủy triều lên, dẫn đến bị mắc kẹt ngoài biển nhiều giờ trong đêm. Việc được lực lượng Công an và Cảnh sát đường thủy kịp thời phát hiện, ứng cứu đã giúp hai ngư dân thoát khỏi tình huống nguy hiểm, bảo đảm an toàn tính mạng.