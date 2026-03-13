Thái Lan phản đối vụ tấn công tàu biển ở Hormuz, yêu cầu Iran xin lỗi

Tàu chở hàng rời Mayuree Naree (mang cờ Thái Lan) đã bị trúng đạn của Iran hôm 11/3 khi đang di chuyển qua tuyến đường biển chiến lược này mà không chở hàng. Trong số 23 thành viên thủy thủ đoàn trên tàu, 20 người đã được hải quân Oman cứu sống sau khi rời tàu bằng xuồng cứu sinh.

(Ảnh chụp màn hình website Bộ Ngoại giao Thái Lan đăng tin hôm 12/3 về việc bà Sirilak Niyom yêu cầu phía Iran đưa ra lời xin lỗi về vụ tàu Thái Lan bị bắn)

Ba thủy thủ mất tích được cho là đang mắc kẹt trong phòng động cơ ở phía đuôi tàu, nơi con tàu bị trúng đạn và hỏa hoạn bùng phát, theo chủ sở hữu của tàu, Precious Shipping Pcl.

Trong một tuyên bố vào cuối ngày 12/3, Bộ Ngoại giao Thái Lan cho biết: Trong cuộc gặp với Đại sứ Iran tại Thái Lan Nassereddin Heidari hôm 12/3, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Thái Lan, bà Sirilak Niyom, đã bày tỏ “sự phản đối mạnh mẽ nhất” của nước này về vụ tấn công vào tàu và “yêu cầu chính quyền Iran đưa ra lời xin lỗi và làm rõ các sự thật xung quanh vụ việc”.

Bà Sirilak cũng bày tỏ hy vọng rằng sự việc tương tự sẽ không tái diễn và Đại sứ Nassereddin Heidari đảm bảo rằng sự phản đối của Thái Lan sẽ được chuyển ngay lập tức tới Tehran, theo tuyên bố.

Các nhà ngoại giao Thái Lan tại Muscat cũng đang phối hợp với chính quyền Oman trong các nỗ lực cứu hộ, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Panidone Pachimsawat cho biết trước đó vào cùng ngày 12/3.

Thái Lan “vô cùng quan ngại về tình hình tồi tệ ở Trung Đông, do các cuộc tấn công của Israel và Mỹ gây ra và sau đó là sự trả đũa của Iran”, Bộ Ngoại giao Thái Lan cho biết trong một tuyên bố một ngày trước đó. Bộ này cảnh báo rằng bạo lực đang diễn ra có nguy cơ làm leo thang căng thẳng hơn nữa trong khu vực và trên toàn thế giới.

“Tình hình đặt ra mối đe dọa nghiêm trọng đến tính mạng và sự an toàn của thường dân vô tội”, Bộ Ngoại giao Thái Lan tuyên bố, kêu gọi tất cả các bên tôn trọng luật pháp quốc tế, “kiềm chế tối đa và ngay lập tức giảm leo thang căng thẳng”.