Xả mạnh quỹ bình ổn 4.000-5.000 đồng/lít, Bộ Công Thương nói rõ lý do giá xăng dầu vẫn tăng

Trong thông báo phát đi đêm 12/3, Bộ Công Thương cho biết, thị trường xăng dầu thế giới ngày 11/3 vẫn chịu ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố liên quan đến xung đột địa chính trị trên thế giới.

Cụ thể là xung đột quân sự giữa Mỹ, Israel với Iran vẫn tiếp diễn; hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz tiếp tục đình trệ sau khi có các cuộc tấn công mới nhằm vào tàu thuyền định đi qua khu vực này; một nhà máy lọc dầu ở UAE phải đóng cửa sau khi bị tấn công; IEA đề xuất xả kho dầu dự trữ chiến lược; xung đột quân sự giữa Nga với Ukraine vẫn diễn ra…

Bộ Công Thương nhấn mạnh các yếu tố nêu trên khiến giá các loại xăng dầu thế giới trong ngày 11/3 có biến động tăng, giảm trái chiều so với ngày 10/3.

Theo đó, trên thị trường thế giới, giá xăng RON92 dùng để pha chế xăng E5 RON92 ngày 11/3 là 116,76 USD/thùng, giảm 2,46 USD/thùng (-2,06%); dầu mazut 180CST 3,5S có giá 670,93 USD/tấn, giảm 11,78 USD/tấn (-1,73%).

Ở chiều ngược lại, xăng RON95 có giá 129,17 USD/thùng, tăng 1,75 USD/thùng (+1,37%); dầu hoả tăng mạnh 14,28 USD/thùng (+9,99%), lên ngưỡng 157,27 USD/thùng; dầu diesel cũng tăng 3,16 USD/thùng (+1,97%), lên 163,56 USD/thùng.

Giá xăng dầu thế giới tác động trực tiếp đến diễn biến giá xăng dầu tại Việt Nam. Ảnh: Nam Khánh

Trước diễn biến của giá xăng dầu thế giới, biến động tỷ giá VND/USD và các quy định hiện hành, đồng thời thực hiện Nghị quyết số 36 của Chính phủ và các chỉ đạo của Thủ tướng, tại kỳ điều hành ngày 12/3, liên Bộ Công Thương - Tài chính quyết định tiếp tục áp dụng phương án điều hành giá xăng dầu kết hợp giữa bình ổn và điều chỉnh giá.

Theo đó, chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu ở mức 5.000 đồng/lít đối với dầu diesel và 4.000 đồng/lít/kg đối với xăng các loại, dầu hỏa, dầu mazut.

“Việc này nhằm ổn định và đảm bảo giá xăng dầu trong nước phản ánh đúng xu hướng giá xăng dầu thế giới. Đồng thời, bảo đảm hài hòa lợi ích giữa các chủ thể tham gia thị trường”, Bộ Công Thương nhấn mạnh.

Song song với đó, liên bộ quyết định duy trì mức chênh lệch giá giữa xăng sinh học E5 RON92 và xăng không chì RON95 ở mức hợp lý để khuyến khích sử dụng nhiên liệu sinh học.

Sau khi thực hiện chi sử dụng Quỹ Bình ổn, giá xăng E5 RON92 không cao hơn 22.504 đồng/lít, giảm 447 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành, tương đương giảm 1,95%, nhưng vẫn thấp hơn xăng RON95-III 3.071 đồng/lít.

Xăng RON95-III có giá bán lẻ không cao hơn 25.575 đồng/lít, tăng 335 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành, tương đương tăng 1,33%.

Dầu diesel 0.05S giá bán lẻ không cao hơn 27.025 đồng/lít, tăng 555 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành, tương đương tăng 2,10%.

Dầu hỏa giá bán lẻ không cao hơn 26.932 đồng/lít, tăng 2.513 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành, tương đương tăng 10,29%. Đây cũng là mặt hàng có giá tăng mạnh nhất ở kỳ điều hành này.

Còn dầu mazut 180CST 3.5S giá bán lẻ không cao hơn 18.661 đồng/kg, giảm 340 đồng/kg so với giá bán tối đa hiện hành, tương đương giảm 1,79%.

Như vậy, đây là kỳ điều hành đặc biệt lần thứ tư khi liên Bộ Công Thương - Tài chính quyết định điều chỉnh giá xăng dầu linh hoạt theo Nghị quyết 36.

Đáng chú ý, đây cũng là kỳ điều chỉnh thứ ba liên tiếp Quỹ Bình ổn giá xăng dầu được “kích hoạt” 4.000-5.000 đồng/lít/kg tuỳ mặt hàng. Mức chi ở hai kỳ điều chỉnh trước đó (ngày 10/3 và 11/3) cũng tương tự như kỳ điều chỉnh giá ngày 12/3.

Theo Bộ Công Thương, nếu không sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu, giá cơ sở các mặt hàng này tại thị trường ngày 12/3 sẽ neo ở ngưỡng rất cao. Cụ thể, xăng E5 RON92 ở mức 26.504 đồng/lít, xăng RON95-III có giá 29.575 đồng/lít; dầu diesel 0.05S là 32.025 đồng/lít; dầu hỏa ở mức 30.932 đồng/lít và dầu mazut 180CST 3.5S ở mức 22.661 đồng/kg.

Liên Bộ Công Thương - Tài chính đang tiếp tục theo dõi sát diễn biến thị trường để thông báo giá xăng dầu phù hợp, đúng chỉ đạo và kịp thời đề xuất Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về các giải pháp bình ổn giá xăng dầu.

Những ngày tới, Bộ Công Thương tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra, giám sát việc thực hiện trách nhiệm bảo đảm nguồn cung xăng dầu cho thị trường của các thương nhân kinh doanh xăng dầu, đồng thời sẽ xử lý nghiêm các hành vi vi phạm (nếu có).

Sáng cùng ngày, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã ký công điện về việc tăng cường các giải pháp bảo đảm cung ứng xăng dầu cho sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng của người dân, doanh nghiệp.

Theo đó, cùng với việc đảm bảo nguồn cung, Thủ tướng yêu cầu Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp chặt chẽ với Bộ Tài chính trong công tác điều hành giá xăng dầu theo đúng quy định của pháp luật, bảo đảm công khai, minh bạch, hiệu quả, không để trục lợi chính sách, lợi ích nhóm; hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, người dân và doanh nghiệp.

Không để xảy ra tình trạng cửa hàng bán lẻ xăng dầu dừng bán hàng không có lý do, gây thiếu hụt, đứt gãy cục bộ nguồn cung xăng dầu. Sẽ xử lý nghiêm đối với hành vi đầu cơ găm hàng, buôn lậu xăng dầu qua biên giới, vi phạm quy định về kinh doanh xăng dầu, quy định pháp luật về giá…