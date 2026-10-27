Người phụ nữ cào xước xe Mercedes kháng cáo xin chuyển án tù treo sang phạt tiền

Ngày 27/10, Tòa án nhân dân khu vực 4 (Hà Nội) đã ban hành thông báo về việc kháng cáo đối với Bản án hình sự sơ thẩm số 881/2026/HSST ngày 28/9 trong vụ án người phụ nữ cào xước ô tô Mercedes-Benz GLC200 đỗ trước nhà.

Cụ thể, bị cáo trong vụ án là Mai Thị Bích Vân (SN 1961, trú tại phường Đại Mỗ, Hà Nội) đã có đơn kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm. Trong đơn, bị cáo Vân đề nghị Tòa án cấp phúc thẩm xem xét giảm nhẹ hình phạt theo hướng chuyển hình phạt chính sang phạt tiền.

Trước đó bị hại Đ. B. N. cũng thông tin với báo chí, sẽ kháng cáo đề nghị cấp phúc thẩm xem xét lại một số nội dung liên quan đến việc đánh giá chứng cứ, xác định thiệt hại, trách nhiệm của những người liên quan, nghĩa vụ bồi thường dân sự và hình phạt đối với bị cáo Mai Thị Bích Vân.

Chị N. đề nghị Tòa phúc thẩm xem xét thiệt hại phát sinh từ hợp đồng cho thuê chiếc Mercedes. Chủ xe cho biết đã ký hợp đồng cho thuê phương tiện từ ngày 25/1 - 25/1/2027 với giá 35 triệu đồng/tháng. Tuy nhiên, sự việc xảy ra ngày 18/1, khiến xe bị hư hỏng, phải phục vụ công tác điều tra và sửa chữa nên không thể bàn giao cho bên thuê.

Một nội dung khác được bị hại đề cập là xét vai trò của chị L. T. H. (con gái bà Vân) và ông L. C. T. (chồng bà Vân) trong sự việc.

Bị hại và chiếc xe bị cào xước.

Tháng 9/2026, TAND khu vực 4 (cấp sơ thẩm) tuyên phạt bị cáo Vân mức án 6 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội “Cố ý làm hư hỏng tài sản”, buộc phải bồi thường tổng số tiền 671.000 đồng cho phía chủ xe là chị N.

Tài liệu vụ án xác định, tối 18/1/2026, chị N. đỗ chiếc xe Mercedes-Benz GLC200 màu đen biển số 30L-541.XX trước cửa nhà bà Mai Thị Bích Vân (ở BT12, lô 1, khu nhà ở Nam Thắng, ngõ 67 Phùng Khoang, phường Đại Mỗ) để cùng con trai đi ăn lẩu.

Khu vực chị N. đỗ xe không có biển báo cấm dừng đỗ. Đến 20h20, bị cáo Vân cầm chùm chìa khóa ra mở cổng để con gái là L. T. H. (SN 1989) ra về. Khi thấy xe ô tô của chị N. đỗ giữa cổng nhà mình, hai bên cạnh cổng nhà để nhiều chậu cây cảnh khiến Hương không dắt xe máy ra được nên Vân bực tức, dùng chùm chìa khóa vạch 3 nhát vào cánh cửa phía trước bên phải của xe, bẻ gương chiếu hậu.

Chị L. T. H. cũng bức xúc vì không dắt được xe máy, đã dùng mũ bảo hiểm đập một nhát vào kính cửa xe.

Hồ sơ vụ án xác định, nhiều người qua đường chứng kiến can ngăn nhưng mẹ con bà Vân, chị H. vẫn tiếp tục chửi người đỗ xe, dùng chìa khóa vạch thêm nhiều nhát.

Còn chồng của Vân là ông L. C. T. (SN 1953) đã viết hai tờ giấy A4 nội dung “đỗ xe chắn cửa ra vào của chủ hộ là vô ý thức, phải học lại luật lái xe và văn hóa giao thông." Sau đó, ông T. dán hai tờ giấy này vào kính chắn gió ở đầu và đuôi xe chị N.