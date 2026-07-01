Vụ cào xước xe Mercedes đỗ trước nhà: Mẹ bị truy tố, con gái bị phạt hành chính

Tòa án Nhân dân khu vực 4 (Hà Nội) đã thụ lý hồ sơ, chuẩn bị xét xử vụ án hủy hoại xe ô tô hiệu Mercedes-Benz đỗ trước chắn trước cửa nhà.

Trong vụ án, bà Mai Thị Bích Vân (SN 1961, trú phường Đại Mỗ, Hà Nội) bị Viện Kiểm sát truy tố về tội “cố ý làm hư hỏng tài sản”.

Tối 18/1/2026, chị Đỗ Bích N. (SN 1990, trú phường Hà Đông) đến Công an phường Đại Mỗ, trình báo về việc tối cùng ngày, xe ô tô hiệu Mercedes-Benz GLC200 màu đen biển số 30L-541.XX của chị dừng đỗ trước cửa một ngôi nhà thì bị đối tượng vạch, cào nhiều nhát vào cánh cửa trước và sau xe.

Vào cuộc điều tra, công an xác định chị N. đỗ chiếc xe trước cửa cổng nhà bà Mai Thị Bích Vân (ở BT12, lô 1, khu nhà ở Nam Thắng, ngõ 67 Phùng Khoang, phường Đại Mỗ) để cùng con trai đi ăn lẩu gần đó.

Khu vực chị N. đỗ xe không có biển báo cấm dừng đỗ. Đến 20h20, bị can Vân cầm chùm chìa khóa ra mở cổng để con gái là Lê Thu Hương (SN 1989) ra về. Khi thấy xe ô tô của chị N. đỗ giữa cổng nhà mình, hai bên cạnh cổng nhà để nhiều chậu cây cảnh khiến Hương không dắt xe máy ra được nên Vân bực tức, dùng chùm chìa khóa vạch 3 nhát vào cánh cửa phía trước bên phải của xe, bẻ gương chiếu hậu.

Lê Thị Hương cũng bức xúc vì không dắt được xe máy, đã dùng mũ bảo hiểm đập một nhát vào kính cửa xe.

Hồ sơ vụ án xác định, nhiều người qua đường chứng kiến can ngăn nhưng mẹ con bà Vân, Hương vẫn tiếp tục chửi người đỗ xe, dùng chìa khóa vạch thêm nhiều nhát.

Còn chồng của Vân là ông Lê Công Tú (SN 1953) đã viết hai tờ giấy A4 nội dung “đỗ xe chắn cửa ra vào của chủ hộ là vô ý thức, phải học lại luật lái xe và văn hóa giao thông." Sau đó, ông Tú dán hai tờ giấy này vào kính chắn gió ở đầu và đuôi xe chị N.

Gia chủ cùng chiếc xe bị cào xước.

Khoảng 21h20, chị N. ra lấy xe thì phát hiện xe bị dán giấy, bẻ gương và bị cào xước sơn. Chị bóc hai tờ giấy ra, điều khiển xe đến Công an phường Đại Mỗ trình báo.

Tại cơ quan điều tra, bị can Mai Thị Bích Vân khai chỉ dùng chìa khóa để vạch, cào vào cánh cửa trước và sau phía bên phải, phía sau đuôi xe gần biển số, bẻ gương chiếu hậu bên trái từ trong ra ngoài.

Bị can khẳng định không làm xước ba đờ sốc, ốp nhựa cụm đèn phía trước bên trái, không làm xước ốp nhựa của gương chiếu hậu bên trái như chị N. trình báo.

Cơ quan tố tụng xác định bà Vân nhận thức được hành vi của mình là sai, vi phạm pháp luật. Bà xin lỗi chị N., muốn được bồi thường, nhưng chị N. yêu cầu bà Vân phải mua lại xe hoặc bồi thường 200 triệu đồng.

Do bà không có khả năng trả khoản tiền theo yêu cầu của chủ xe, bà Vân đồng ý bồi thường theo quy định của pháp luật.

Sau khi trưng cầu giám định của Viện khoa học hình sự, Bộ Công an, Cơ quan điều tra kết luận bà Vân không làm xước ba đờ sốc trước của xe, ốp nhựa cụm đèn pha phía trước bên trái và ốp nhựa của gương chiếu hậu bên trái như chị N. trình báo.

Theo cơ quan điều tra, bà Vân chỉ dùng chìa khóa gây xước sơn, cố ý làm hư hỏng xe của chị N. tại các vị trí cánh cửa phía trước bên phải, cánh cửa phía sau bên phải, hông xe phía sau bên phải, cạnh nắp bình xăng, tai xe phía sau bên phải, mặt ốp kim loại dưới kính xe phía sau, mặt ốp kim loại đuôi xe phía bên trái biển số phía sau. Tổng giá trị thiệt hại là 6,8 triệu đồng.

Trong vụ án này, Viện Kiểm sát Nhân dân khu vực 4, Hà Nội, xác định trường hợp Lê Thu Hương và ông Lê Công Tú không có hành vi giúp sức bà Vân để cố ý làm hư hỏng xe ô tô của chị N. nên không có căn cứ xử lý.

Đối với hành vi chửi bới của Lê Thu Hương diễn ra tại nơi công cộng, ngày 9/6/2026, Công an phường Đại Mỗ đã có quyết định xử phạt hành chính 750.000 đồng.