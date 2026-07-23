Chủ xe Mercedes bị cào xước: 7 triệu đồng bồi thường 'không đủ' tiền sơn

Ngày 23/7, bà Mai Thị Bích Vân, 65 tuổi, trú phường Đại Mỗ bị TAND Hà Nội xét xử về tội Cố ý làm hư hỏng tài sản.

Cáo trạng xác định tối 18/1, chị Ngọc đỗ ôtô Mercedes GLC 200 trước cửa nhà bà Vân để vào quán ăn gần đó.

30 phút sau, mở cổng nhà thấy có ôtô chắn cổng, hai bên nhiều chậu cây không thể dắt xe máy ra, bà Vân dùng chìa khóa gạch 3 nhát vào cánh cửa xe và bẻ gương chiếu hậu, trong khi con gái bà dùng mũ bảo hiểm đập cửa kính.

Bà Vân và con chửi bới chủ xe và lấy chìa khóa gạch thêm nhiều nhát.

Sau khi đi quanh đó tìm chủ xe không thấy, cũng không có số điện thoại để lại nên chồng bà Vân bê chậu cây để trước đầu ôtô và viết giấy nhắn để lại "đỗ xe chắn cửa ra vào của chủ hộ là vô ý thức".

Tối cùng ngày, chị Ngọc ra ngoài, xé bỏ các giấy này, lái xe về và trình báo công an.

Cơ quan điều tra xác định tổng giá trị thiệt hại 6,8 triệu đồng.

Yêu cầu bồi thường hơn 600 triệu đồng

Tại phiên tòa chiều nay, bị cáo thừa nhận hành vi như cáo trạng, khai sự việc xuất phát từ sự bức xúc, không giữ được bình tĩnh khi có xe chắn cổng.

Sau sự việc, bị cáo nói đã chủ động liên lạc để xin lỗi và xin bồi thường nhưng chị Ngọc yêu cầu phải mua lại xe.

Bà khi trả lời không đủ điều kiện và khả năng mua lại xe thì bị hại yêu cầu đền 200 triệu đồng. Số tiền này bà cho rằng cũng quá lớn nên không có để trả ngay, do đó chấp nhận bồi thường theo pháp luật.

Chị Ngọc khai đỗ xe ở đó do được nhân viên quán ăn hướng dẫn. Khu vực này trong ngõ, không có biển cấm dừng đỗ. Nhà bà Vân lúc này đã tắt điện.

Chị cho rằng "từng đó vết xước thì không thể sơn lại được với số tiền 6,8 triệu đồng".

Vì hãng xe đã xác định thiệt hại là 116 triệu đồng. Trong khi đơn vị bảo hiểm cho biết do có hành vi phá hại nên cần giữ nguyên hiện trạng xe đến khi giải quyết xong sự việc hình sự và có kết luận, bị hại khai tại tòa.

Chị nói bị cáo gây ra cả các vết xước ba đờ sốc, ốp nhựa đèn pha, ốp nhựa gương chiếu hậu, song cơ quan điều tra xác định bà Vân không làm hư hỏng các vị trí này.

Được hỏi về yêu cầu bồi thường, chị Ngọc liệt kê các khoản bị thiệt hại: chi phí sửa xe tại gara 116 triệu đồng; mất hợp đồng cho thuê xe trong 7 tháng, mỗi tháng 35 triệu đồng; thời gian không có xe đi lại, phải dùng taxi hơn 5 triệu đồng; chi phí thuê luật sư bảo vệ trong quá trình vụ án 100 triệu đồng; chiếc xe bị giảm giá trị 100 triệu đồng; việc bị hack Facebook, theo chị cũng là do sự việc "nổi" trên mạng; việc bị áp lực, ám ảnh tinh thần 50 triệu đồng.

Tổng tiền chị yêu cầu bồi thường hơn 600 triệu đồng.

Bị cáo Vân tại phiên tòa chiều nay. Ảnh: Danh Lam

Xe đang thế chấp ngân hàng

Tại tòa, sau khi chị Ngọc bày tỏ quan điểm về thiệt hại, HĐXX làm rõ nguồn gốc và các giao dịch liên quan chiếc xe.

Theo đó, chiếc xe đời 2022 được chị mua lại từ chủ đầu, từ năm 2025. Chiếc xe đang được thế chấp tại ngân hàng để đảm bảo khoản vay 800 triệu đồng.

VKS cho hay việc xe đang được thế chấp ngân hàng không được bị hại khai báo trong quá trình điều tra nên cần trả hồ sơ điều tra bổ sung, do có phát sinh tình tiết mới.

Chị Ngọc trả lời, chiếc xe là của mình, các giao dịch thuộc cá nhân nên không cần khai báo. Bị hại khẳng định đã báo nhân viên hãng bảo hiểm và ngân hàng, được các bên trả lời chị có thể tự giải quyết.

Sau hội ý, HĐXX quyết định trả hồ sơ điều tra bổ sung để làm rõ các tình tiết phát sinh không thể giải quyết tại phiên tòa chiều nay.

Bên ngoài xe Mercedes GLC 200 bị cào xước nhiều vết. Ảnh: Nạn nhân cung cấp