Người lao động ngoại tỉnh ở thành phố có phải về quê để bỏ phiếu bầu cử?

Theo Điều 10 Thông tư số 21/2025/TT-BNV của Bộ Nội vụ, việc lập danh sách cử tri được thực hiện dựa trên thông tin cư trú của công dân.

Trường hợp công dân đã đăng ký thường trú tại địa phương nhưng đi làm ăn, sinh sống tại địa phương khác hoặc ở nước ngoài, nếu đã làm thủ tục thay đổi thông tin nơi cư trú hoặc khai báo tạm vắng thì được coi là không thường trú tại địa phương. Khi đó, UBND cấp xã nơi đăng ký thường trú sẽ không ghi tên công dân vào danh sách cử tri.

Tuy nhiên, nếu cử tri quay trở lại nơi thường trú trong khoảng thời gian từ sau khi danh sách cử tri đã được niêm yết đến trước thời điểm bắt đầu bỏ phiếu 24 giờ, thì có thể đến UBND cấp xã nơi đăng ký thường trú để đề nghị bổ sung tên vào danh sách cử tri và nhận thẻ cử tri nhằm tham gia bầu đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, cấp xã như các cử tri khác.

Đối với trường hợp công dân có đăng ký thường trú tại địa phương nhưng vắng mặt dài ngày (sinh sống tại nơi khác hoặc lao động, học tập ở nước ngoài) mà chưa làm thủ tục thay đổi thông tin nơi cư trú và chưa khai báo tạm vắng, thì UBND cấp xã vẫn ghi tên công dân đó vào danh sách cử tri để họ thực hiện quyền bầu cử tại địa phương.

Quy định này không áp dụng nếu cử tri hoặc người thân của cử tri (bao gồm bố, mẹ, con, anh chị em ruột) đã thông báo nguyện vọng không tham gia bỏ phiếu tại nơi thường trú. Việc thông báo có thể thực hiện bằng văn bản hoặc thông qua điện thoại đến trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố hoặc cán bộ phụ trách lập danh sách cử tri của UBND cấp xã.

UBND cấp xã có trách nhiệm thông tin phù hợp để cử tri biết về việc lập danh sách cử tri và thực hiện quyền bầu cử của mình.

Như vậy, cử tri không bắt buộc phải về quê để bỏ phiếu bầu cử, tùy từng trường hợp có thể thực hiện quyền bầu cử tại địa phương khác theo quy định.

Ngoài ra, Giấy chứng nhận để cử tri tham gia bỏ phiếu ở nơi khác có thể được cấp dưới dạng bản điện tử, hiển thị trên ứng dụng VNeID.

Giấy chứng nhận điện tử ghi đầy đủ các thông tin cần thiết và không đóng dấu của UBND cấp xã. Văn bản điện tử này có giá trị pháp lý tương đương với bản giấy, tạo điều kiện thuận lợi cho cử tri khi tham gia bầu cử không đúng nơi đăng ký thường trú. Do đó, công dân có thể bỏ phiếu ở nơi khác bằng Giấy chứng nhận điện tử trên VNeID.

Về thời gian đi bầu cử, Khoản 1 Điều 71 Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân sửa đổi quy định, việc bỏ phiếu bắt đầu từ 7 giờ sáng đến 7 giờ tối cùng ngày. Tùy tình hình địa phương, Tổ bầu cử có thể quyết định cho bắt đầu việc bỏ phiếu sớm hơn nhưng không được trước 5 giờ sáng hoặc kết thúc muộn hơn nhưng không được quá 9 giờ tối cùng ngày.

Theo quy định trên, người dân có thể đi bầu cử ngoài giờ hành chính nếu Tổ bầu cử địa phương cho phép kéo dài thời gian bỏ phiếu. Thời gian bỏ phiếu không vượt quá 21 giờ tối cùng ngày.