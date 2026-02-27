218 khu vực được bỏ phiếu sớm

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Mạnh ngày 26/2 cho biết Hội đồng Bầu cử quốc gia đã có văn bản cho phép bầu cử sớm tại 218 khu vực nhằm bảo đảm quyền bầu cử của công dân không thể tham gia vào ngày bầu cử chung.

Bộ đội Hải quân bỏ phiếu bầu cử sớm ngày 26/2. Ảnh: Vùng 2 Hải quân

Tại Vùng 2 Hải quân, TP HCM, hai đoàn công tác lên tàu Trường Sa 04 và Trường Sa 21 mang theo thùng phiếu và tài liệu bầu cử để tổ chức bầu cử sớm trên biển. Hơn 400 cử tri đang công tác tại các Nhà giàn DK1, các tàu thực hiện nhiệm vụ của Vùng 2 Hải quân, Hải đoàn 128, Hải đoàn 129 và ngư dân khai thác thủy hải sản trên các ngư trường sẽ tham gia bỏ phiếu.

Tại Khánh Hòa, địa phương đã bàn giao trước hòm phiếu, nội quy, thẻ cử tri và tiểu sử ứng viên cho 21 khu vực bỏ phiếu sớm thuộc Đặc khu Trường Sa.

Theo báo cáo của 34 tỉnh, thành phố, cả nước có 73,46 triệu cử tri tại 72.195 khu vực bỏ phiếu. Như vậy, 218 khu vực bỏ phiếu sớm chiếm khoảng 0,3% tổng số khu vực bỏ phiếu trên cả nước.

Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân phối hợp Ủy ban bầu cử xã Long Sơn (Bà Rịa - Vũng Tàu cũ, nay là TP HCM), tổ chức bầu cử sớm tại bến cho hai đoàn công tác trên tàu Trường Sa 04 và Trường Sa 21. Ảnh: Vùng 2 Hải quân

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 16 và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 được tổ chức thống nhất trên toàn quốc vào ngày 15/3. Cử tri sẽ bầu 500 đại biểu Quốc hội khóa 16 trong tổng số 864 người ứng cử theo danh sách chính thức đã được công bố.

Danh sách cử tri được niêm yết công khai tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã và các địa điểm công cộng theo đúng thời hạn luật định. Tổng Thư ký Quốc hội đề nghị các địa phương rà soát, cập nhật chính xác danh sách cử tri; bảo đảm an ninh, trật tự; tổ chức bỏ phiếu, kiểm phiếu khách quan, đúng luật và công bố kết quả đúng thời hạn.

Các mốc thời gian bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 16. Đồ họa: Tâm Thảo - Sơn Hà