Tổng Bí thư Tô Lâm và các Uỷ viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư ứng cử tại các địa phương nào?

Ngày 15/2, Hội đồng bầu cử quốc gia vừa công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XVI theo từng đơn vị bầu cử trong cả nước.

Hội đồng bầu cử quốc gia quyết nghị công bố 864 người ứng cử tại 182 đơn vị bầu cử để bầu 500 ĐBQH.

Theo danh sách này, nơi ứng cử của lãnh đạo chủ chốt được phân bổ cụ thể là: Tổng Bí thư Tô Lâm ứng cử tại TP.Hà Nội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn ứng cử tại TP.HCM, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú ứng cử tại TP.Đà Nẵng.

Tổng Bí thư Tô Lâm. Ảnh: Như Ý

Tại Hà Nội, Tổng Bí thư Tô Lâm ứng cử ở đơn vị bầu cử số 1 gồm các phường Ba Đình, Ngọc Hà, Giảng Võ, Hoàn Kiếm, Cửa Nam, Đống Đa, Kim Liên, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Láng, Ô Chợ Dừa. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn ứng cử tại đơn vị bầu cử số 12 của TP.HCM gồm các xã Hóc Môn, Xuân Thới Sơn, Bà Điểm, Phú Hòa Đông, Đông Thạnh, Bình Mỹ, An Nhơn Tây, Nhuận Đức, Thái Mỹ, Tân An Hội, Củ Chi.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú ứng cử tại đơn vị bầu cử số 1 của TP.Đà Nẵng gồm các phường: Hải Châu, Hòa Cường, Thanh Khê, An Khê, Hòa Khánh, Liên Chiểu, Hải Vân.

Hai Bí thư thành uỷ là Ủy viên Bộ Chính trị là Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc và Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang ứng cử tại hai TP tương ứng.

Tại các thành phố trực thuộc trung ương khác có các Ủy viên Bộ Chính trị ứng cử gồm: Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng ứng cử tại TP.Hải Phòng, Bộ trưởng Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng ứng cử tại TP.Cần Thơ, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung ứng cử tại TP.Huế.

Các đại biểu tại một kỳ họp Quốc hội. Ảnh: Quốc hội

Các Ủy viên Bộ Chính trị còn lại ứng cử về nhiều địa phương khác nhau như: Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến ứng cử tại tỉnh Bắc Ninh; Trưởng Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị ứng cử tại Đắk Lắk, Trưởng Ban Nội chính Trung ương Lê Minh Trí ứng cử tại Đồng Nai, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Phạm Gia Túc ứng cử tại Hà Tĩnh; Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Công an ứng cử tại Hưng Yên.

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Sỹ Thanh ứng cử tại tỉnh Lạng Sơn, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Đoàn Minh Huấn ứng cử tại Nghệ An, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài ứng cử tại Phú Thọ, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam Nguyễn Trọng Nghĩa ứng cử tại Tây Ninh; Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Quốc phòng tiếp tục ứng cử tại Thái Nguyên, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết ứng cử tại Tuyên Quang.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân ứng cử tại quê nhà An Giang, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà ứng cử tại Lào Cai, Chánh án TAND tối cao Nguyễn Văn Quảng ứng cử tại Lâm Đồng.

Danh sách 864 người ứng cử ĐBQH khoá XVI:

https://i.ex-cdn.com/danviet.vn/files/attach/2026/02/15/2026_02_14_21_37_56-1402.pdf