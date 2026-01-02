Người hút thuốc lá điện tử sẽ bị phạt đến 5 triệu đồng

Quy định trên được đưa ra trong nghị định 371 của Chính phủ, có hiệu lực từ ngày 31/12/2025.

Văn bản này đồng thời quy định, cá nhân chứa chấp người sử dụng thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng tại địa điểm thuộc quyền sở hữu hoặc quản lý, sẽ bị phạt 5-10 triệu đồng. Với tổ chức, mức phạt tăng gấp đôi.

Người hút thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng gây hại cho sức khỏe của bản thân và người hít khói thuốc thụ động. Ảnh: Khuê Lâm

Nghị định quy định rõ thuốc lá điện tử là sản phẩm bao gồm thiết bị điện tử, bộ phận chứa dung dịch thuốc lá điện tử và dung dịch thuốc lá điện tử. Thuốc lá nung nóng là sản phẩm bao gồm thiết bị điện tử và thuốc lá đặc chế.

Trước đó, tại kỳ họp tháng 11/2024, Quốc hội thống nhất cấm sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu, chứa chấp, vận chuyển, sử dụng thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng từ năm 2025 để bảo đảm sức khỏe cộng đồng. Chính phủ được giao tổ chức thực hiện quy định này, đồng thời nâng cao nhận thức của người dân, đặc biệt là thanh thiếu niên về tác hại của thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng.

Theo Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan, việc cấm thuốc lá điện tử và nung nóng do những ảnh hưởng tiêu cực của chúng đến sức khỏe. Các đại biểu Quốc hội cũng nhất trí rằng việc bổ sung quy định cấm và kiểm soát chặt chẽ các hoạt động buôn bán trái phép là cần thiết.

Thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng là sản phẩm thế hệ mới, hoạt động bằng cách làm nóng dung dịch chứa nicotine hoặc các hương liệu hòa tan trong propylene glycol hoặc glycerine. Ít nhất 60 hợp chất hóa học được tìm thấy trong dung dịch thuốc lá điện tử và nhiều chất độc hại khác xuất hiện trong khí/khói mà sản phẩm này tạo ra.

Theo Bộ Y tế, các loại thuốc trên gây nghiện do hàm lượng nicotine cao, gây ra nhiều bệnh lý nghiêm trọng như ung thư, tim mạch, hô hấp, tổn thương phổi cấp và ảnh hưởng sức khỏe tâm thần.

Việt Nam là quốc gia thứ 6 trong khu vực ASEAN và trong số 43 quốc gia cấm thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng.

Tỷ lệ sử dụng thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng tại Việt Nam đang tăng nhanh, đặc biệt ở nhóm trẻ em và thanh thiếu niên. Từ năm 2015 đến 2020, tỷ lệ hút thuốc lá điện tử ở người trưởng thành (từ 15 tuổi trở lên) tăng từ 0,2% lên 3,6%. Nhóm học sinh 13-17 tuổi, tỷ lệ hút tăng từ 2,6% (năm 2019) lên 8,1% (năm 2023). Nhóm nữ tuổi 11-18, kết quả điều tra sơ bộ tại 11 tỉnh thành cho thấy tỷ lệ sử dụng là 4,3% vào năm 2023.

Bộ Y tế cảnh báo tình trạng này đặc biệt nguy hiểm với giới trẻ. Năm 2023, số người nhập viện do ngộ độc, bệnh vì thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng là 1.224.