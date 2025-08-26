Người Hà Nội đắp đập ngăn nước tràn nhà
Mưa lớn do bão Kajiki khiến nhiều tuyến phố Hà Nội ngập sâu, nước tràn vào nhà dân, ki-ốt và hầm chung cư; nhiều gia đình phải dựng đập tạm chắn nước, liên tục tát ra ngoài.
|
- Bão Kajiki hình thành ngày 23/8 trên Biển Đông, mạnh cấp 14 khi vào đất liền. Chiều 25/8, bão đổ bộ Thanh Hóa – Nghệ An, gió cấp 11-12, giật cấp 14, gây mưa lớn diện rộng Bắc Trung Bộ và đồng bằng Bắc Bộ.
- Sáng 26/8, bão suy yếu thành áp thấp nhiệt đới trên đất Lào, hoàn lưu vẫn gây mưa lớn ở miền Bắc, Hà Nội chịu ảnh hưởng nặng nề.
- Hà Nội: từ đêm 25 đến sáng 26/8 mưa dồn dập, nhiều nơi 150-200 mm; riêng Thường Tín hơn 160 mm/8 giờ.
+ Hàng loạt phố Nguyễn Trãi, Trường Chinh, Minh Khai, Nguyễn Xiển... ngập sâu; hàng trăm ôtô, xe máy chết máy.
+ Lượng mưa kỷ lục: Hai Bà Trưng 315 mm, Yên Sở 310 mm, Tây Mỗ 271 mm, Yên Nghĩa 267 mm, Hoàng Liệt 235 mm, Hà Đông 214 mm, Từ Liêm 191 mm.
+ Thành phố xuất hiện khoảng 40 điểm ngập úng, khiến giao thông hỗn loạn
Ảnh: Võ Hải
Ảnh: Võ Hải
Nước ngập tràn vào nhiều cửa hàng bán quần áo tại khu vực chợ Nhà Xanh, đường Phan Văn Trường. Chị Hồng Thị Xua, người bán hàng cho biết nước ngập lên quá nhanh từ sáng sớm nên tất cả quần áo, xe cộ không kịp di chuyển lên chỗ cao.
Chợ Nhà Xanh bị ngập nước. Ảnh: Anh Phú
Chị Xua dọn những bộ đồ chưa ngấm nước. Ảnh: Anh Phú
Video: Võ Thạnh
Các hộ dân thuê ki-ốt dưới chân chung cư Ecohome 3, phường Đông Ngạc, bị nước tràn vào, ngập sâu, phải tát ra ngoài. Khu hầm chung cư cũng ngập đến ngực, cư dân phải dựng đập tạm để ngăn nước tràn thêm.
Người dân tát nước ra ngoài. Ảnh: Viết Tuân
Nhiều vách ngăn cao được dựng lên. Ảnh: Viết Tuân
Nước ngập vào nhà nhiều gia đình. Ảnh: Viết Tuân
Hầm chung cư Ecohome 3 bị ngập đến ngực, phải làm đập ngăn nước tràn vào hầm. Ảnh: Viết Tuân
Nước tràn vào thang máy chung cư Ecohome. Ảnh: Viết Tuân
Từ đêm 25/8 đến sáng nay, nhiều nhà phố trên đường Hoàng Tùng, Hoài Đức, đã phải đắp rào chắn ngăn nước, cho máy bơm hoạt động liên tục.
Người dân làm rào chắn để ngăn nước và rác vào nhà. Ảnh: Lưu Quý
Vành đai 3 trên cao hướng về phía trung tâm thành phố tắc dài. Ảnh: Anh Phú
Video: Anh Phú
Mưa ngập kéo dài nhiều trên nhiều tuyến phố khiến nhiều người ra khỏi nhà từ sáng sớm, sau 4-5 tiếng vẫn chưa đến được cơ quan.
Ảnh: Võ Thạnh
Ảnh: Võ Thạnh
Phố Trần Quốc Hoàn ngập sâu hơn 50cm, nhiều xe chết máy xếp hàng dài chờ sửa. Ảnh: Võ Thạnh
Mưa từ đêm qua đến sáng nay khiến nước sông Tô Lịch dâng cao. Video: Võ Hải
Cây xà cừ bật gốc đổ trúng ôtô trên phố Trần Phú giao với Chu Văn An. Ảnh: Huy Mạnh
Người trong xe được đưa ra an toàn, nhưng xe bị biến dạng, hư hại nặng. Ảnh: Huy Mạnh
Lực lượng chức năng đã có mặt để cắt, di dời cây đổ, để các phương tiện lưu thông. Ảnh: Huy Mạnh
Ảnh: Huy Mạnh
Lực lượng chức năng cắt cây đổ. Video: Huy Mạnh
Mưa lớn gây ngập lụt khiến nhiều phương tiện di chuyển khó khăn. Video: Tuấn Việt
Xe cứu hộ rẽ sóng, kéo theo một chiếc xe bị chết máy khi đi vào đường ngập, tại chung cư trên đường Lê Trọng Tấn, Hoài Đức. Ảnh: Lưu Quý
Mưa lớn kết hợp nước sông dâng cao khiến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, đoạn qua Thường Tín, ngập 20-30 cm. Dù vậy, phương tiện vẫn lưu thông bình thường trên ba làn mỗi chiều.
Trong khi đó, đường gom hai bên cao tốc ngập sâu hơn, xe cộ không thể di chuyển. Đơn vị quản lý đã cử lực lượng ứng trực, theo dõi sát diễn biến ngập nước.
Cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ bị ngập. Ảnh: Cục Đường bộ Việt Nam
Ảnh: Đức Đồng
Ảnh: Đức Đồng
Xe cứu hộ kéo hai chiếc ôtô bị chết máy. Ảnh: Đức Đồng
Một học sinh đạp xe đến trường trong mưa ngập. Ảnh: Đức Đồng
Một người dân vác xe đạp qua đoạn ngập. Video: Anh Phú
Giao thông tê liệt trên đường Xuân Tảo. Video: Anh Phú
Do đường Võ Chí Công bị ngập, dòng xe xếp hàng dài khoảng 4 km hướng sân bay Nội Bài về trung tâm Hà Nội.
Nước ngập sâu nên nhiều xe không thể đi qua. Ảnh: Trần Huấn
Dòng xe ùn tắc kéo dài. Ảnh: Trần Huấn
Làn xe máy cũng ùn ứ. Video: Trần Huấn
Xe máy ngập nước bị chết máy hàng loạt tại nút giao Trần Bình - Hồ Tùng Mậu. Ảnh: Viết Tuân
Video: Viết Tuân
Nút giao Mai Dịch - nơi tập trung phương tiện đi vào trung tâm thành phố và di chuyển trên vành đai 3 bị ùn ứ do nước ngập trên đường Phạm Hùng.
Khu vực nút giao Mai Dịch. Ảnh: Viết Tuân
Dòng xe ùn tắc kéo dài trên đường Hồ Tùng Mậu. Ảnh: Viết Tuân
Video: Viết Tuân
Nhiều người trú mưa dưới chân vành đai 3 trên cao làm ùn tắc cục bộ. Ảnh: Đình Tùng
Ảnh: Đình Tùng
Người dân phải vác xe đạp do nước ngập quá sâu. Ảnh: Đình Tùng
Xe máy lội nước trên đường Minh Tảo, Xuân Đỉnh. Video: Anh Phú
Trên các phố như Trần Thái Tông, Trần Bình, Lê Đức Thọ... nhiều phương tiện bị chết máy do ngập nước.
Nước ngập hết bánh xe. Ảnh: Thanh Tùng
Một ôtô bị chết máy trên phố Trần Thái Tông. Ảnh: Thanh Tùng
Xe máy khó khăn di chuyển trên phố Trần Bình. Ảnh: Thanh Tùng
Nhiều xe dắt bộ trên phố Trần Thái Tông. Ảnh: Thanh Tùng
Người dân tại khu vực Khúc Thừa Dụ, Cầu Giấy, mò mẫm dọn từng nắp cống để nước thoát. Ảnh: Võ Thạnh
Video: Võ Thạnh
Ảnh: Thanh Tùng
Trường tiểu học Mai Dịch nước ngập vào trong phòng học tầng 1. Ảnh: Viết Tuân
Ảnh: Đức Đồng
Ảnh: Đức Đồng