Người Hà Nội đắp đập ngăn nước tràn nhà

- Bão Kajiki hình thành ngày 23/8 trên Biển Đông, mạnh cấp 14 khi vào đất liền. Chiều 25/8, bão đổ bộ Thanh Hóa – Nghệ An, gió cấp 11-12, giật cấp 14, gây mưa lớn diện rộng Bắc Trung Bộ và đồng bằng Bắc Bộ.

- Sáng 26/8, bão suy yếu thành áp thấp nhiệt đới trên đất Lào, hoàn lưu vẫn gây mưa lớn ở miền Bắc, Hà Nội chịu ảnh hưởng nặng nề.

- Hà Nội: từ đêm 25 đến sáng 26/8 mưa dồn dập, nhiều nơi 150-200 mm; riêng Thường Tín hơn 160 mm/8 giờ.

+ Hàng loạt phố Nguyễn Trãi, Trường Chinh, Minh Khai, Nguyễn Xiển... ngập sâu; hàng trăm ôtô, xe máy chết máy.

+ Lượng mưa kỷ lục: Hai Bà Trưng 315 mm, Yên Sở 310 mm, Tây Mỗ 271 mm, Yên Nghĩa 267 mm, Hoàng Liệt 235 mm, Hà Đông 214 mm, Từ Liêm 191 mm.

+ Thành phố xuất hiện khoảng 40 điểm ngập úng, khiến giao thông hỗn loạn