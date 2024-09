Cảnh báo những khu vực có nguy cơ sạt lở rất cao do mưa bão

Chiều 17/9, thông tin từ Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) tỉnh TT-Huế cho biết, cơ quan này vừa phát đi cảnh báo các vị trí có nguy cơ lũ quét, trượt lở đất vùng đồi núi, các tuyến giao thông; nguy cơ sạt lở bờ sông, bờ biển trên địa bàn tỉnh.

Tuyến đường Hồ Chí Minh qua địa bàn huyện A Lưới thường xảy ra sạt lở, trôi trượt đất.

Qua rà soát, Ban Chỉ huy PCTT&TKCN TT-Huế xác định và cảnh báo nhiều vị trí, khu vực có nguy cơ rất cao về sạt lở, trôi trượt đất vùng đồi núi, sườn dốc các tuyến giao thông; sạt lở bờ sông, bờ biển như khu vực các xã Phong Xuân, Phong Mỹ, Phong Sơn, Phong An, Phong Thu, thị trấn Phong Điền (huyện Phong Điền); khu vực dọc tuyến đường 71 từ Phong Xuân đi đến các công trình thủy điện Rào Trăng 3, Rào Trăng 4, A Lin B2, A Lin B1 (huyện Phong Điền); khu vực Bốt Đỏ, xã Phú Vinh, xã Lâm Đớt (huyện A Lưới)...

Khắc phục tình trạng sạt lở bờ biển ở khu vực huyện Phú Vang, TT-Huế.

Khu vực sông Rào Trăng (huyện Phong Điền, TT-Huế) được cảnh báo là một trong những vị trí có nguy cơ rất cao về sạt lở đất đồi núi.

Các vị trí dọc tuyến đường Hồ Chí Minh qua xã Hồng Thủy, khu vực UBND xã Quảng Nhâm, đoạn qua các xã Lâm Đớt, A Roàng, Hương Nguyên hướng đi vào tỉnh Quảng Nam, khu vực Đồn Biên phòng Hương Nguyên và trạm kiểm lâm, các vị trí dọc Quốc lộ 49A qua các xã Phú Vinh (đèo A Co), Hương Nguyên, Hồng Hạ (huyện miền núi A Lưới)... đều được xác định có nguy cơ rất cao về sạt trượt, lở đất khi xảy ra mưa lớn, lũ quét.

Ban Chỉ huy PCTT&TKCN TT-Huế yêu cầu, căn cứ vị trí cảnh báo, các địa phương, đơn vị chức năng khẩn trương bố trí lực lượng xung kích kiểm tra, rà soát các khu dân cư ven đồi núi, ven sông, suối, khu vực thấp trũng để chủ động tổ chức di dời, sơ tán người dân khu vực có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất, ngập lụt sâu, địa bàn dễ bị chia cắt.

Đường 71 từ xã Phong Xuân đi khu vực Rào Trăng bị sạt lở đất do mưa lũ.

Tổ chức lực lượng triển khai kiểm soát, hướng dẫn giao thông, cắm biển cảnh báo ở các ngầm, tràn, đoạn ngập sâu, nước chảy xiết, đoạn bờ sạt lở; chủ động bố trí lực lượng, vật tư, phương tiện để khắc phục sự cố, đảm bảo giao thông thông suốt trên các trục giao thông chính khi xảy ra mưa lớn. Trong quá trình triển khai cần đặc biệt lưu ý công tác đảm bảo an toàn cho các lực lượng làm nhiệm vụ.

Các chủ đập, đơn vị quản lý khai thác, các chủ đầu tư công trình thủy điện, thủy lợi trên địa bàn tỉnh tiếp tục kiểm tra, kịp thời phát hiện và xử lý các điểm có nguy cơ sạt lở ven hồ; thượng, hạ lưu công trình đầu mối gồm: đập dâng, đập phụ, đập tràn, cống xả sâu, tuy nen, tuyến đường ống áp lực, nhà máy thủy điện, trạm biến áp, trạm điện dự phòng, khu quản lý điều hành; kho bãi, lán trại của công nhân vận hành, thi công.

Chủ các hồ đập cần đề phòng đất đá sạt lở bờ hồ, vai đập tạo sóng lũ và làm nước hồ dâng cao đột ngột gây sự cố công trình, cũng như hiện tượng sạt lở bờ sông phía hạ lưu đập tràn, cửa xả trạm thủy điện làm hạn chế thoát lũ và đe dọa đến vận hành an toàn công trình.

Tuyến đường qua vùng sạt lở tại TT-Huế bị phong tỏa vào mùa mưa bão.

Chủ đầu tư và nhà thầu công trình cầu qua cửa biển Thuận An, cầu Nguyễn Hoàng qua sông Hương, đê kè ven sông suối, đầm phá ven biển... phải có phương án bảo vệ an toàn tuyệt đối cho cán bộ nhân viên, người lao động, rút toàn bộ công nhân khỏi khu vực có nguy cơ sạt lở đất; bảo vệ phương tiện, thiết bị, vật tư thi công; bố trí biển cảnh báo, hướng dẫn đảm bảo an toàn cho người và phương tiện tham gia giao thông đi qua khu vực hiện trường thi công dở dang.

Các địa phương phải sẵn sàng di dời, sơ tán dân tại các vị trí trọng điểm, xung yếu có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất, ngập lụt theo phương châm “4 tại chỗ”.

