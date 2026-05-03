Người dân trở lại sau kỳ nghỉ dài, cửa ngõ TPHCM quá tải

Ghi nhận của PV trong chiều 3/5, lưu lượng phương tiện từ các tỉnh miền Tây, miền Đông đổ về TPHCM tăng đột biến, tạo áp lực lớn lên hệ thống giao thông cửa ngõ.

Tại trục đường Lê Khả Phiêu (quốc lộ 1) - cửa ngõ phía Tây, dòng xe đông đúc qua khu vực các nút giao. Tại khu vực cầu vượt nút giao Bình Thuận đến điểm giao với các tuyến Nguyễn Hữu Trí - Hoàng Đạo Thúy, dòng phương tiện xếp thành hàng dài di chuyển chậm.

Chở theo nhiều hành lý sau chuyến nghỉ lễ tại Đồng Tháp, anh Nguyễn Văn Tam (32 tuổi) cho biết mất gần gấp đôi thời gian so với ngày thường để về lại TPHCM. “Bình thường đi khoảng 1,5 - 2 tiếng là tới, nhưng hôm nay phải hơn 3 tiếng mới về tới cửa ngõ thành phố. Đoạn nào cũng đông, xe chạy rất chậm, nhưng mình vẫn phải tranh thủ về sớm để mai đi làm lại”, anh Tam chia sẻ.

Đến gần 17h, giao thông ở cửa ngõ phía Tây TPHCM tiếp tục đông đúc.

Trên cao tốc TPHCM - Trung Lương, phương tiện tăng nhanh trên hướng về thành phố, nhiều đoạn dòng phương tiện phải di chuyển chậm.

Tương tự, cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây tiếp tục là “điểm nóng” phía Đông thành phố khi dòng xe nối đuôi nhau kéo dài, di chuyển chậm vào chiều 3/5.

Tại Bến xe Miền Tây (phường An Lạc), từ trưa đến chiều, hàng ngàn hành khách từ khu vực Đồng bằng sông Cửu Long liên tục trở lại TPHCM. Khu vực nhà chờ, sân bãi luôn đông đúc nhưng trật tự được đảm bảo, hành khách dễ dàng đón taxi, xe công nghệ rời bến.

Lực lượng bảo vệ được tăng cường để điều tiết dòng phương tiện, tránh ùn tắc khu vực bến xe.

Đại diện bến xe Miền Tây cho biết, dự kiến trong ngày 3/5 bến xe đón khoảng 35.700 lượt hành khách, tăng khoảng 6% so với cùng kỳ năm trước. Công tác điều tiết phương tiện, phân luồng được tăng cường nhằm tránh ùn ứ khi xe ra vào liên tục.

Tân Sơn Nhất đón hơn 136.000 hành khách trong ngày 3/5

Trong ngày cuối kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5, Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất dự kiến khai thác 795 chuyến bay, phục vụ hơn 136.800 lượt hành khách.

Theo Trung tâm Điều hành sân bay Tân Sơn Nhất, căn cứ lịch bay của các hãng hàng không, tổng số chuyến bay dự kiến trong ngày 3/5 đạt 795 chuyến. Trong đó, có 397 chuyến bay đi và 398 chuyến bay đến. Riêng các chuyến bay nội địa tiếp tục chiếm tỷ trọng lớn với 247 chuyến bay đi và 245 chuyến bay đến. Ở chiều quốc tế, dự kiến có 150 chuyến bay đi và 153 chuyến bay đến.

Về sản lượng hành khách, tổng lượng khách qua sân bay trong ngày ước đạt 136.802 lượt. Trong đó, lượng khách đi đạt 61.754 người, còn khách đến lên tới 75.048 người, cho thấy xu hướng người dân quay trở lại TPHCM sau kỳ nghỉ lễ.

Phân theo thị trường, khách nội địa chiếm ưu thế với hơn 82.700 lượt (bao gồm cả chiều đi và đến), trong khi khách quốc tế đạt khoảng 54.000 lượt.

Xét theo từng nhà ga, nhà ga T1 (nội địa) dự kiến phục vụ hơn 36.000 lượt khách đi và hơn 46.000 lượt khách đến. Nhà ga T3 ghi nhận trên 46.000 lượt khách hai chiều. Trong khi đó, nhà ga T2 (quốc tế) phục vụ khoảng 54.000 lượt hành khách.

Đại diện sân bay cho biết đây là ngày có sản lượng khai thác cao trong đợt phục vụ cao điểm lễ 30/4 - 1/5 năm nay. Các đơn vị khai thác đã chủ động bố trí nhân lực, tăng cường phối hợp điều hành nhằm bảo đảm an toàn bay và không để ùn ứ trong khu vực nhà ga.