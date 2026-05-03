Ông Trump "gây bão" vì tuyên bố sốc về Iran

Trong bài viết, Trump cho biết ông sắp xem xét kế hoạch mà Iran vừa gửi tới Mỹ, nhưng tỏ ra hoài nghi về khả năng chấp nhận: “Tôi sẽ sớm xem xét kế hoạch mà Iran vừa gửi cho chúng ta, nhưng khó có thể tưởng tượng rằng nó sẽ được chấp nhận, vì họ vẫn chưa trả cái giá đủ lớn cho những gì họ đã gây ra cho thế giới trong 47 năm qua. Cảm ơn các bạn đã quan tâm đến vấn đề này!”, ông Trump viết.

Dư luận phản ứng dữ dội

Ngay sau đó, nhiều nhà phân tích chính trị và quan sát viên đã lên tiếng trên mạng xã hội, đưa ra những phản ứng trái chiều, phần lớn mang tính chỉ trích.

Nhà báo Nancy Levine Stearns bình luận trên nền tảng X: “Người Mỹ sẽ còn phải trả giá đắt cho cuộc chiến vô bổ này của ông Trump".

Trong khi đó, Darren Staley - nhân vật ảnh hưởng trên mạng viết: “Điều mà nhiều người chưa nhận ra là Iran đang gửi điều kiện để Mỹ đầu hàng. Iran đã thắng. Giờ ông Trump chỉ đang cân nhắc họ thắng đến mức nào mà vẫn không khiến ông trông yếu đuối".

Nhà văn Polly Sigh cũng phản ứng gay gắt chỉ trích ông Trump dữ dội. Chuyên gia pháp lý Maryam Jamshidi thì châm biếm: “Đánh tráo khái niệm là ‘môn thể thao quốc gia’ của nước Mỹ".

Nghi vấn về phát biểu của ông Trump

Một số ý kiến cũng chỉ ra sự mâu thuẫn trong thông điệp của Trump. David Smuts - một người có ảnh hưởng trên mạng xã hội viết: “Khoan đã, tôi tưởng ông nói là đã ‘tiêu diệt họ hoàn toàn’ rồi mà?”

Trong khi đó, nhân vật nổi tiếng khác là Barbara Hoffmann bày tỏ sự mệt mỏi: “Tôi chỉ muốn có một buổi tối yên bình, nhưng ông ấy lại phá hỏng bằng những lời lảm nhảm ngớ ngẩn trên mạng xã hội”.

Phát biểu của ông Trump được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng liên quan đến Iran vẫn chưa hạ nhiệt, sau các cuộc tấn công và leo thang xung đột gần đây. Việc ông cho rằng Iran “chưa trả giá đủ” cho thấy lập trường cứng rắn, nhưng đồng thời cũng làm dấy lên tranh cãi về chiến lược và phát ngôn của ông trong vấn đề Trung Đông.