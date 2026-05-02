Tang lễ tận cùng nỗi đau của hai thiếu niên tử vong trong xe cháy ở Đà Nẵng

Ngày 2/5, tại xã Thăng Điền, không khí tang thương bao trùm hai gia đình có con em tử nạn trong vụ cháy xe xảy ra một ngày trước đó.

Lễ tang em Trần Hữu Trí (SN 2009, trú thôn An Dưỡng) và em Dương Anh Kiệt (SN 2010, trú thôn Tú Phương) được tổ chức trong nỗi đau tột cùng của người thân và bà con lối xóm.

Anh Dương Anh Hoàng - anh trai của nạn nhân Dương Anh Kiệt - mong cơ quan chức năng làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm của những người liên quan.

Trong căn nhà nhỏ của gia đình em Dương Anh Kiệt, dòng người lặng lẽ ra vào thắp hương. Những tiếng nấc nghẹn vang lên từng đợt khiến không khí thêm quặn thắt.

Anh Dương Anh Hoàng - anh trai của Kiệt - cho biết gia đình làm nông, có 4 anh em trai, Kiệt là con út. Từ trước Tết Nguyên đán, Kiệt đã đi làm thêm tại một tiệm máy pin trong xã để phụ giúp gia đình.

Theo anh Hoàng, hằng ngày Kiệt được chủ tiệm chở ra khu vui chơi trẻ em ở Điện Bàn để làm việc. Công việc chủ yếu là dắt ô tô đồ chơi, thay pin và hướng dẫn khách thuê xe cho trẻ em.

Trưa 1/5, sau khi ăn cơm, Kiệt rời nhà như thường lệ, nhưng đến chiều, gia đình bàng hoàng nhận tin em gặp nạn trong một chiếc xe bị cháy.

“Khi chúng tôi đến nơi, ngọn lửa đã được dập tắt, nhưng em tôi đã không còn nữa”, anh Hoàng nghẹn ngào kể.

Theo anh, thi thể hai nạn nhân được phát hiện ở khu vực ghế trước phía bên phải của xe. Gia đình nhận định trong lúc xe cháy, hai em có thể đã cố gắng lao lên phía trước để mở cửa thoát thân nhưng không kịp.

Anh Hoàng cũng cho biết người thường chở Kiệt đi làm là anh N.Q.V. Tuy nhiên, trưa hôm xảy ra sự việc, anh V. nhờ người khác chở giúp do có việc riêng. Sau đó, vụ việc đau lòng xảy ra.

“Gia đình rất đau đớn, mong cơ quan chức năng điều tra làm rõ trách nhiệm của những người liên quan để xử lý theo quy định pháp luật”, anh Hoàng nói.

Mẹ nạn nhân Trần Hữu Trí đau buồn tột cùng khi con trai đột ngột ra đi.

Tại nhà em Trần Hữu Trí ở thôn An Dưỡng, không khí tang tóc cũng bao trùm. Bà Nguyễn Thị Xuân - mẹ của Trí - gần như kiệt quệ, liên tục ngã quỵ trước di ảnh con trai.

Bà Xuân cho biết trưa 1/5, bà về nhà ngoại gần khu vực xảy ra vụ cháy. Trí không đi cùng mà rời nhà đến tiệm máy pin, rồi khoảng 15h được chở đi làm. Đến khi xảy ra cháy, người chở Trí đã gọi điện báo tin. Bà Xuân chạy ra đến nơi, chỉ biết gào khóc cầu cứu nhưng mọi thứ đã quá muộn.

Theo bà Xuân, Trí và chủ tiệm là anh em họ, còn người chở hai em đi làm là người thân quen trong gia đình. Do trong ngày lễ, người thường chở các em đã uống bia nên nhờ người khác thay.

Bà Xuân là công nhân may, một mình nuôi hai con sau khi chồng mất trong một vụ tai nạn cách đây khoảng ba năm. Hiện người con trai lớn đang chấp hành án phạt tù, nay Trí lại đột ngột ra đi khiến người mẹ rơi vào cảnh xót xa cùng cực.

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc.

Trước đó, khoảng 15h25 phút ngày 1/5, ô tô BKS 92A-265.xx do Võ Nguyễn Duy An (SN 2002, trú thôn Tú Nghĩa, xã Thăng Điền) điều khiển ghé vào trụ bơm xăng số 1 của cây xăng Petrolimex số 90 để đổ xăng. Trên xe lúc này còn có Trần Hữu Trí (SN 2009, trú thôn An Dưỡng, xã Thăng Điền) và Dương Anh Kiệt (SN 2010, trú thôn Tú Phương, xã Thăng Điền).

Khi nhân viên cây xăng vừa đưa vòi bơm ra để chuẩn bị tiếp nhiên liệu thì bất ngờ phần cốp sau xe phát nổ, ngọn lửa bùng phát dữ dội bao trùm phương tiện. Phát hiện sự việc, nhân viên cây xăng cùng người dân và lực lượng hỗ trợ tại chỗ nhanh chóng sử dụng bình chữa cháy để dập lửa. Khoảng 15 phút sau, đám cháy được khống chế. Tuy nhiên, khi tiếp cận phương tiện, lực lượng chức năng phát hiện 2 nạn nhân đã tử vong bên trong xe.

Qua xác minh ban đầu, công an xác định tại thời điểm xảy ra vụ cháy, trên xe có chứa khoảng 20-25 khối pin loại 24V cùng 9 bình ắc quy xe điện đồ chơi trẻ em đã được sạc đầy. Ngoài 2 nạn nhân tử vong, vụ cháy còn khiến xe ô tô BKS 92A-265.xx bị thiêu rụi hoàn toàn, một trụ bơm xăng tại cây xăng cũng bị cháy hư hỏng nặng.