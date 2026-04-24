Người dân lũ lượt rời Thủ đô về nghỉ lễ, cửa ngõ phía Nam Hà Nội ùn tắc cục bộ

Ngày làm việc cuối trước kỳ nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, theo ghi nhận của phóng viên Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam, lưu lượng phương tiện tại các trục đường Nguyễn Trãi, Khuất Duy Tiến, Nguyễn Xiển tăng đột biến.

Tại đường Nguyễn Trãi, từng dòng xe máy, ô tô nối đuôi nhau hướng về Khuất Duy Tiến để lên Vành đai 3. Theo ghi nhận thực tế, lượng phương tiện tăng cao khiến giao thông nhiều đoạn di chuyển chậm. Người dân tranh thủ rời Hà Nội từ sớm để tránh ùn tắc khi đi các tuyến về phía Nam và Hải Phòng.

Trên trục Nguyễn Trãi - Khuất Duy Tiến, cảnh tượng đông đúc diễn ra kéo dài nhiều giờ. Dòng xe đổ dồn về đường trên cao Vành đai 3, hướng đi Pháp Vân - Cầu Giẽ và Hải Phòng.

Tại nút giao Nguyễn Trãi - Khuất Duy Tiến, tình trạng đông đúc diễn ra từ đầu giờ chiều. Hướng lên đường trên cao Vành đai 3 luôn trong tình trạng quá tải, các phương tiện phải di chuyển chậm. Đây là tuyến chính kết nối đi Pháp Vân - Cầu Giẽ và các tỉnh phía Nam.

Tại đường Nguyễn Xiển cho thấy mật độ giao thông tăng mạnh trước kỳ nghỉ lễ. Nhiều phương tiện xếp hàng dài để lên đường trên cao Vành đai 3. Người dân mang theo hành lý lỉnh kỉnh, vội vã rời thành phố.

Tại khu vực Khuất Duy Tiến, lượng xe tăng đột biến từ đầu giờ chiều. Dòng phương tiện đổ về hướng lên Vành đai 3 để đi các tỉnh lân cận.

Vành đai 3 trên cao hướng đi Pháp Vân - Cầu Giẽ nhiều thời điểm các làn xe gần như kín đặc, áp lực giao thông dồn về cửa ngõ phía Nam Thủ đô đang gia tăng.