Cao tốc TP HCM - Long Thành ùn tắc gần 10 km

Gần 12h, dòng xe tập trung đông trên cao tốc theo hướng từ Đồng Nai về TP HCM sau kỳ nghỉ lễ 4 ngày. Đến gần cầu Long Thành, đoạn qua xã Long Thành, Đồng Nai, ba ôtô loại 4-7 chỗ đã xảy ra va chạm liên hoàn.

Va chạm giữa ba ôtô trên cao tốc. Ảnh: Đình Văn

Tai nạn không gây thương vong, nhưng xảy ra thời điểm lưu lượng xe tăng cao, khiến giao thông trên tuyến gián đoạn.

Trong lúc lực lượng chức năng xử lý hiện trường, cách đó khoảng một km hướng về phía Đồng Nai tiếp tục có vụ va chạm giữa hai ôtô, làm tình trạng kẹt xe thêm nghiêm trọng.

Ôtô nhích từng chút do ùn tắc trên cao tốc, hướng Đồng Nai về TP HCM. Ảnh: Đình Văn

Tuyến cao tốc ùn ứ kéo dài gần 10 km, bắt đầu từ khu vực trạm thu phí 319 (Đồng Nai) đến nút giao Long Trường (TP Thủ Đức cũ). Dòng xe di chuyển chậm, nhiều đoạn phải nhích từng chút một, thậm chí đứng chôn chân ở một số vị trí. Tại trạm thu phí Long Phước, dòng xe xếp hàng dài chờ qua.

Dòng xe ùn tắc kéo dài ở khu vực gần cầu Long Thành hướng từ Đồng Nai lên TP HCM. Ảnh: Đình Văn

Đơn vị quản lý cao tốc cùng lực lượng CSGT huy động lực lượng đến xử lý hiện trường và điều tiết từ xa, song tình hình giao thông vẫn căng thẳng do lượng ôtô liên tục dồn về. Khoảng 15h30, nhiều đoạn xe vẫn phải di chuyển chậm.

Cao tốc TP HCM - Long Thành - Dầu Giây dài 55,7 km, đưa vào khai thác toàn tuyến năm 2015. Hiện đoạn từ TP HCM đến Long Thành được mở rộng nhằm tăng năng lực khai thác.

Hướng tuyến cao tốc TP HCM - Long Thành - Dầu Giây. Đồ họa: Khánh Hoàng