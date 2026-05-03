Bất ngờ với hình ảnh cửa ngõ Hà Nội ngày cuối nghỉ lễ 30-4, 1-5

Chiều 3-5 (ngày cuối cùng của kỳ nghỉ lễ 30-4 và 1-5), các cửa ngõ Hà Nội khá thông thoáng xe cộ cho người dân trở lại Thủ đô.

Đường Vành đai 3 thông thoáng trong ngày cuối nghỉ lễ

Theo ghi nhận của Báo Người Lao Động, khoảng 15 giờ ngày 3-5, các trục vành đai, cao tốc hướng về nội thành, lượng xe tăng nhưng không xảy ra ùn tắc. Tại nhiều nút giao vốn là điểm nóng trong các kỳ nghỉ trước đây như cao tốc Pháp Vân, Vành đai 3, Giải Phóng, Ngọc Hồi người dân có thể đi lại thuận tiện trong chiều nay. Chỉ một số thời điểm tại khu vực đèn đỏ phương tiện giao thông lưu thông khó khăn, xảy ra ùn ứ nhẹ.

Trung tá Đào Việt Long, Phó trưởng Phòng Cảnh sát giao thông Công an Hà Nội, cho biết đơn vị đã huy động 100% quân số làm nhiệm vụ, triển khai lực lượng tại 287 nút giao, phối hợp với công an cấp xã tập trung phân luồng, điều tiết giao thông.

Mục tiêu là không để xảy ra ùn tắc kéo dài. Cùng với đó, tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm như nồng độ cồn, chạy quá tốc độ cho phép, chở quá số người, dừng đỗ sai quy định… với quyết tâm giữ vững trật tự an toàn giao thông phục vụ người dân trở lại thủ đô sau kỳ nghỉ lễ.

Khu vực Vành đai 3 (khu vực Bến xe Nước Ngầm) cũng thưa thớt xe cộ

Khu vực đường Giải Phóng (khu vực Bến xe Nước Ngầm) một số thời điểm xảy ra ùn ứ

Phương tiện lưu thông gặp khó khăn

Đường Giải Phong lượng phương tiện không cao

Các phương tiện vẫn di chuyển được nhưng chậm

Người dân lên thủ đô mang lỉnh kỉnh đồ đạc

Tại Bến xe Giáp Bát (Hà Nội), lượng khách có tăng nhưng chỉ nhỉnh hơn ngày thường.