Người dân tái định cư được ưu tiên mua nhà ở xã hội theo quy định mới

Người dân bị giải tỏa nhà ở có thêm cơ hội mua nhà ở xã hội

Những người thuộc diện bị thu hồi đất, phải giải tỏa hoặc phá dỡ nhà ở nhưng chưa được Nhà nước bồi thường bằng nhà ở hoặc đất ở sẽ được ưu tiên khi xét mua nhà ở xã hội. Đây là một trong những nội dung đáng chú ý tại Văn bản hợp nhất số 24 vừa được Bộ Xây dựng ban hành nhằm hướng dẫn chi tiết Luật Nhà ở về phát triển và quản lý nhà ở xã hội.

Theo quy định mới, nhóm tái định cư được xếp vào diện ưu tiên trong quá trình bố trí căn hộ nhà ở xã hội, chỉ sau người có công với cách mạng, thân nhân liệt sĩ và người khuyết tật. Chính sách này được đánh giá sẽ góp phần tháo gỡ khó khăn về chỗ ở cho nhiều hộ dân bị ảnh hưởng bởi các dự án thu hồi đất, chỉnh trang đô thị hoặc giải phóng mặt bằng.

Để được xem xét ưu tiên, người thuộc diện tái định cư phải có xác nhận của UBND cấp xã nơi có đất bị thu hồi và thuộc trường hợp phải giải tỏa, phá dỡ nhà ở theo quy định. Hồ sơ xác nhận sẽ thực hiện theo mẫu hướng dẫn của Bộ Xây dựng.

Không chỉ mở rộng ưu tiên cho nhóm tái định cư, Nghị định cũng siết chặt quy trình đăng ký mua nhà ở xã hội nhằm hạn chế tình trạng đầu cơ hoặc giữ chỗ nhiều nơi. Theo đó, mỗi hộ gia đình hoặc cá nhân chỉ được đăng ký mua nhà ở xã hội tại một dự án trong cùng một thời điểm, không được đồng thời nộp hồ sơ ở nhiều dự án khác nhau.

Bên cạnh đó, chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội phải công khai thông tin dự án ít nhất 30 ngày trước thời điểm tiếp nhận hồ sơ. Các thông tin bắt buộc gồm số lượng căn hộ mở bán, diện tích, giá bán, thời gian nhận hồ sơ và tiến độ thực hiện dự án. Nội dung này sẽ được đăng tải trên cổng thông tin của Sở Xây dựng địa phương, UBND cấp xã nơi có dự án và website của chủ đầu tư nếu có.

Quy định mới cũng làm rõ điều kiện thu nhập đối với người mua nhà ở xã hội. Người độc thân có thu nhập bình quân hàng tháng không vượt quá 25 triệu đồng mới đủ điều kiện đăng ký mua. Trường hợp người độc thân đang nuôi con chưa thành niên, mức trần thu nhập là 35 triệu đồng/tháng.

Đối với người đã kết hôn, tổng thu nhập bình quân hàng tháng của hai vợ chồng không được vượt quá 50 triệu đồng. Việc xác định mức thu nhập được tính trong 12 tháng liên tiếp trước thời điểm cơ quan có thẩm quyền xác nhận hồ sơ.

Ngoài người tái định cư, các nhóm được hưởng chính sách hỗ trợ nhà ở xã hội còn bao gồm người có công với cách mạng, hộ nghèo và cận nghèo, người thu nhập thấp tại đô thị, công nhân lao động, cán bộ công chức, lực lượng vũ trang, học sinh sinh viên và hộ gia đình có từ hai con trở lên.