Người có nhà nhưng cách nơi làm việc từ 20km được mua thêm nhà ở xã hội Hà Nội

UBND thành phố Hà Nội ban hành quyết định số 51 quy định trường hợp có nhà ở thuộc sở hữu nhưng cách xa nơi làm việc vẫn được hưởng chính sách nhà ở xã hội.

Quyết định quy định chi tiết trường hợp có nhà ở thuộc sở hữu của mình nhưng cách xa địa điểm làm việc được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội.

Cụ thể, người có nhà ở thuộc sở hữu của mình nhưng cách xa địa điểm làm việc từ 20km trở lên đáp ứng điều kiện về nhà ở để được mua, thuê mua nhà ở xã hội khi thỏa mãn các điều kiện sau:

Có một nhà ở thuộc sở hữu hợp pháp của mình trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Chưa được mua hoặc thuê mua nhà ở xã hội trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Khoảng cách từ dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội đăng ký mua, thuê mua đến địa điểm làm việc của đối tượng nhỏ hơn 2/3 khoảng cách từ nhà ở hiện tại đến địa điểm làm việc.

Đáp ứng điều kiện về đối tượng và thu nhập theo quy định của pháp luật về nhà ở.

Trường hợp người đứng đơn đăng ký mua, thuê mua nhà ở xã hội là người đã kết hôn thì cả hai vợ chồng đều phải đáp ứng các điều kiện theo quy định tại khoản này.

Nguyên tắc xác định khoảng cách được tính theo chiều dài tuyến đường giao thông đường bộ ngắn nhất giữa hai địa điểm.

Việc xác định khoảng cách được thực hiện trên nền tảng Google Maps (chế độ lái xe ô tô) tại thời điểm tiếp nhận, xét duyệt hồ sơ.

Các địa điểm được sử dụng để xác định khoảng cách bao gồm: Địa điểm nhà ở thuộc sở hữu của đối tượng theo địa chỉ ghi trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất. Địa điểm làm việc của đối tượng theo giấy tờ chứng minh địa điểm làm việc quy định tại Điều 4 Quyết định này. Địa điểm dự án nhà ở xã hội theo địa chỉ dự án được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt chủ trương đầu tư dự án.

Đối tượng áp dụng gồm: Các đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội theo quy định của pháp luật về nhà ở. Các cơ quan quản lý nhà nước, tổ chức, các doanh nghiệp, chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội, hộ gia đình, cá nhân liên quan đến việc phát triển, quản lý sử dụng, sở hữu nhà ở xã hội trên địa bàn thành phố Hà Nội.