Người đàn ông đánh phụ nữ ở chung cư: Khi lý trí bị cơn giận dẫn đường

Tối 9-8, tại sảnh thang máy tòa B1, chung cư Sky Central (176 Định Công, Hà Nội), một nam thanh niên xăm trổ đã lao tới tấn công một phụ nữ 28 tuổi.

Camera ghi lại cảnh anh ta vỗ vai, rồi tung liên tiếp nhiều cú đấm, cú đá vào vùng đầu, mặt, bụng của nạn nhân, ngay trước mặt một phụ nữ khác và bốn đứa trẻ. Chỉ khi bảo vệ chạy tới can thiệp, vụ việc mới dừng lại.

Nguyên nhân ban đầu xuất phát từ mâu thuẫn nhỏ giữa hai gia đình về chuyện trẻ con cãi nhau. Đối tượng yêu cầu gia đình bên kia xin lỗi, nhưng nạn nhân từ chối. Từ đó, cơn nóng giận bùng lên, đẩy người đàn ông này vào một chuỗi hành vi bạo lực, bất chấp pháp luật và chuẩn mực xã hội.

Người đàn ông đánh phụ nữ ở chung cư được camara ghi lại.

Điều khiến dư luận phẫn nộ hơn cả là ở chỗ: một người đàn ông dùng sức mạnh thể chất để tấn công phụ nữ – hành vi vốn đã không thể chấp nhận ở bất kỳ xã hội văn minh nào – lại được thực hiện với tần suất liên tục, dồn dập, kèm những lời nói đe dọa và hằn học.

Đoạn clip lan truyền nhanh chóng, không chỉ gây bức xúc vì sự tàn nhẫn với một phụ nữ vốn không thể chống đỡ, mà còn bởi ngay cả khi có sự can thiệp của bảo vệ và những người xung quanh, cái đầu nóng và tinh thần kích động của nam thanh niên vẫn chưa hạ nhiệt.

Thậm chí, anh ta còn buông lời đe dọa sẽ tước đoạt mạng sống của nạn nhân – một hành vi càng làm tăng mức độ nghiêm trọng của vụ việc.

“Bất cứ điều gì bắt đầu trong giận dữ đều kết thúc bằng sự xấu hổ” – câu nói của Benjamin Franklin, một trong những nhà lập quốc Hoa Kỳ, tác giả nổi tiếng thế kỷ 18. Ông đã để lại nhiều lời răn sâu sắc về đạo đức, lối sống và tự kiềm chế, mà đến nay vẫn nguyên giá trị.

Hơn cả sự xấu hổ, hành vi của nam thanh niên còn khiến anh ta phải đánh mất nhiều thứ: mất hình ảnh bản thân trước gia đình, bạn bè và cộng đồng; mất tự do khi đối diện vòng lao lý; và đau đớn nhất, mất đi sự hiện diện bên đứa con nhỏ – đứa trẻ có thể sẽ trở thành nạn nhân gián tiếp của chính cơn giận mù quáng ấy.

Công an TP Hà Nội đã tạm giữ hình sự ĐCT (31 tuổi, trú tại toà B1) để điều tra hành vi “gây rối trật tự công cộng”.

Nhưng bản án của pháp luật chưa chắc đã nặng nề bằng bản án lương tâm. Bởi một khi để cơn giận dẫn đường, người ta không chỉ mất đi lý trí, mà còn đánh rơi những điều quý giá nhất trong đời.

Chuyện của anh thanh niên này và những câu chuyện tương tự phải trả giá đắt từ những cơn giận nhỏ dẫn đến hậu quả lớn mà chúng ta đọc đâu đó mỗi ngày trên báo chí, trên mạng xã hội là những bài học không thừa cho bất kỳ ai: Mỗi chúng ta, hãy luôn tập quan sát và kiểm soát cơn giận của mình.