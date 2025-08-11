Vụ người phụ nữ bị đánh dã man ở chung cư: 'Từ chuyện nhỏ của trẻ con mà hành xử vi phạm pháp luật'

Chung cư Sky Central nơi xảy ra sự việc. Ảnh: Thanh Phong

Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã tạm giữ hình sự Đặng Chí Thành (SN 1994, thường trú phường Bạch Mai, TP Hà Nội; nơi ở chung cư Sky Central 176 Định Công, phường Phương Liệt, TP Hà Nội) để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Thành là đối tượng có hành vi đánh chị N.T. (SN 1997, trú tại phường Phương Liệt) tại sảnh thang máy chung cư Sky Central đường Định Công (Phương Liệt, Hà Nội) vào tối 9/8.

Thành làm việc với cơ quan công an.

Sáng 11/8, phóng viên có mặt tại chung cư Sky Central, nhiều người dân ở đây cho biết đều nắm được thông tin vụ việc kể trên. Họ tỏ ra bức xúc trước hành vi đánh phụ nữ của người đàn ông.

Trao đổi với phóng viên, cô H. cho biết, lúc đó khoảng hơn 22h, cô đi về thì thấy vợ chồng Thành đang cãi cọ với người phụ nữ. Họ nói rằng "con chị đánh con tôi mà không xin lỗi, còn người kia thì nói là con chị hỗn láo"...

"Lúc đó, mọi người can ngăn nên Thành đã thôi không đánh người phụ nữ nữa. Tôi có đến và nói với hai gia đình là bây giờ không ai chịu nghe ai thì mọi người về nhà nghỉ ngơi, sáng mai xuống giải quyết" - cô H. nói.

Theo cô H. nguyên nhân vụ việc xuất phát từ chuyện đánh nhau giữa 2 cháu bé là con của 2 gia đình từ trước đó.

"Đây là chuyện của trẻ con biến thành chuyện của người lớn. Nếu hai gia đình "xử lý cho đẹp", mỗi người nhường một chút thì không đến nỗi này" - cô H. nói và cho biết bản thân ra nước ngoài nhiều và nhận thấy khi xảy ra mâu thuẫn chưa biết đúng sai là họ đã xin lỗi nhau... còn ở mình từ "xin lỗi" mọi người cứ nghĩ nặng nề.

Người phụ nữ cho rằng, hành vi của người đàn ông mà đánh phụ nữ là không đúng. Nhưng hai đứa trẻ đánh nhau thì người lớn cũng nên dạy bảo con là phải biết nhận lỗi. Từ đó, gia đình có nền nếp hơn.

Mặc dù không chứng kiến sự việc nhưng sau khi xem clip và thông tin trên báo chí, cô D., cư dân sống tại tòa Sky Central đã tỏ ra rất bức xúc.

Theo cô D. hành vi của Thành như vậy là không đúng. "Giữa trẻ con xảy ra xô xát như vậy là bình thường, còn người lớn không nên hành xử vậy. Bây giờ người bị đánh cũng khổ, người đánh thì cũng bị pháp luật xử lý" - cô D. chia sẻ.

Liên quan tới vụ việc, Ban quản lý tòa nhà cho biết, cơ quan chức năng đã mời những người liên quan đến làm việc.

Hình ảnh Thành đánh chị T.

Như tin đã đưa, khoảng 0h ngày 10/8, Công an phường Phương Liệt tiếp nhận tin báo từ chị N.T về việc tối 9/8, chị bị một người đàn ông đánh gây thương tích tại sảnh chờ thang máy B1 chung cư Sky Central.

Ngay khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Phương Liệt đã khẩn trương xác minh sự việc và đưa nạn nhân đi khám thương. Đến 10h ngày 10/8, lực lượng chức năng đã đưa Đặng Chí Thành về trụ sở làm việc.

Tại cơ quan, Thành khai nhận hai gia đình có xảy ra mâu thuẫn từ trước. Tối 9/8, Thành nhìn thấy chị N.T. ở tầng 1 chung cư nên đến nói chuyện rồi 2 bên xảy ra tranh cãi. Đối tượng yêu cầu chị N.T. xin lỗi nhưng không được đồng ý nên đã đánh người phụ nữ.

Không chỉ hành vi côn đồ của Thành khiến dư luận bức xúc, mà nhiều người sau khi xem clip lan truyền trên mạng xã hội cũng bất bình với việc vợ của Thành thấy chồng hành hung người khác mà không có động thái can ngăn, chưa kể hành vi bạo lực diễn ra ngay trước mặt hai đứa trẻ.

Hiện nguyên nhân vụ việc đang được làm rõ.