Người dân lưu ý khi lưu thông trên đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu từ chiều 29-4

Chiều 29-4, hơn 37 km thuộc Dự án Thành phần 2 và 3 tuyến cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu sẽ chính thức thông xe. Theo kế hoạch, khoảng 16 giờ 30 phút, 2 địa phương Đồng Nai và TPHCM sẽ tổ chức thông xe (đợt 1), sau lễ thông xe, các phương tiện sẽ được phép di chuyển vào tuyến cao tốc này.

Phần tuyến được khai thác lần này kéo dài từ khu vực Long Thành đến nút giao Quốc lộ 56 (TP Bà Rịa cũ), kết nối trực tiếp với cửa ngõ đi Bà Rịa - Vũng Tàu trước đây. Đây được xem là "cú hích" quan trọng giúp giảm tải cho Quốc lộ 51 vốn thường xuyên ùn ứ mỗi dịp cao điểm.

Theo đó, các đơn vị liên quan thống nhất giai đoạn đầu khai thác sẽ chỉ cho xe dưới 9 chỗ vào cao tốc để giảm ùn tắc trên đường Bưng Môn.

Theo hướng dẫn, với phương tiện đi từ Long Thành về Vũng Tàu sẽ tiếp cận cao tốc từ Quốc lộ 51, sau đó rẽ vào đường Bưng Môn để nhập đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu. Từ đây, xe lưu thông liên tục trên tuyến và rời cao tốc tại nút giao Quốc lộ 56 (TPHCM).

Lộ trình di chuyển vào đừng Bưng Môn để tiếp cận cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu hướng từ Đồng Nai

Ở chiều ngược lại, các phương tiện dưới 9 chỗ từ TP Bà Rịa (cũ) sẽ vào cao tốc ngay tại nút giao Quốc lộ 56, di chuyển theo hướng về Long Thành. Khi đến nút giao Long Thành, phương tiện được phân luồng theo từng hướng cụ thể.

Theo đó, nếu di chuyển về hướng Dầu Giây, các phương tiện rẽ vào nhánh N7 bên phải để nhập vào cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây, tiếp tục hành trình.

Lối ra khỏi cao tốc, hướng từ Vũng Tàu lên Đồng Nai

Nếu đi Biên Hòa hoặc TPHCM, xe sẽ ôm cua trái tại nút giao Long Thành, nhập vào đường cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây, sau đó có thể lựa chọn rẽ ra Quốc lộ 51 hoặc đi thẳng về nút giao An Phú để vào trung tâm TPHCM.

Việc thông xe hơn 37 km đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu không chỉ rút ngắn thời gian di chuyển mà còn tạo thêm kỳ vọng về một hành trình thông thoáng, an toàn hơn cho người dân và du khách trong mùa lễ năm nay.