Chính thức vận hành cao tốc Quảng Ngãi – Hoài Nhơn 20.470 tỷ đồng

Dự án khởi công đầu năm 2023, đi qua địa bàn Quảng Ngãi và Gia Lai, là một trong 12 dự án thành phần cao tốc Bắc – Nam phía Đông giai đoạn 2021–2025.

Theo Ban Quản lý dự án 2 (Bộ Xây dựng), sau khi hoàn tất các thủ tục nghiệm thu theo quy định, đoạn tuyến từ Km1050+00 (kết nối cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi) đến Km1138+00 (tiếp giáp Hoài Nhơn – Quy Nhơn) chính thức được đưa vào khai thác.

Cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn chính thức được đưa vào vận hành từ ngày 12/2. Ảnh: N.X

Đoạn tuyến có chiều dài khoảng 88km. Ảnh: N.X

Đoạn tuyến được thiết kế theo tiêu chuẩn cao tốc cấp 120, vận tốc thiết kế 120km/h ở giai đoạn hoàn chỉnh. Trong giai đoạn phân kỳ hiện nay, tuyến khai thác 4 làn xe, bề rộng nền đường 17m.

Theo phương án tổ chức giao thông, tốc độ tối đa 90km/h áp dụng với xe con, xe tải dưới 3,5 tấn và xe khách đến 29 chỗ; 80km/h đối với xe khách giường nằm và các phương tiện khác; tốc độ tối thiểu 60km/h.

Tại các nhánh nút giao, phương tiện lưu thông theo biển báo với tốc độ tối đa 50km/h.

Cầu Sông Vệ (xã Đình Cương) dài 610m, là công trình cầu có quy mô lớn nhất trên tuyến cao tốc này. Ảnh: N.X

Trước mắt tuyến chưa tổ chức thu phí.

Các biển báo đã được lắp đặt trên tuyến cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn.

Ở hướng Bắc – Nam, phương tiện đi qua các nút giao Km1051+594, tỉnh lộ 624B, Quốc lộ 24, Sa Huỳnh và Hoài Nhơn trước khi kết nối vào cao tốc Hoài Nhơn – Quy Nhơn.

Chiều ngược lại, phương tiện lưu thông qua các nút Hoài Nhơn (ra Quốc lộ 1A), Sa Huỳnh, Quốc lộ 24, tỉnh lộ 624B, Nghĩa Giang rồi nhập vào cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi.

Cao tốc Quảng Ngãi – Hoài Nhơn được đánh giá là một trong những đoạn tuyến có điều kiện địa hình phức tạp trên trục Bắc – Nam, với 77 cầu, 586 cống và 81 hầm chui dân sinh.

Dự án có 3 hầm xuyên núi với tổng chiều dài hơn 4.500m, trong đó hầm số 3 dài khoảng 3.200m – là hầm dài nhất trên tuyến cao tốc Bắc – Nam, sau hầm Hải Vân và hầm Đèo Cả.

Hầm xuyên núi trên cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn. Ảnh: N.X

Cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn có 4 làn xe. Ảnh: N.X

Trước mắt, tuyến cao tốc này chưa tổ chức thu phí. Trên tuyến hiện có một trạm tại Km1050+600, là trạm tạm phục vụ thu phí khép kín của cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi.

Trong thời gian tới, các nhà thầu sẽ tiếp tục hoàn thiện hệ thống trạm dừng nghỉ, giao thông thông minh, thu phí tự động không dừng và các tuyến đường gom dân sinh trên toàn tuyến.