Người dân khóc ròng khi rơi vào cảnh 'màn trời chiếu đất' sau bão

Sáng 29/9, tại thôn Sơn Hải (xã Kỳ Khang, Hà Tĩnh), căn nhà nhỏ rộng khoảng 80 m² của bà Võ Thị Tình (SN 1975) tan hoang sau khi bão số 10 đổ bộ. Gió giật mạnh khiến toàn bộ mái tôn bị cuốn bay, một số mảng tường gạch đổ sập, gạch ngói vỡ văng khắp nơi. Bên trong, đồ đạc sinh hoạt, lương thực và các vật dụng thiết yếu đều bị nước mưa làm hư hỏng.

Người phụ nữ khóc ròng khi rơi vào cảnh 'màn trời chiếu đất' chỉ sau 1 đêm mưa bão.

Giữa đống đổ nát, người phụ nữ 50 tuổi với khuôn mặt hốc hác vẫn cố gắng thu dọn những gì còn sót lại. Bà Tình cho biết, chồng mất đã 16 năm, con trai duy nhất hiện đi làm xa tại Đà Nẵng, cuộc sống của hai mẹ con trông chờ vào đồng lương ít ỏi từ những công việc làm thuê. Ngôi nhà cấp 4 là tài sản lớn nhất mà bà tích góp suốt nhiều năm mới dựng được.

“Trước đó chưa đầy một tháng, bão số 5 cũng đã làm mái nhà bị tốc. Nhờ hàng xóm và chính quyền hỗ trợ, tôi mới lợp lại để có chỗ che mưa nắng. Vậy mà giờ mọi thứ lại tan hoang hết. Tôi không biết rồi lấy đâu ra tiền để dựng lại nhà nữa”, bà Tình nghẹn ngào nói.

Lực lượng chức năng cùng người dân hỗ trợ thu dọn nhà cho bà Tình.

Kể lại khoảnh khắc kinh hoàng trong đêm bão, bà cho biết khoảng 20h ngày 28/9, gió bắt đầu rít dữ dội, từng cơn mưa như trút nước tràn vào nhà. Mái tôn rung bần bật, tường gạch lắc lư theo từng đợt gió. Biết căn nhà khó trụ nổi, bà vội thu dọn ít đồ đạc rồi sang nhà hàng xóm lánh nạn.

“Khoảng 22h tôi sang nhà hàng xóm trú bão. Đến 23h, mái nhà đã bị gió cuốn phăng, sau đó tường cũng đổ sập. Khi gió ngớt tôi chạy về xem, ngôi nhà chỉ còn là đống đổ nát, chẳng còn gì nguyên vẹn”, bà Tình nhớ lại.

Ngôi nhà thành quả từ bao năm tằn tiện và chắt chiu giờ chỉ còn trơ khung gạch vụn, mái tôn văng khắp nơi, đồ đạc ướt sũng. “Tất cả đều mất hết. Giờ tôi không còn chỗ để ở, cũng không biết rồi phải bắt đầu lại từ đâu”, bà nói trong nước mắt.

Nhiều nhà dân tan hoang sau bão số 10.

Bà Đặng Thúy Anh, Chủ tịch UBND xã Kỳ Khang cho biết, ngay sau khi bão tan, chính quyền địa phương huy động lực lượng xuống từng thôn, tổ dân phố để khảo sát thiệt hại và hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả.

Theo thống kê ban đầu, toàn xã có khoảng 10 ngôi nhà bị tốc mái hoàn toàn, nhiều hộ khác bị hư hại một phần, một căn nhà đã bị sập hoàn toàn.

Lực lượng chức năng khắc phục hậu quả sau bão.

Theo báo cáo nhanh của Sở NN-MT Hà Tĩnh, tính đến 10 giờ ngày 29/9, bão số 10 đã khiến 1 người chết và 9 người bị thương; có 42.963 căn nhà bị hư hỏng; 987 ha hoa màu bị đổ ngã; 158 ha thủy sản bị ngập; 1151 cột điện bị gãy; 167 điểm trường bị ảnh hường; 12 cơ sở y tế bị hư hỏng, tốc mái…

Trong bối cảnh thiệt hại về hoa màu, tài sản rất lớn, chính quyền Hà Tĩnh đang huy động tổng lực để khắc phục hậu quả, ổn định đời sống người dân. Các lực lượng công an, quân đội, biên phòng, đoàn thể và người dân đồng loạt ra quân dọn dẹp, khắc phục hậu quả bão số 10.