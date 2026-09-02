Cận cảnh trận địa pháo hoa Hồ Tây trước giờ khai hỏa chào mừng Quốc khánh 2/9

Sáng 2/9, tại vườn hoa Lạc Long Quân, phường Tây Hồ, Hà Nội, các lực lượng chức năng hoàn tất những công việc cuối cùng tại trận địa pháo hoa số 5, chuẩn bị cho màn trình diễn phục vụ Nhân dân lúc 21h hôm nay.

Tại đây, dàn pháo được lắp đặt, khung giá được cố định và trận địa được bố trí theo phương án đã được phê duyệt.

Hệ thống ống phóng pháo hoa đã được lắp đặt trên trận địa. Các ống phóng được căn chỉnh vị trí, góc bắn theo yêu cầu kỹ thuật, chuẩn bị cho thời điểm khai hỏa.

Khu vực trận địa được khoanh vùng, dựng hàng rào bảo vệ. Lực lượng chức năng túc trực, kiểm soát người và phương tiện ra vào khu vực này.

Thượng tá Nguyễn Đình Thắng, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự phường Tây Hồ hướng dẫn và kiểm tra lắp đặt pháo hoa tại trận địa pháo hoa số 5.

Đoàn kiểm tra điều lệnh PC07, kiểm tra công tác sẵn sàng chữa cháy của lực lượng tham gia bảo vệ trận địa pháo hoa số 5.

Theo kế hoạch, Hà Nội sẽ bắn pháo hoa trong 15 phút, từ 21h đến 21h15 ngày 2/9. Người dân có thể quan sát màn pháo hoa từ các khu vực quanh hồ Hoàn Kiếm, Công viên Thống Nhất, Mỹ Đình và Hồ Tây.

Thành phố bố trí 5 trận địa pháo hoa gồm khu vực trước trụ sở Tòa soạn Báo Hà Nội mới, trước Bưu điện Hà Nội, đảo Dừa trong Công viên Thống Nhất, đường đua F1 thuộc Khu liên hợp thể thao quốc gia và vườn hoa Lạc Long Quân.

Các trận địa được tổ chức bắn kết hợp pháo hoa tầm cao và tầm thấp. Tổng cộng, chương trình sử dụng 3.700 quả pháo hoa nổ tầm cao và 390 giàn pháo hoa nổ tầm thấp.

Riêng trận địa tại vườn hoa Lạc Long Quân sử dụng 700 quả pháo hoa nổ tầm cao và 90 giàn pháo hoa nổ tầm thấp.