Tin sai sự thật phải được gắn nhãn trong vòng 24h

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 328/2026/NĐ-CP quy định về phòng, chống tin giả, tin sai sự thật, có hiệu lực từ ngày 05/10.

Theo quy định tại nghị định này, những trường hợp gắn nhãn tin giả, tin sai sự thật gồm: Thông tin xác thực là tin giả, tin sai sự thật có chứa thông tin công dân được tiếp cận; Thông tin xác thực là tin giả, tin sai sự thật có chứa thông tin công dân được tiếp cận có điều kiện và tuân thủ pháp luật về tiếp cận thông tin; Tin giả, tin sai sự thật do hệ thống trí tuệ nhân tạo tạo ra chưa được gắn nhãn tin giả, tin sai sự thật.

Hình thức gắn nhãn tin giả, tin sai sự thật là đánh dấu, hiển thị cảnh báo bằng ký hiệu, biểu tượng hoặc thể hiện dòng chữ "TIN GIẢ, TIN SAI SỰ THẬT" đối với thông tin được xác thực là tin giả, tin sai sự thật.

Từ 5/10, tin giả, tin sai sự thật sẽ gắn nhãn trong 24 giờ kể từ khi cơ quan chức năng tiến hành kiểm tra, kiểm chứng. Ảnh minh hoạ bởi AI

Nghị định này cũng quy định về quy trình gắn nhãn tin giả, tin sai sự thật trong thời hạn 24 giờ kể từ khi cơ quan chức năng có thẩm quyền tiến hành kiểm chứng, xác minh, làm rõ tin giả, tin sai sự thật kết luận thông tin là tin giả, tin sai sự thật phải gắn nhãn.

Về trách nhiệm của các đơn vị liên quan, đối với tin giả, tin sai sự thật sau khi được gắn nhãn, cơ quan chức năng có thẩm quyền yêu cầu các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ Internet, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông, tổ chức, doanh nghiệp cung cấp mạng xã hội,... thực hiện rà soát thông tin đã gắn nhãn đối với các thông tin tương tự xuất hiện trên nền tảng của mình để ngăn chặn, gỡ bỏ, cảnh báo.

Đồng thời, các tin giả, tin sai sự thật sau khi xác thực là tin giả, tin sai sự thật có chứa thông tin công dân không được tiếp cận thì không thực hiện gắn nhãn nhưng cơ quan chức năng có thẩm quyền xét thấy cần phải gỡ bỏ, ngăn chặn thì phải yêu cầu các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ Internet, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông, tổ chức, doanh nghiệp cung cấp mạng xã hội, cung cấp thông tin xuyên biên giới gỡ bỏ, ngăn chặn, không cho phép đăng tải, chia sẻ, phát tán các thông tin đó.

Bộ Công an thực hiện gắn nhãn tin giả, tin sai sự thật

Cũng tại Nghị định 328 quy định, Bộ Công an sẽ gắn nhãn tin giả, tin sai sự thật đối với các thông tin do Bộ Công an trực tiếp kiểm chứng, xác minh, làm rõ thông tin có dấu hiệu giả, sai sự thật.

Đặc biệt, Bộ Công an còn có trách nhiệm công bố, cảnh báo tin giả, tin sai sự thật gồm:

Trên cổng thông tin điện tử của Bộ Công an, ứng dụng VNelD và các kênh, trang truyền thông phục vụ công tác phòng, chống tin giả, tin sai sự thật;

Phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức công bố, cảnh báo rộng rãi trên các phương tiện truyền thông đại chúng đối với tin giả, tin sai sự thật có nguy cơ gây khủng hoảng truyền thông, ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh quốc gia;

Phối hợp với Bộ Ngoại giao để công bố chính thức cấp nhà nước đối với tin giả, tin sai sự thật ảnh hưởng đến chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước về đối ngoại, các vấn đề quốc tế và quan hệ đối ngoại giữa Việt Nam và các đối tác;

Phối hợp với cơ quan, tổ chức nơi cá nhân phát ngôn, làm, lưu trữ, tàng trữ, đăng tải, phát tán, chia sẻ, bình luận tin giả, tin sai sự thật làm việc và cơ quan, tổ chức nơi bị ảnh hưởng bởi tin giả, tin sai sự thật để công bố, cảnh báo.

Bộ Công an còn tổ chức các biện pháp ngăn chặn, gỡ bỏ tin giả, tin sai sự thật; Yêu cầu cá nhân, tổ chức có liên quan phối hợp, trao đổi, cung cấp thông tin để kiểm chứng, xác minh, làm rõ; Xử lý tin giả, tin sai sự thật với các trường hợp Bộ Công an trực tiếp tiến hành kiểm chứng, xác minh và các trường hợp các bộ, cơ quan ngang bộ không có thẩm quyền xử lý.