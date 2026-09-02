Thiêng liêng lễ thượng cờ ngày Quốc khánh 2/9 tại Quảng trường Ba Đình

Từ sáng sớm, đông đảo người dân đã có mặt tại Quảng trường, cùng hướng về Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh trong thời khắc thiêng liêng của ngày Tết Độc lập. (Ảnh: Trọng Phú)

Hàng nghìn người dân có mặt tại Quảng trường Ba Đình để dự lễ thượng cờ nhân kỷ niệm 81 năm Quốc khánh 2/9.

Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng Quốc khánh 2/9/2026.

Khác với những lễ thượng cờ ngày thường, hôm nay một chiếc lư hương lớn được đặt trước Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ngày Quốc khánh năm nay diễn ra đúng vào ngày giỗ của Chủ tịch Hồ Chí Minh (21/7 Âm lịch).

Vào lúc 5h45' sáng, đội hình thực hiện lễ thượng cờ tiến vào lễ đài. Đội hình thực hiện nghi lễ gồm 37 cán bộ, chiến sĩ.

Các chiến sĩ đội hồng kỳ tiến lên phía cột cờ chuẩn bị các nghi thức thượng cờ.

Phía sau các chiến sĩ là hàng nghìn người dân cùng tham dự lễ thượng cờ trong ngày Quốc khánh 2/9 đầy thiêng liêng và xúc động.

Quốc kỳ bắt đầu được kéo lên.

Khi Quốc kỳ được kéo lên, Nghi lễ chào cờ bắt đầu cùng với Quốc ca.

Lá cờ Tổ quốc được kéo lên đỉnh cột cờ cao 29 mét.

Quốc kỳ tung bay trong gió trong sáng ngày Tết độc lập 2/9.

Sau khi hoàn tất lễ thượng cờ, các chiến sĩ diễu hành qua Lăng Bác.

Nhiều người dân tranh thủ ghi lại những khoảnh khắc đẹp và ý nghĩa sau lễ thượng cờ.

Anh Kyle (quốc tịch Hoa Kỳ) cho biết: "Tôi cảm thấy ấn tượng và xúc động khi có rất nhiều người dân tập trung tại đây để tham dự buổi lễ. Vì nhiều người mặc áo đỏ nên tôi cũng mặc chiếc áo đỏ để kỷ niệm ngày Độc lập".

Sau lễ thượng cờ, các đoàn xếp hàng vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Các đoàn vào Lăng viếng Bác có thể đi theo hai cổng từ đường Hùng Vương hoặc từ đường Ngọc Hà.

Người dân vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng 2/9/2026.

Hàng nghìn người muốn bày tỏ lòng thành kính đến vị Cha già của dân tộc trong ngày Tết Độc lập.