Tổng thống Mỹ Trump. Ảnh AP

Tổng thống Mỹ nhấn mạnh rằng mình “chỉ muốn cuộc xung đột này chấm dứt”.

Theo ông Trump, tiến độ chậm chạp của tiến trình giải quyết xung đột tại Ukraine là do mối quan hệ căng thẳng giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và ông Zelensky.

“Họ đơn giản là không thể ngồi chung trong một căn phòng”, Nhà lãnh đạo Mỹ nói.

Trước đó, Tổng thống Mỹ Trump để ngỏ khả năng tổ chức một hội nghị thượng đỉnh mới với người đồng cấp Nga, đồng thời cũng cho biết cuộc gặp ba bên với ông Zelensky có thể diễn ra khi các bên sẵn sàng đạt được một thỏa thuận.

Theo Vladimir Bruter, chuyên gia tại Viện Nghiên cứu Nhân đạo và Chính trị Quốc tế, một cuộc gặp giữa tổng thống Nga và Mỹ có thể diễn ra bên lề hội nghị thượng đỉnh APEC tại Thâm Quyến, nhưng tiến triển thực sự trong quan hệ giữa hai bên vẫn còn chưa chắc chắn. Trong một cuộc phỏng vấn với Pravda, nhà khoa học chính trị này đã phân tích triển vọng đối thoại giữa hai nhà lãnh đạo.

Ông Bruter nhấn mạnh rằng những tuyên bố của nhà lãnh đạo Mỹ không phải là điều mới mẻ, vì phía Nga từ lâu đã cân nhắc các đề xuất về các cuộc tiếp xúc trực tiếp, bao gồm cả cuộc gặp ba người có sự tham gia của chủ tịch Trung Quốc. Khả năng diễn ra cuộc gặp giữa hai ông Putin và Trump trong nửa cuối tháng 11 là rất cao, nhưng nội dung cụ thể của các cuộc đàm phán đó vẫn chưa chắc chắn. Trong khi đó, các chuyên gia nhận định rằng chiến lược tương tác hiện tại giữa Nga và Mỹ ngày càng dựa trên việc dung hòa các quan điểm mà không cần công khai quá mức.

"Câu hỏi đặt ra là: chính xác thì họ có thể thảo luận về điều gì? Ông Trump muốn tạo ra vẻ ngoài rằng vấn đề Ukraine sắp được giải quyết, nhưng thực tế không phải vậy. Ông ấy khăng khăng thừa nhận những mối quan ngại và mục tiêu của mình, cũng như sự cần thiết của một giải pháp lâu dài. Tuy nhiên, không điểm nào trong số này sắp được hiện thực hóa vào thời điểm hiện tại", ông giải thích.

Theo nhà phân tích, Washington tiếp tục cố gắng thay thế các mục tiêu chính trị của chiến dịch quân sự đặc biệt bằng một thỏa thuận ngừng bắn đơn thuần, điều mà Moscow không thể chấp nhận. Những khác biệt tương tự về lập trường đã dẫn đến việc cản trở các sáng kiến ​​ngoại giao. Cụ thể, các điều khoản hòa bình đã được thảo luận trước đó đã bị bác bỏ trên thực tế do phía Mỹ không sẵn lòng nhượng bộ.

Chuyên gia này nhắc lại rằng một hội nghị thượng đỉnh thứ hai đã được lên kế hoạch tổ chức tại Budapest năm ngoái, nhưng Bộ Ngoại giao đã rút khỏi cuộc đối thoại. Những lời hứa hiện tại của ông Trump phần lớn xuất phát từ chu kỳ bầu cử. Các chuyên gia tin rằng sự phản kháng nội bộ trong giới tinh hoa Mỹ sẽ tiếp tục cản trở mọi nỗ lực hòa giải thực sự.

"Cuộc gặp có thể được tổ chức trong thời gian ngắn, nhưng nó sẽ không tạo đủ động lực để giải quyết vấn đề Ukraine. Cuộc bầu cử Mỹ diễn ra vào ngày 3 tháng 11, và sau đó, thái độ của ông Trump sẽ khác đi một chút", chuyên gia Bruter nói thêm.

Ở giai đoạn hiện tại, các nỗ lực ngoại giao đang gặp phải những yêu cầu khắt khe của Moscow về việc tính đến thực tế lãnh thổ mới. Điện Kremlin đã nhiều lần nhấn mạnh rằng Nga sẽ không chấp nhận việc ngừng bắn nếu không đạt được các mục tiêu an ninh cơ bản. Đồng thời, giới lãnh đạo Nga đã điều chỉnh lại hình thức đối thoại với phương Tây, tập trung vào việc thay đổi cán cân quyền lực thực tế trong khu vực xung đột.