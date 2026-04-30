Người dân bắt đầu nô nức xuống phố, chờ xem pháo hoa

Khu vực trung tâm TPHCM đang "nóng" lên

Ghi nhận tại khu vực trung tâm TPHCM, từ 19 giờ, lượng phương tiện đổ về các điểm vui chơi mỗi lúc một đông.

Ở Phố đi bộ Nguyễn Huệ, người dân và du khách đã tập trung thành từng nhóm nhỏ, chủ yếu dạo mát, chụp hình, tìm vị trí đẹp chờ xem bắn pháo hoa.

Khu vực trung tâm TPHCM mỗi lúc một đông người dân đếnn vui chơi và chờ xem bắn pháo hoa

Nhiều người đi theo nhóm, lựa chọn vị trí để chờ xem bắn pháo hoa

Khu vực Bến Bạch Đằng cũng ghi nhận lượng người tăng dần, đặc biệt ở các đoạn có tầm nhìn thoáng ra sông.

Dọc các trục đường trung tâm như Lý Tự Trọng, Lê Thánh Tôn, Lê Duẩn, xe cộ lưu thông liên tục nhưng chưa quá tải; một số giao lộ bắt đầu đông hơn do lượng người đổ về khu vực trung tâm tăng lên.

Các nhà hàng, quán cà phê, cửa hàng tiện lợi và trung tâm thương mại trong khu vực cũng đã đông khách hơn.

Theo ghi nhận, nhiều người lựa chọn đi sớm để tránh cảnh chen chúc về sau, đồng thời có thời gian thong thả vui chơi, ăn uống trước khi bước vào khung giờ cao điểm.

Dự báo trong ít phút nữa, khi dòng người tiếp tục dồn về, mật độ phương tiện và người đi bộ sẽ tăng nhanh, đặc biệt quanh các điểm như phố đi bộ và khu vực Công viên Bến Bạch Đằng.

Trong khi đó, tại Công viên Thành phố mới (phường Bình Dương), đến thời điểm này, rất đông người đến vui chơi, giữ chỗ chờ xem bắn pháo hoa. Nhiều gia đình mang theo bạt, đồ ăn, thức uống, quây quần thành từng nhóm nhỏ, tạo không khí rộn ràng.

Từ đầu giờ chiều, lực lượng chức năng đã có mặt để phân luồng, điều tiết giao thông, đảm bảo an ninh trật tự, đặc biệt quanh khu vực sân khấu chương trình nghệ thuật “Thống nhất non sông”. Các tuyến đường dẫn vào công viên được kiểm soát nhằm hạn chế ùn tắc khi lượng người đổ về ngày càng đông.

Chương trình nghệ thuật “Thống nhất non sông” tại Công viên Thành phố mới

Gia đình chị Lê Sang (ngụ phường Hòa Lợi) cho biết gia đình đến từ 16 giờ 30 để chuẩn bị bạt, đồ ăn và chọn vị trí thuận lợi. “Năm nào cũng đi xem, không khí rất vui, nhộn nhịp, mang lại cảm giác háo hức và gắn kết” - chị Lê Sang chia sẻ.