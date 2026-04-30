Người dân bắt đầu nô nức xuống phố, chờ xem pháo hoa
Từ Nam ra Bắc, đêm 30-4 là dịp để người dân cả nước cùng hòa chung niềm tự hào, hướng về lịch sử và tận hưởng không khí lễ hội sôi động.
Ghi nhận tại khu vực trung tâm TPHCM, từ 19 giờ, lượng phương tiện đổ về các điểm vui chơi mỗi lúc một đông.
Ở Phố đi bộ Nguyễn Huệ, người dân và du khách đã tập trung thành từng nhóm nhỏ, chủ yếu dạo mát, chụp hình, tìm vị trí đẹp chờ xem bắn pháo hoa.
Khu vực trung tâm TPHCM mỗi lúc một đông người dân đếnn vui chơi và chờ xem bắn pháo hoa
Nhiều người đi theo nhóm, lựa chọn vị trí để chờ xem bắn pháo hoa
Khu vực Bến Bạch Đằng cũng ghi nhận lượng người tăng dần, đặc biệt ở các đoạn có tầm nhìn thoáng ra sông.
Dọc các trục đường trung tâm như Lý Tự Trọng, Lê Thánh Tôn, Lê Duẩn, xe cộ lưu thông liên tục nhưng chưa quá tải; một số giao lộ bắt đầu đông hơn do lượng người đổ về khu vực trung tâm tăng lên.
Các nhà hàng, quán cà phê, cửa hàng tiện lợi và trung tâm thương mại trong khu vực cũng đã đông khách hơn.
Theo ghi nhận, nhiều người lựa chọn đi sớm để tránh cảnh chen chúc về sau, đồng thời có thời gian thong thả vui chơi, ăn uống trước khi bước vào khung giờ cao điểm.
Dự báo trong ít phút nữa, khi dòng người tiếp tục dồn về, mật độ phương tiện và người đi bộ sẽ tăng nhanh, đặc biệt quanh các điểm như phố đi bộ và khu vực Công viên Bến Bạch Đằng.
Trong khi đó, tại Công viên Thành phố mới (phường Bình Dương), đến thời điểm này, rất đông người đến vui chơi, giữ chỗ chờ xem bắn pháo hoa. Nhiều gia đình mang theo bạt, đồ ăn, thức uống, quây quần thành từng nhóm nhỏ, tạo không khí rộn ràng.
Từ đầu giờ chiều, lực lượng chức năng đã có mặt để phân luồng, điều tiết giao thông, đảm bảo an ninh trật tự, đặc biệt quanh khu vực sân khấu chương trình nghệ thuật “Thống nhất non sông”. Các tuyến đường dẫn vào công viên được kiểm soát nhằm hạn chế ùn tắc khi lượng người đổ về ngày càng đông.
Chương trình nghệ thuật “Thống nhất non sông” tại Công viên Thành phố mới
Gia đình chị Lê Sang (ngụ phường Hòa Lợi) cho biết gia đình đến từ 16 giờ 30 để chuẩn bị bạt, đồ ăn và chọn vị trí thuận lợi. “Năm nào cũng đi xem, không khí rất vui, nhộn nhịp, mang lại cảm giác háo hức và gắn kết” - chị Lê Sang chia sẻ.
Không khí kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30.4.1975 – 30.4.2026) tối 30-4 đang lan tỏa sôi động trên khắp cả nước, với tâm điểm là các màn bắn pháo hoa và chuỗi hoạt động văn hóa – nghệ thuật đặc sắc tại TPHCM và nhiều địa phương.
TPHCM tổ chức chương trình bắn pháo hoa tại 8 điểm vào tối 30-4. Trong ảnh: Trận địa pháo hoa được đặt tại Trung tâm thành phố mới, phường Bình Dương.
Đông đảo người dân xếp hàng vào tham quan Hội trường Thống nhất TPHCM vào chiều tối 30-4
Từ 17 giờ, người dân đến đông nghịt khu vực trước cổng Hội trường Thống nhất TPHCM
Tại TPHCM, 8 điểm bắn pháo hoa (3 tầm cao, 5 tầm thấp) đã sẵn sàng, đồng loạt khai hỏa từ 21 giờ, hứa hẹn mang đến "bữa tiệc ánh sáng" quy mô lớn, kết hợp âm nhạc và hiệu ứng hiện đại .
Công tác an ninh, phân luồng giao thông cũng được triển khai chặt chẽ để phục vụ người dân thưởng lãm.
Ở Đà Nẵng, nhiều tuyến đường trung tâm, khu vực cầu Rồng và ven sông Hàn được tổ chức lại giao thông, chuẩn bị cho các chương trình biểu diễn, lễ hội quy mô lớn.
Trong khi đó, Hà Nội diễn ra hàng loạt hoạt động văn hóa, nghệ thuật phục vụ người dân và du khách trong kỳ nghỉ lễ.
Đáng chú ý, tại Đồng Nai, không khí lễ hội càng thêm đặc biệt khi địa phương chính thức vận hành mô hình thành phố trực thuộc Trung ương. Tối nay, 12 điểm bắn pháo hoa đồng loạt thắp sáng bầu trời, kết hợp các chương trình nghệ thuật chào mừng dấu mốc quan trọng này.
Trong đó, 2 điểm bắn pháo hoa tầm cao diễn ra tại 2 phường Trấn Biên và Bình Phước, cùng 10 điểm bắn pháo hoa tầm thấp diễn ra ở 10 xã vừa lên phường, gồm: Long Thành, Nhơn Trạch, Trảng Bom, Trị An, Xuân Lộc, Dầu Giây, Tân Phú, Đồng Phú, Tân Khai, Lộc Ninh.
Chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, TP Hải Phòng tổ chức bắn pháo hoa tầm cao tại đảo Vũ Yên, phường Thủy Nguyên.
Tại tỉnh Quảng Ninh, Tập đoàn Sun Group tổ chức bắn pháo hoa hằng ngày tại Sun Porto Town, Sun Elite City (khu vực Ngọn Hải Đăng - đường Kỳ Quan), phường Bãi Cháy, tỉnh Quảng Ninh. Việc bắn pháo hoa sẽ diễn ra lúc 21 giờ 30 phút mỗi ngày, từ ngày 30-4 đến 3-5.
Tại Cà Mau, địa điểm bắn pháo hoa tại quảng trường Phan Ngọc Hiển, phường An Xuyên, lúc 21 giờ ngày 30-4.
TPHCM bắn pháo hoa 8 điểm tối 30-4, trận địa tại phường Bình Dương đã hoàn tất, sẵn sàng khai hỏa lúc 21 giờ
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-30/04/2026 18:03 PM (GMT+7)