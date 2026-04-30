Ngày đầu nghỉ lễ, người dân trải bạt, mắc võng la liệt chờ tắm biển ở TP.HCM

Ngày đầu kỳ nghỉ lễ 30/4–1/5, khu vực biển Vũng Tàu (TP.HCM) ghi nhận lượng lớn người dân và du khách từ các tỉnh, thành lân cận đổ về tắm biển, tham quan, khiến nhiều khu vực quá tải.

Ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News, dọc các tuyến đường Thùy Vân, Hạ Long, người dân và du khách chen kín. Nhiều khu vực công viên, gốc cây trở thành nơi trú nắng tạm thời.

Do thời tiết nắng nóng và khu vực bãi biển thiếu bóng mát, nhiều người chọn mắc võng hoặc trải bạt dưới tán cây để nghỉ ngơi.

Không ít gia đình mang theo đồ ăn, nước uống, tổ chức ăn uống ngay tại chỗ.

Muôn kiểu tránh nắng chờ tắm biển của người dân và du khách trong ngày đầu kỳ nghỉ lễ 30/4 -1/5.

Bà Nguyễn Mỹ Phương (ngụ Đồng Nai) cho biết gia đình xuất phát từ sáng sớm bằng xe máy, tuy nhiên do quãng đường di chuyển và thời tiết nắng gắt nên khi đến nơi đã gần trưa. “Nắng quá, bãi biển không có chỗ tránh nên cả nhà phải mắc võng dưới gốc cây nghỉ tạm, chờ chiều mới xuống tắm,” bà Phương nói.

Trong khi đó, anh Nguyễn Hoàng Minh (ngụ phường Xuân Hòa) cho biết nhóm bạn của anh cũng gặp tình trạng tương tự. Dù khởi hành từ sớm, nhưng do ùn tắc trên Quốc lộ 51 nên đến trưa mới đến nơi. “Chúng tôi từng đi biển nhiều lần, nhưng dịp lễ này khách quá đông. Nhà nghỉ hết phòng, khách sạn thì giá cao nên cả nhóm đành ngồi dọc bãi biển nghỉ ngơi, ăn uống rồi tính tiếp,” anh Minh chia sẻ.

Không chỉ người lớn mà nhiều trẻ nhỏ cũng tỏ ra mệt mỏi do thời tiết nắng nóng.

Ghi nhận lúc 14h, nhiệt độ vẫn duy trì ở mức cao, khiến việc di chuyển và sinh hoạt ngoài trời trở nên khó khăn.

Việc lượng khách tăng đột biến trong ngày đầu kỳ nghỉ khiến không gian công cộng ven biển rơi vào tình trạng quá tải cục bộ. Nhiều người phải “xí chỗ” từ sớm để có vị trí nghỉ ngơi, dẫn đến cảnh chen chúc kéo dài dọc các tuyến đường ven biển.

Dự báo trong chiều nay và ngày mai, lượng khách đổ về khu vực biển Vũng Tàu sẽ tiếp tục duy trì ở mức cao, tiềm ẩn nguy cơ quá tải tại các điểm du lịch ven biển.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia, tại TP.HCM hôm nay 30/4, ngày nắng nóng, chiều tối có thể xuất hiện mưa rào và dông cục bộ, gió nhẹ. Ngày 1/5, nhiệt độ cao nhất tại TP.HCM là 37°C, trời tiếp tục nắng nóng.