Dòng người nườm nượp đổ về Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam dịp lễ 30/4

Chiều 30/4, thời tiết Hà Nội nắng gắt nhưng lượng người đổ về Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam vẫn rất đông. Ngay trong ngày đầu của kỳ nghỉ lễ kéo dài 4 ngày, địa điểm này thu hút nhiều người dân và du khách đến tham quan, tìm hiểu về lịch sử dân tộc.

Ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News vào khoảng 13h cùng ngày, khu vực sân và không gian trưng bày ngoài trời đông kín du khách. Không khí tại đây vừa sôi động, vừa mang tính trang nghiêm trong ngày kỷ niệm Ngày Giải phóng miền Nam 30/4.

Từ cổng vào, bãi trông giữ xe không còn chỗ trống do lượng người đổ về tăng cao. Dưới thời tiết nắng nóng gần 30°C, nhiều gia đình vẫn kiên nhẫn chờ để vào tham quan.

Khu vực trưng bày ngoài trời với các khí tài quân sự thu hút sự chú ý của đông đảo du khách, đặc biệt là các gia đình có trẻ nhỏ.

Nhiều nhóm bạn trẻ lựa chọn mặc áo dài hoặc áo in hình cờ đỏ sao vàng khi đến bảo tàng.

Bên trong tòa nhà chính, lượng khách tăng cao khiến các khu trưng bày luôn trong tình trạng đông kín người.

Chị Trần Minh Anh, 32 tuổi, ở Hà Nội, cho biết nhóm bạn lên kế hoạch đến bảo tàng từ trước dịp nghỉ lễ 30/4 khoảng 2 tuần. “Bọn mình muốn đến đây để xem trực tiếp các hiện vật và hiểu rõ hơn về những sự kiện quan trọng của đất nước, thay vì chỉ đọc qua sách”, chị Minh Anh nói.

“Tôi biết đến Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam qua mạng xã hội và truyền hình nên muốn đến tận nơi xem các tư liệu, hiện vật lịch sử. Khi trực tiếp tham quan, tôi cảm nhận rõ hơn về những giai đoạn chiến đấu của cha ông. Dù điều kiện khi đó còn nhiều khó khăn, nhưng tinh thần yêu nước và ý chí đã tạo nên những chiến thắng. Điều đó khiến tôi rất tự hào”, anh Quang, đến từ Hưng Yên chia sẻ.

Theo thông tin từ Bảo tàng Lịch sử Quân sư Việt Nam, bảo tàng sẽ mở cửa phục vụ khách tham quan trong 4 ngày nghỉ lễ và miễn phí trong hai ngày đầu, góp phần thu hút đông đảo người dân.

Các tư liệu, hình ảnh và mô hình được bố trí trực quan, giúp người xem dễ theo dõi, nhất là với người trẻ.

Nhiều du khách nước ngoài cũng có mặt, bày tỏ sự quan tâm đến lịch sử chiến tranh của Việt Nam.

Nằm sát khu vực Đại lộ Thăng Long, thuộc địa bàn phường Xuân Phương, TP.Hà Nội, Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam là dự án cấp đặc biệt, do Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam làm chủ đầu tư với số tiền 2.500 tỷ đồng.

Dự án được xây dựng trên khu đất có diện tích 74,3 ha, trong đó diện tích sử dụng khoảng 38,66 ha, được thiết kế theo phong cách hiện đại với 4 tầng nổi và một tầng bán âm. Tổng diện tích sàn tòa nhà chính rộng hơn 64.000 m2 với chiều cao 35,8 m.