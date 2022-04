Ngày 7/4: Thêm 45.884 ca nhiễm COVID-19 trong nước

Bộ Y tế vừa thông tin về tình hình dịch COVID-19 tính từ 16h ngày 6/4 đến 16h ngày 7/4.

công bố hôm nay TỔNG +45.884 10.062.951 42.698 21 1 Hà Nội +3.635 1.515.184 1.239 0 2 TP.HCM +864 600.037 20.344 2 3 Bắc Giang +2.267 343.196 96 1 4 Phú Thọ +2.174 295.159 88 0 5 Yên Bái +2.167 131.470 12 0 6 Nghệ An +1.965 410.099 140 0 7 Quảng Ninh +1.956 320.159 138 0 8 Lào Cai +1.826 166.023 33 0 9 Đắk Lắk +1.619 157.559 157 0 10 Bắc Kạn +1.523 62.291 22 1 11 Vĩnh Phúc +1.299 351.349 19 0 12 Quảng Bình +1.217 116.484 74 0 13 Cao Bằng +1.103 87.525 51 2 14 Tuyên Quang +1.102 142.798 14 0 15 Lạng Sơn +1.087 148.957 82 0 16 Thái Bình +1.078 255.725 23 2 17 Thái Nguyên +958 173.747 106 0 18 Bắc Ninh +917 333.356 127 0 19 Hà Giang +897 115.852 77 0 20 Hải Dương +867 351.115 112 0 21 Gia Lai +846 61.314 109 1 22 Hưng Yên +842 232.878 5 0 23 Quảng Trị +747 76.359 36 0 24 Sơn La +730 144.191 0 0 25 Lâm Đồng +714 85.817 130 1 26 Vĩnh Long +678 96.459 822 2 27 Bình Định +635 135.027 276 0 28 Bình Dương +599 380.643 3.456 0 29 Hà Tĩnh +575 44.412 45 0 30 Lai Châu +569 68.985 0 0 31 Hòa Bình +543 199.507 104 0 32 Hà Nam +539 79.207 61 0 33 Tây Ninh +537 133.305 865 0 34 Bình Phước +532 114.292 213 1 35 Bến Tre +530 93.703 483 0 36 Quảng Ngãi +499 44.643 119 0 37 Ninh Bình +474 93.989 89 0 38 Đà Nẵng +472 97.770 326 0 39 Cà Mau +457 146.972 351 0 40 Điện Biên +440 84.050 19 0 41 Nam Định +438 288.997 148 0 42 Đắk Nông +363 51.046 46 0 43 Bà Rịa - Vũng Tàu +278 103.527 482 0 44 Quảng Nam +241 45.424 130 0 45 Thừa Thiên Huế +235 44.548 172 0 46 Phú Yên +234 50.662 125 0 47 Hải Phòng +231 117.988 135 0 48 Thanh Hóa +218 135.485 103 0 49 Khánh Hòa +208 116.614 360 0 50 Bình Thuận +194 51.337 469 0 51 Trà Vinh +167 64.856 282 0 52 An Giang +129 40.066 1.372 0 53 Kiên Giang +118 39.010 987 4 54 Bạc Liêu +92 45.770 462 0 55 Long An +76 47.959 991 0 56 Kon Tum +41 25.928 0 0 57 Cần Thơ +40 49.316 939 0 58 Ninh Thuận +27 8.611 56 0 59 Đồng Nai +23 106.368 1.868 1 60 Sóc Trăng +17 34.546 621 2 61 Đồng Tháp +16 50.084 1.027 1 62 Hậu Giang +12 17.406 222 0 63 Tiền Giang +7 35.795 1.238 0 Tình hình tiêm chủng vaccine ở Việt Nam Xem thêm số liệu vaccine COVID-19 > Nguồn: Cổng thông tin tiêm chủng COVID-19 - Cập nhật lúc 00:00 06/04/2022 Số mũi đã tiêm toàn quốc 207.379.359 Số mũi tiêm hôm qua 144.240

Tính từ 16h ngày 06/4 đến 16h ngày 07/4, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 45.886 ca nhiễm mới, trong đó 2 ca nhập cảnh và 45.884 ca ghi nhận trong nước (giảm 3.240 ca so với ngày trước đó) tại 63 tỉnh, thành phố (có 33.715 ca trong cộng đồng).

Các tỉnh, thành phố ghi nhận ca bệnh như sau: Hà Nội (3.635), Bắc Giang (2.267), Phú Thọ (2.174), Yên Bái (2.167), Nghệ An (1.965), Quảng Ninh (1.956), Lào Cai (1.826), Đắk Lắk (1.619), Bắc Kạn (1.523), Vĩnh Phúc (1.299), Quảng Bình (1.217), Cao Bằng (1.103), Tuyên Quang (1.102), Lạng Sơn (1.087), Thái Bình (1.078), Thái Nguyên (958), Bắc Ninh (917), Hà Giang (897), Hải Dương (867), TP. Hồ Chí Minh (864), Gia Lai (846), Hưng Yên (842), Quảng Trị (747), Sơn La (730), Lâm Đồng (714), Vĩnh Long (678), Bình Định (635), Bình Dương (599), Hà Tĩnh (575), Lai Châu (569), Hòa Bình (543), Hà Nam (539), Tây Ninh (537), Bình Phước (532), Bến Tre (530), Quảng Ngãi (499), Ninh Bình (474), Đà Nẵng (472), Cà Mau (457), Điện Biên (440), Nam Định (438), Đắk Nông (363), Bà Rịa - Vũng Tàu (278), Quảng Nam (241), Thừa Thiên Huế (235), Phú Yên (234), Hải Phòng (231), Thanh Hóa (218), Khánh Hòa (208), Bình Thuận (194), Trà Vinh (167), An Giang (129), Kiên Giang (118), Bạc Liêu (92), Long An (76), Kon Tum (41), Cần Thơ (40), Ninh Thuận (27), Đồng Nai (23), Sóc Trăng (17), Đồng Tháp (16), Hậu Giang (12), Tiền Giang (7).

Ngày 07/4/2022, Sở Y tế Bà Rịa - Vũng Tàu đăng ký bổ sung 32.342 ca, Sở Y tế Gia Lai đăng ký bổ sung 12.000 ca trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 sau khi rà soát, bổ sung đầy đủ thông tin.

Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm giảm nhiều nhất so với ngày trước đó: Đắk Lắk (-445), Bắc Ninh (-440), Hà Nội (-402).

Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tăng cao nhất so với ngày trước đó: Gia Lai (+846), Quảng Ngãi (+499), Bình Dương (+186).

Trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong 07 ngày qua: 55.374 ca/ngày.

Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 10.070.692 ca nhiễm, đứng thứ 12/227 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 110/227quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 101.849 ca nhiễm).

Đợt dịch thứ 4 (từ ngày 27/4/2021 đến nay):

+ Số ca nhiễm ghi nhận trong nước là 10.062.951 ca, trong đó có 8.392.249 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

+ Các địa phương ghi nhận số nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này: Hà Nội (1.514.982), TP. Hồ Chí Minh (600.037), Nghệ An (410.099), Bình Dương (380.590), Vĩnh Phúc (351.349).

* Tiếp tục cập nhật

