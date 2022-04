Thêm 48.715 ca nhiễm COVID-19 trong nước

Ngày 4/4, Bộ Y tế cho biết cả nước ghi nhận thêm 48.715 ca nhiễm COVID-19, trong đó có 34.690 ca cộng đồng.

công bố hôm nay TỔNG +48.715 9.859.306 42.607 42 1 Hà Nội +5.868 1.502.313 1.236 1 2 TP.HCM +537 596.940 20.342 1 3 Đắk Lắk +3.925 151.975 151 0 4 Bắc Giang +2.649 336.412 95 0 5 Yên Bái +2.350 124.793 12 1 6 Nghệ An +2.300 402.907 137 0 7 Phú Thọ +2.282 287.901 85 2 8 Quảng Ninh +1.996 304.963 136 3 9 Lào Cai +1.590 160.671 33 0 10 Thái Bình +1.432 252.380 21 0 11 Vĩnh Phúc +1.408 346.636 19 0 12 Tuyên Quang +1.348 139.280 14 1 13 Bắc Kạn +1.028 57.372 20 0 14 Hưng Yên +991 229.696 5 0 15 Thái Nguyên +984 170.849 104 0 16 Hải Dương +940 348.055 112 2 17 Lạng Sơn +911 145.707 78 0 18 Quảng Bình +909 112.660 74 0 19 Hà Giang +786 112.029 77 0 20 Hà Nam +767 77.502 61 0 21 Sơn La +703 141.749 0 0 22 Lâm Đồng +679 83.408 126 0 23 Cao Bằng +668 84.192 49 0 24 Cà Mau +655 145.151 351 1 25 Bình Định +649 133.210 276 1 26 Hà Tĩnh +640 42.553 44 0 27 Quảng Ngãi +627 42.640 117 0 28 Vĩnh Long +536 94.198 820 1 29 Đà Nẵng +532 96.173 325 0 30 Hòa Bình +498 197.520 103 0 31 Bắc Ninh +493 330.351 127 0 32 Lai Châu +483 66.973 0 0 33 Bà Rịa - Vũng Tàu +461 70.208 482 1 34 Phú Yên +459 49.723 124 0 35 Bình Phước +457 112.783 212 0 36 Tây Ninh +454 131.137 865 0 37 Điện Biên +424 82.552 19 0 38 Đắk Nông +391 49.891 45 1 39 Nam Định +387 287.523 148 0 40 Quảng Trị +386 74.229 36 0 41 Bến Tre +381 92.326 475 3 42 Thanh Hóa +368 134.677 103 0 43 Ninh Bình +365 92.456 88 0 44 Hải Phòng +288 117.154 135 0 45 Quảng Nam +264 44.666 128 0 46 Thừa Thiên Huế +237 43.597 172 0 47 Trà Vinh +200 64.185 282 3 48 Bình Dương +179 379.117 3.453 0 49 Khánh Hòa +150 115.949 358 1 50 Bình Thuận +124 50.693 467 0 51 Đồng Tháp +85 49.959 1.025 0 52 Long An +85 47.705 991 0 53 Sóc Trăng +83 34.451 618 1 54 An Giang +83 39.697 1.372 3 55 Bạc Liêu +72 45.470 458 2 56 Kon Tum +64 25.789 0 0 57 Kiên Giang +32 38.686 978 3 58 Đồng Nai +29 106.171 1.864 5 59 Cần Thơ +21 49.216 939 1 60 Ninh Thuận +10 8.532 56 0 61 Hậu Giang +6 17.364 222 0 62 Tiền Giang +6 35.773 1.238 0 63 Gia Lai 0 48.468 104 4 Tình hình tiêm chủng vaccine ở Việt Nam Xem thêm số liệu vaccine COVID-19 > Nguồn: Cổng thông tin tiêm chủng COVID-19 - Cập nhật lúc 00:00 03/04/2022 Số mũi đã tiêm toàn quốc 206.554.099 Số mũi tiêm hôm qua 29.022

Tính từ 16h ngày 03/4 đến 16h ngày 04/4, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 48.717 ca nhiễm mới, trong đó 2 ca nhập cảnh và 48.715 ca ghi nhận trong nước (giảm 2.015 ca so với ngày trước đó) tại 62 tỉnh, thành phố (có 34.690 ca trong cộng đồng).

Các tỉnh, thành phố ghi nhận ca bệnh như sau: Hà Nội (5.868), Đắk Lắk (3.925), Bắc Giang (2.649), Yên Bái (2.350), Nghệ An (2.300), Phú Thọ (2.282), Quảng Ninh (1.996), Lào Cai (1.590), Thái Bình (1.432), Vĩnh Phúc (1.408), Tuyên Quang (1.348), Bắc Kạn (1.028), Hưng Yên (991), Thái Nguyên (984), Hải Dương (940), Lạng Sơn (911), Quảng Bình (909), Hà Giang (786), Hà Nam (767), Sơn La (703), Lâm Đồng (679), Cao Bằng (668), Cà Mau (655), Bình Định (649), Hà Tĩnh (640), Quảng Ngãi (627), TP. Hồ Chí Minh (537), Vĩnh Long (536), Đà Nẵng (532), Hòa Bình (498), Bắc Ninh (493), Lai Châu (483), Bà Rịa - Vũng Tàu (461), Phú Yên (459), Bình Phước (457), Tây Ninh (454), Điện Biên (424), Đắk Nông (391), Nam Định (387), Quảng Trị (386), Bến Tre (381), Thanh Hóa (368), Ninh Bình (365), Hải Phòng (288), Quảng Nam (264), Thừa Thiên Huế (237), Trà Vinh (200), Bình Dương (179), Khánh Hòa (150), Bình Thuận (124), Đồng Tháp (85), Long An (85), An Giang (83), Sóc Trăng (83), Bạc Liêu (72), Kon Tum (64), Kiên Giang (32), Đồng Nai (29), Cần Thơ (21), Ninh Thuận (10), Tiền Giang (6), Hậu Giang (6).

Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm giảm nhiều nhất so với ngày trước đó: Quảng Ninh (-526), Lạng Sơn (-450), Lào Cai (-444).

Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tăng cao nhất so với ngày trước đó: Đắk Lắk (+3.923), Hưng Yên (+282), TP. Hồ Chí Minh (+190).

Trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong 07 ngày qua: 70.368 ca/ngày.

Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 9.867.045 ca nhiễm, đứng thứ 12/227 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 110/227 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 99.796 ca nhiễm).

Đợt dịch thứ 4 (từ ngày 27/4/2021 đến nay):

+ Số ca nhiễm ghi nhận trong nước là 9.859.306 ca, trong đó có 7.841.018 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

+ Các địa phương ghi nhận số nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này: Hà Nội (1.502.111), TP. Hồ Chí Minh (596.940), Nghệ An (402.907), Bình Dương (379.064), Hải Dương (348.055).

* Tiếp tục cập nhật

