Ngày 5/1: Thêm 16.997 ca nhiễm COVID-19 ghi nhận trong nước

Thứ Tư, ngày 05/01/2022

Bộ Y tế vừa ghi nhận 16.997 ca mắc COVID-19 trong nước (tăng 2.168 ca so với ngày trước đó) tại 63 tỉnh, thành phố.

Số ca mắc COVID-19 trong nước từ 27/04/2021 Xem thêm số liệu dịch COVID-19 > Nguồn: Bộ Y tế - Cập nhật lúc 18:25 05/01/2022 STT Tỉnh thành Ca nhiễm mới

hôm nay Tổng Ca

nhiễm Ca tử

vong Ca tử vong

công bố hôm nay TỔNG +13.319 1.801.318 33.440 230 1 Hà Nội +2.505 56.937 191 12 2 TP.HCM +448 505.971 19.885 25 3 Tây Ninh +862 79.462 696 17 4 Vĩnh Long +657 36.549 434 14 5 Trà Vinh +576 23.578 141 7 6 Bến Tre +499 27.277 233 0 7 Bắc Ninh +365 13.429 16 0 8 Thanh Hóa +351 9.221 10 0 9 Hưng Yên +345 6.541 2 0 10 Quảng Ninh +337 4.550 1 0 11 Bình Thuận +329 26.877 305 2 12 Bạc Liêu +306 31.569 271 3 13 Cần Thơ +282 42.144 665 9 14 Đắk Lắk +273 12.498 58 1 15 Thừa Thiên Huế +260 14.895 77 2 16 Đà Nẵng +245 12.236 79 0 17 Thái Nguyên +239 2.481 0 0 18 Hải Dương +229 3.961 5 2 19 Lâm Đồng +228 10.626 27 1 20 Hà Giang +227 8.311 7 0 21 Quảng Ngãi +215 6.610 21 0 22 Kiên Giang +202 30.774 569 9 23 Sóc Trăng +196 30.953 380 9 24 An Giang +193 33.192 1.060 17 25 Vĩnh Phúc +191 3.649 6 0 26 Bắc Giang +187 8.471 15 0 27 Quảng Nam +180 6.981 12 0 28 Đắk Nông +152 5.573 12 0 29 Thái Bình +148 3.074 0 0 30 Nam Định +138 4.060 4 0 31 Đồng Tháp +137 45.079 675 9 32 Phú Yên +136 7.984 45 0 33 Lạng Sơn +131 1.979 7 0 34 Gia Lai +126 7.911 20 0 35 Hòa Bình +121 2.086 4 1 36 Nghệ An +109 8.381 33 0 37 Tiền Giang +105 33.903 993 8 38 Đồng Nai +103 98.233 1.490 30 39 Phú Thọ +99 3.471 3 0 40 Sơn La +97 1.705 0 0 41 Ninh Bình +85 1.291 0 0 42 Bà Rịa - Vũng Tàu +81 27.174 216 10 43 Hà Nam +75 2.879 0 0 44 Quảng Trị +68 2.426 3 0 45 Bình Dương +66 291.180 3.257 15 46 Ninh Thuận +51 6.057 51 1 47 Bắc Kạn +45 228 0 0 48 Lào Cai +43 834 0 0 49 Điện Biên +42 766 0 0 50 Quảng Bình +41 3.832 7 0 51 Hậu Giang +35 13.224 67 2 52 Long An +34 40.587 848 11 53 Tuyên Quang +30 1.192 0 0 54 Yên Bái +27 730 0 0 55 Cao Bằng +22 749 1 0 56 Hà Tĩnh +21 1.619 5 0 57 Kon Tum +12 1.143 0 0 58 Lai Châu +12 164 0 0 59 Bình Phước 0 24.789 74 4 60 Bình Định 0 18.232 58 0 61 Khánh Hòa 0 36.153 198 2 62 Hải Phòng 0 13.065 9 0 63 Cà Mau 0 39.822 194 7 Tình hình tiêm chủng vaccine ở Việt Nam Xem thêm số liệu vaccine COVID-19 > Nguồn: Cổng thông tin tiêm chủng COVID-19 - Cập nhật lúc 00:00 05/01/2022 Số mũi đã tiêm toàn quốc 155.199.486 Số mũi tiêm hôm qua 855.095

Theo Bộ Y tế, từ 16h ngày 4/1 đến 16h ngày 5/01, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 17.017 ca nhiễm mới, trong đó 20 ca nhập cảnh và 16.997 ca ghi nhận trong nước (tăng 2.168 ca so với ngày trước đó) tại 63 tỉnh, thành phố. Hôm nay, cả nước có 12.299 ca trong cộng đồng.

Các tỉnh, thành phố ghi nhận ca bệnh như sau: Hà Nội (2.505), Tây Ninh (862), Hải Phòng (792), Khánh Hòa (782), Bình Định (735), Cà Mau (687), Bình Phước (682), Vĩnh Long (657), Trà Vinh (576), Bến Tre (499), TP. Hồ Chí Minh (448), Bắc Ninh (365), Thanh Hóa (351), Hưng Yên (345), Quảng Ninh (337), Bình Thuận (329), Bạc Liêu (306), Cần Thơ (282), Đắk Lắk (273), Thừa Thiên Huế (260), Đà Nẵng (245), Thái Nguyên (239), Hải Dương (229), Lâm Đồng (228), Hà Giang (227), Quảng Ngãi (215), Kiên Giang (202), Sóc Trăng (196), An Giang (193), Vĩnh Phúc (191), Bắc Giang (187), Quảng Nam (180), Đắk Nông (152), Thái Bình (148), Nam Định (138), Đồng Tháp (137), Phú Yên (136), Lạng Sơn (131), Gia Lai (126), Hòa Bình (121), Nghệ An (109), Tiền Giang (105), Đồng Nai (103), Phú Thọ (99), Sơn La (97), Ninh Bình (85), Bà Rịa - Vũng Tàu (81), Hà Nam (75), Quảng Trị (68), Bình Dương (66), Ninh Thuận (51), Bắc Kạn (45), Lào Cai (43), Điện Biên (42), Quảng Bình (41), Hậu Giang (35), Long An (34), Tuyên Quang (30), Yên Bái (27), Cao Bằng (22), Hà Tĩnh (21), Kon Tum (12), Lai Châu (12).

Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm giảm nhiều nhất so với ngày trước đó là TP. Hồ Chí Minh (-216), Đắk Lắk (-94), Tây Ninh (-54).

Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tăng cao nhất so với ngày trước đó là Trà Vinh (+380), Cà Mau (+237), Vĩnh Long (+226).

Trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong 7 ngày qua là 16.133 ca/ngày.

Đến nay, tại Việt Nam đã ghi nhận 25 ca mắc COVID-19 do biến thể Omicron, đều là các ca được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Hà Nội (1), Quảng Nam (14), TP. Hồ Chí Minh (6), Hải Dương (1), Hải Phòng (1), Thanh Hóa (2).

Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 1.817.721 ca nhiễm, đứng thứ 30/224 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 143/224 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 18.424 ca nhiễm).

Đợt dịch thứ 4 (từ ngày 27/4/2021 đến nay): Số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là 1.811.863 ca, trong đó có 1.433.229 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

Các địa phương ghi nhận số nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này là TP. Hồ Chí Minh (505.971), Bình Dương (291.127), Đồng Nai (98.286), Tây Ninh (79.699), Hà Nội (56.735).

Số bệnh nhân khỏi bệnh: Bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày là 22.662 ca, tăng 6.435 ca so với ngày trước đó (ngày 4/1, cả nước có 16.227 ca khỏi bệnh).

Tổng số ca được điều trị khỏi tại Việt Nam hiện nay là 1.436.046 ca.

Số bệnh nhân nặng đang điều trị là 6.257 ca, giảm 394 ca so với ngày trước đó (ngày 4/1, cả nước 6.651 ca nặng).

Số bệnh nhân tử vong: Từ 17h30 ngày 4/1 đến 17h30 ngày 5/01 ghi nhận 230 ca tử vong tại: TP. Hồ Chí Minh (25) trong đó có 5 ca từ các tỉnh chuyển đến như sau: Long An (2), Đồng Tháp (1), Bình Thuận (1), Tây Ninh (1).

Tại các tỉnh, thành phố khác: Đồng Nai (30), An Giang (17), Tây Ninh (17), Bình Dương (15), Vĩnh Long (14), Hà Nội (12), Long An (11), Bà Rịa - Vũng Tàu (10), Sóc Trăng (9), Đồng Tháp (9), Kiên Giang (9), Cần Thơ (9), Tiền Giang (8 ), Trà Vinh (7), Cà Mau (7), Bình Phước (4), Bạc Liêu (3), Huế (2), Khánh Hòa (2), Bình Thuận (2), Hậu Giang (2), Hải Dương (2), Đắk Lắk (1), Ninh Thuận (1), Hòa Bình (1), Lâm Đồng (1).

Hôm nay, số cả tử vong trong cả nước tăng 6 ca so với ngày trước đó (ngày 4/1, cả nước có 224 ca so với ngày trước đó).

Trung bình số tử vong ghi nhận trong 7 ngày qua là 221 ca.

Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 33.475 ca, chiếm tỷ lệ 1,8% so với tổng số ca nhiễm.

Tổng số ca tử vong xếp thứ 26/224 vùng lãnh thổ, số ca tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 130/224 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới. So với châu Á, tổng số ca tử vong xếp thứ 6/49 (xếp thứ 3 ASEAN), tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 26/49 quốc gia, vùng lãnh thổ châu Á (xếp thứ 5 ASEAN).

Về tình hình tiêm vắc-xin phòng COVID-19, trong ngày 4/1 có 752.474 liều vắc-xin phòng COVID-19 được tiêm.

Như vậy, tổng số liều vắc-xin đã được tiêm là 155.199.486 liều, trong đó tiêm mũi 1 là 77.987.940 liều, tiêm mũi 2 là 69.803.846 liều, tiêm mũi 3 (tiêm bổ sung/tiêm nhắc và mũi 3 của vắc xin Abdala) là 7.407.700.

