Tiêm kích Rafale của Pháp 'hạ gục' F-35 Mỹ trong trận không chiến mô phỏng

Không quân Pháp sau đó công bố đoạn video dài 44 giây, cho thấy Rafale khóa mục tiêu vào F-35, rồi âm thanh "take the shot" vang lên, ám chỉ việc phóng tên lửa giả định. Chiếc Rafale tiếp tục thể hiện ưu thế khi hai lần khóa mục tiêu thành công vào một chiếc F-18C/D của Không quân Phần Lan.

Tiêm kích Rafale khóa mục tiêu F-35 trong cuộc tập trận Atlantic Trident 25. (Nguồn: MW)

Sự kiện này nhanh chóng gây xôn xao bởi Rafale từ lâu vẫn bị coi là "kẻ yếu thế' nếu so sánh với F-35 – tiêm kích tàng hình thế hệ thứ năm được đánh giá là hiện đại bậc nhất thế giới.

Trên thực tế, Rafale thời gian qua chịu nhiều chỉ trích khi giá thành lên tới hơn 240 triệu USD mỗi chiếc nhưng hiệu quả chiến đấu lại bị cho là chưa tương xứng. Đặc biệt, việc một số chiếc Rafale của Ấn Độ từng bị bắn hạ trong các trận đụng độ với tiêm kích J-10C của Pakistan, đã khiến hình ảnh loại máy bay Pháp này "sứt mẻ nghiêm trọng".

Trong khi đó, F-35 lại thường được xem như biểu tượng của sức mạnh không quân Mỹ, ngang hàng với J-20 và J-35 của Trung Quốc. Máy bay này sở hữu công nghệ tàng hình, cảm biến tối tân và khả năng tác chiến ngoài tầm nhìn mà hầu hết đối thủ khó bì kịp. Nhiều chuyên gia coi F-35 ở một "đẳng cấp riêng biệt", thường vượt trội hơn hẳn các chiến đấu cơ thế hệ thứ tư như Rafale.

Vậy tại sao Rafale lại có thể "hạ gục" F-35 trong mô phỏng? Câu trả lời nằm ở chính luật chơi của các cuộc tập trận quốc tế. Thông thường, những cuộc đối đầu này không cho phép máy bay sử dụng toàn bộ vũ khí hiện đại, đặc biệt là các loại tên lửa tầm xa dẫn đường bằng radar, vốn là thế mạnh lớn nhất của F-35.

Thay vào đó, các phi công thường phải đưa máy bay vào tình huống cận chiến, nơi ưu thế tàng hình và radar mạnh không còn phát huy nhiều hiệu quả. Trong môi trường này, Rafale dù bị đánh giá động cơ yếu hơn nhiều đối thủ, vẫn có thể tận dụng khả năng cơ động để tạo ra những pha khóa mục tiêu thành công.

Tất nhiên, điều đó không có nghĩa Rafale sẽ dễ dàng đánh bại F-35 ngoài chiến trường thực sự. Các cuộc mô phỏng thường được xây dựng để "cân bằng" trận đấu, tránh việc một bên chiếm ưu thế tuyệt đối.

Thực tế đã chứng minh chỉ những chiến đấu cơ thế hệ bốn hạng nặng và mạnh mẽ như F-15EX của Mỹ hay J-16 của Trung Quốc mới có thể gây khó khăn cho F-35 trong các kịch bản giả định. Ngược lại, những máy bay hạng nhẹ với radar nhỏ như Rafale, F-16 hay J-10 thường khó tránh khỏi thua thiệt nếu đối đầu trực diện với các tiêm kích tàng hình thế hệ năm.

Dẫu vậy, đoạn video Rafale khóa mục tiêu thành công vào F-35 lại là "cú hích truyền thông" đúng lúc đối với Dassault Aviation và Không quân Pháp.

Sau những chỉ trích liên quan đến hiệu quả chiến đấu tại Ấn Độ và trong bối cảnh Paris đang tích cực chào bán Rafale cho các khách hàng tiềm năng như Indonesia, việc công khai hình ảnh một chiếc Rafale hạ được F-35, dù chỉ là trong mô phỏng, vẫn là một bước đi để nâng cao uy tín.